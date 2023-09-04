48 комментариев

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Вряд ли можно представить РПЛ без бразильцев. Самарони сверкал в середине 90-х, Робсон – во второй половине. Вагнер Лав, Карвальо, Жо – в середине нулевых, Веллитон и Алекс – в конце. Халк, Кариока, Роберто Карлос – в первой половине 2010-х, Марио Фернандес, Луис Адриано, Фернандо – во второй. Малком, Вендел и Клаудиньо – сейчас.

Бразильцев в нашем футболе было бесконечно много, а среди них можно найти не только десятки очень сильных футболистов, но и немало игроков с мировым именем. Рейтинг самых важных бразильцев явно напрашивался – и мы его сделали.

Наверняка вы захотите поспорить: чье-то место покажется заниженным, чье-то – завышенным, кто-то, по вашему мнению, случайно оказался в рейтинге, а кто-то – несправедливо забыт.

На всякий случай уточним: мы учитывали не только голы, пасы, минуты и годы в России, но и кучу других факторов – популярность, карикатурность и так далее .

Не стесняйтесь, смелее пишите и обсуждайте в комментариях. Ниже – пятьдесят важнейших бразильцев нашего футбола, без которых его невозможно представить.