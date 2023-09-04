48 комментариев

50 важнейших бразильцев в российском футболе
Большой рейтинг Sports.ru.
Вряд ли можно представить РПЛ без бразильцев. Самарони сверкал в середине 90-х, Робсон – во второй половине. Вагнер Лав, Карвальо, Жо – в середине нулевых, Веллитон и Алекс – в конце. Халк, Кариока, Роберто Карлос – в первой половине 2010-х, Марио Фернандес, Луис Адриано, Фернандо – во второй. Малком, Вендел и Клаудиньо – сейчас.
Бразильцев в нашем футболе было бесконечно много, а среди них можно найти не только десятки очень сильных футболистов, но и немало игроков с мировым именем. Рейтинг самых важных бразильцев явно напрашивался – и мы его сделали.
Наверняка вы захотите поспорить: чье-то место покажется заниженным, чье-то – завышенным, кто-то, по вашему мнению, случайно оказался в рейтинге, а кто-то – несправедливо забыт.
На всякий случай уточним: мы учитывали не только голы, пасы, минуты и годы в России, но и кучу других факторов – популярность, карикатурность и так далее.
Не стесняйтесь, смелее пишите и обсуждайте в комментариях. Ниже – пятьдесят важнейших бразильцев нашего футбола, без которых его невозможно представить.
Именно под его гол родился легендарный мем Уткина - "Русик, слышишь?"
2) Вендел играет за Зенит, а не Спартак
3) Карлос Эдуардо и был готовой суперзвездой, что сходу и показал. Кто видел, тот помнит этого внебрачного сына Пеле. Просто напоминаю, что он играл как боженька, а как игрока его убили наши местные дровосеки, а после долгого лечения он уже не оправился
4) В чем важность проходных персонажей типа Маркао или Нарде, и почему они выше Жоаозиньо?) Давайте тогда еще Тарделли добавим, он за сборную поиграл, и у него медалей как у казачьего атамана или Рикардо Баияно, он же такой крученый положил с 30 метров!
"Клаудиньо пока не очень оправдывает ожиданий – отсюда и невысокое место."
- Лучший футболист чемпионата в своем первом сезоне.
- Один из лидеров по голевым передачам во втором сезоне (стоит иметь в виду, что после первого сезона он опустился гораздо глубже по позиции на поле и сейчас играет скорее 6-8 номера).
- Не терялся в матчах против Челси и Ювентуса при единственном заходе в ЛЧ.
Не совсем понятно, чем он уступает тому же Алексу с 6-ой позиции, который запомнился столь же впечатляющей игрой. А между ними 32 позиции в списке и такие легенды, как Айртон, Ромуло, Кариока, например.
UPD.: Благодаря одному из комментариев, узнал имя автора-составителя списка. Вопросов больше не имею. Спасибо!