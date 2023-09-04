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50 важнейших бразильцев в российском футболе

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ЦСКА ЦСКА
Малком Малком
Марио Фернандес Марио Фернандес
Алекс Мескини Алекс Мескини
Даниэл Карвальо Даниэл Карвальо
Халк Халк
Жо Жо
Зенит Зенит
Луис Перейра Робсон Луис Перейра Робсон
Франсиско Лима
Веллитон Веллитон
Вагнер Лав Вагнер Лав
Футбол Футбол

Большой рейтинг Sports.ru.

Вряд ли можно представить РПЛ без бразильцев. Самарони сверкал в середине 90-х, Робсон – во второй половине. Вагнер Лав, Карвальо, Жо – в середине нулевых, Веллитон и Алекс – в конце. Халк, Кариока, Роберто Карлос – в первой половине 2010-х, Марио Фернандес, Луис Адриано, Фернандо – во второй. Малком, Вендел и Клаудиньо – сейчас.

Бразильцев в нашем футболе было бесконечно много, а среди них можно найти не только десятки очень сильных футболистов, но и немало игроков с мировым именем. Рейтинг самых важных бразильцев явно напрашивался – и мы его сделали.

Наверняка вы захотите поспорить: чье-то место покажется заниженным, чье-то – завышенным, кто-то, по вашему мнению, случайно оказался в рейтинге, а кто-то – несправедливо забыт. 

На всякий случай уточним: мы учитывали не только голы, пасы, минуты и годы в России, но и кучу других факторов – популярность, карикатурность и так далее.

Не стесняйтесь, смелее пишите и обсуждайте в комментариях. Ниже – пятьдесят важнейших бразильцев нашего футбола, без которых его невозможно представить.

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48 комментариев

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Плеймейкер87
Кариока дуойка (с)
+22
-3
+19
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Roman
Открываем рейтинг, видим Педро Рошу на 50 месте, закрываем рейтинг
+20
-3
+17
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Gaiar
Айртон выше Жулиано, Клаудиньо и Вендела - смешно) Дуглас вне десятки еще смешнее
+20
-7
+13
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2vdhrvmmzf
Я уж не знаю как можно составить топ 50 не включив туда Орландо Калисто, 5 лет основной ЛЗ в Рубине, бронзовый призёр, 3 раза попадал в топ33 игроков сезона. Но куда уж ему до Роши с несколькими появлениями со скамейки
+14
-1
+13
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Рома Карабах
Жоаозиньо, как по мне, в десятке должен быть уверенно
+10
-2
+8
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Kursor
А где Тиагу Силва?)
+5
0
+5
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Поцелуй Оздоева
Вильям Оливейра на 45 месте? Вы серьезно?)
+5
0
+5
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Spartakus1984
Ответ Roman
Открываем рейтинг, видим Педро Рошу на 50 месте, закрываем рейтинг
Тоже самое что и Рамон по сути
+5
0
+5
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Spartakus1984
Ответ Kursor
А где Тиагу Силва?)
Он болел((
+5
0
+5
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Wkpro
Дуглас имхо уже должен быть примерно 3 или 4м (после Фернандеса). Но любой такой рейтинг дело вкуса, конечно.
+6
-2
+4
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TiNO
В нальчикском Спартаке был очень добротный бразилец - Леандро да Силва.
Именно под его гол родился легендарный мем Уткина - "Русик, слышишь?"
+3
0
+3
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Уся Ваткин
Жуниор и Да Силва - бразильские первопроходцы, игравшие у Бормана в нижегородском Локо
+3
0
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Spartakus1984
Ответ Денис Уколов
Промес, являющийся лучшим бомбардиром среди легионеров: "я для вас какая-то шутка"?)
Он Бразилец?
+2
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Simplicissimus
1) Педро Роша? Серьезно? Если так хотелось вставить в рейтинг Педро, то Педро из Локо за свои полтора или сколько там, два матча хотя б ярко запомнился
2) Вендел играет за Зенит, а не Спартак
3) Карлос Эдуардо и был готовой суперзвездой, что сходу и показал. Кто видел, тот помнит этого внебрачного сына Пеле. Просто напоминаю, что он играл как боженька, а как игрока его убили наши местные дровосеки, а после долгого лечения он уже не оправился
4) В чем важность проходных персонажей типа Маркао или Нарде, и почему они выше Жоаозиньо?) Давайте тогда еще Тарделли добавим, он за сборную поиграл, и у него медалей как у казачьего атамана или Рикардо Баияно, он же такой крученый положил с 30 метров!
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Spartakus1984
Ответ Gaiar
Айртон выше Жулиано, Клаудиньо и Вендела - смешно) Дуглас вне десятки еще смешнее
Айртон отыграл больше них матчей.Если ты обратил внимание,то рейтинг составлен в основном из тех игроков которые уже не то что в России не играют,но и завершили карьеры.У Клаудиньо и Вендела все еще впереди.
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Spartakus1984
Ответ Gaiar
И? Какая разница сколько матчей, если они уже сейчас принесли в разы больше пользы и добились большего, чем Айртон?
Футбол командная игра.Айртон играл за Спартак и в Еврокубках и лига тогда была сильнее.Хотя я не фанат Айртона.Понимаю,что ты болеешь за зенит.Но нельзя порям же каждого вашего игрока ставить выше других автоматически ,это глупо.Пока что и Клаудинье ничего фантастического не делает ни по игре не по статистике.
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Igor Petruk
Почему то, я не нашёл Олимпийского чемпиона, Бруно Фукса?!
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космонавт на дереве
спору по поводу первого места нет, это хорошо. Ведь всем очевидно, что Вагнер Лав величайший легионер РФПЛ за всё время её существования
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Aleksey Yashin
Вендел в Спартаке? Вот это поворот!
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GenBardak
Ответ Owen_the_Simple
Я уже начал писать, что какой-то там Алекс случайно прилип к шестой строчке и Кариоки какие-то с Моцартами в двадцатке, но потом увидел, что это рейтинг Чернявского и вопросов больше не имею.
"Какой-то там Алекс" давал результат - без него тот Спартак не играл абсолютно. Жаль что жена его не дала парню поиграть спокойно, судя по всему весь мозг выклевала.
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igorbalti
а как же Вагнер из локо? Такое дно как Роша
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che kaif
Рикарду Жезус заслуживал тоже попасть в список
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Russia_the_best
Всё могу понять, вкусовщина и т.п. Но Жоаозиньо поставить ниже полутора десятка никчемных ноунеймов.. это перебор, ребята.
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Alexander Tryapyshko
Вендел так рвался из Зенита, что для спортсру даже перешел в Спартак)))
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delicatefirefox
Очень много личных предпочтений, как кажется, при выборе позиций.

"Клаудиньо пока не очень оправдывает ожиданий – отсюда и невысокое место."

- Лучший футболист чемпионата в своем первом сезоне.
- Один из лидеров по голевым передачам во втором сезоне (стоит иметь в виду, что после первого сезона он опустился гораздо глубже по позиции на поле и сейчас играет скорее 6-8 номера).
- Не терялся в матчах против Челси и Ювентуса при единственном заходе в ЛЧ.

Не совсем понятно, чем он уступает тому же Алексу с 6-ой позиции, который запомнился столь же впечатляющей игрой. А между ними 32 позиции в списке и такие легенды, как Айртон, Ромуло, Кариока, например.

UPD.: Благодаря одному из комментариев, узнал имя автора-составителя списка. Вопросов больше не имею. Спасибо!
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