Народный «Спартак» в Медиалиге: играют только свои, на трибунах перфоманс, в составе Шишкин, Баженов, Прудников

В деле даже Романцев.

«Народная команда» – один из феноменов Winline Медиалиги. Раньше болельщики ходили только на «Амкал» и 2Drots (в районе 1-1,5к зрителей), теперь к ним добавилась «Народная» – на медиафутбольную версию «Спартака» тоже легко собирается около одной тысячи фанатов.

Главный критерии попадания в «НК» – болеть за «Спартак», быть воспитанником «Спартака» или в прошлом играть за «Спартак». Проект строят очень идейные люди: например, один из создателей отказался от стажировки в ЦСКА только из-за того, что болеет за «Спартак».

Глеб Чернявский узнал, как создавался альтернативный «Спартак», кто за него болеет и как через него собираются восстанавливать традиции 90-х.

Первый инсайд про «Народную команду»: брат жены создателя сфоткал экран компьютера и отправил другу-блогеру, а тот слил в телеграм

Широко о «Народной» узнали только со стартом третьего сезона Медиалиги, но команда постарше – ее создавали под второй сезон.

«Все случилось в мае 2022-го, – говорит Sports.ru один из основателей Владислав Мак. – У нашего второго руководителя Сереги Кучера есть ютуб-канал «Дневник фаната». Чтобы привлечь новую аудиторию, я предложил ему найти медиафутбольную команду. Он ответил: «Да какая команда? Я уже старый, толком не играю. Легче создать свою». Мы поговорили с участниками Медиалиги, все обсудили, тогда же название «Народная команда» впервые прозвучало».

Кучеру так не терпелось начать, что он не давал Маку даже помыться – требовал поскорее собирать команду.

«Я был в душе, вдруг мне начал названивать Серега, – говорит Мак. – У него есть отвратительная черта: если ему что-то нужно, он достучится любыми способами. Говорит: «Через сорок минут буду у тебя». Приезжает, мы садимся за стол и набрасываем список потенциальных игроков. Позвонили Комбаровым, Ещенко, Ивану Абрамову, Тихонову, Титову, ST…»

Парни дозвонились даже до президента Медиалиги Николая Осипова. Тот сказал, что идея супер, но уточнил, что уже поздновато и что во второй сезон «Народная» точно не попадет. Но Мак и Кучер все равно начали искать фанатов «Спартака», которые бы соответствовали уровню медиафутбола. «Есть лучший друг Кутуза, есть чемпион ЛФЛ, есть такой-то – так и собрали», – говорит Мак.

Особенно забавно, как «Народная команда» впервые всплыла в медиа.

«Первый инсайд был в телеграм-каналах: сообщалось, что появится «Народная команда», а играть за нее будут Федук, Титов, Аленичев, – вспоминает Мак. – Это смешная история. У меня дома гостил брат жены, он сфотографировал список игроков на моем компе и отправил другу-блогеру. Тот эти наброски взял и выложил. Конечно, получилось не очень, но было дико приятно, что проект еще просто на словах, а уже есть шум какой-то».

По словам организаторов, на «Народную» ходят не только из-за Fan ID. Да, некоторые на трибунах из-за бойкота и невозможности попасть на обычный «Спартак», но большинство на секторе по другим причинам. Кто-то поддерживает друзей, а кому-то действительно понравилась история «НК».

«Возьмем нашего лидера Ваню Стронга – одного из открытий Медиалиги, – говорит Мак. – Несколько лет назад, еще до Медиалиги, Ваня создал телеграм-канал, чтобы просто рассказывать о жизни. Буквально за сутки набралось 200 подписчиков. Он ничего не делал, просто поделился ссылкой в других соцсетях. Отсюда следует вывод, что у каждого из наших фанатов много друзей с трибун.

Многих мы сами давно не видели, кто-то отошел от движа. И сейчас снова собрались – получилась очень семейная атмосфера. Дело не только в Fan ID, хотя и он помог. Люди соскучились по футболу. Понятно, есть регби, есть хоккей и другие активности под брендом «Спартака», но футбола не хватает. При этом уверен: когда Fan ID отменят, на «Народную» все равно с удовольствием будут ходить».

Мак уточнил: именно когда, а не если.

Воспитанников «Спартака» для «Народной» искали на Transfermarkt и в Football Manager. Этим занимался тот самый скаут, который не пошел в ЦСКА

Для поиска игроков в «НК» ввели сложный фильтр: обязательная связь со «Спартаком». И это оказалось выполнимой задачей.

«Помню, как сел ночью искать выпускников академии, которые согласятся за нас играть, – рассказывает Мак. – Я открыл Transfermarkt и Football Manager и за двое суток нашел ребят, воспитанников «Спартака», многие из которых за нас сейчас играют. Писал им в личку с аккаунта «Дневник фаната», где много подписчиков, чтобы точно увидели сообщение».

Чем-то таким Владислав Мак мог заниматься в ЦСКА еще несколько лет назад, но поборол искушение и остался верен ромбику.

«У меня всегда была мечта работать в спортивном блоке футбольного клуба. Однажды мне даже предлагали стажировку в ЦСКА. Я хоть и из Самары, но с детства за «Спартак». В Москве работал в строительной компании. Как-то познакомился с человеком, который сказал, что знает Дмитрия Федорова – известного комментатора и ведущего. И что тот может помочь с мечтой.

Друг связал с Дмитрием, мы встретились в «Шоколаднице» на Шаболовской. Федоров говорит: «Подготовь шорт-лист с игроками, которые могли ли бы заиграть в РПЛ, мы оценим, посмотрим». Я что-то составил: убого, криво, косо. Мне говорят: «Косяков много, но потенциал есть». Встретились еще раз, Федоров сообщает: «Я хорошо общаюсь с Олегом Яровинским, есть вариант с ЦСКА. Конечно, сначала будет просто стажировка, по кассетам детей отсматривать, но постепенно можно вырасти».

Я очень загорелся, даже сходил на Лигу чемпионов – ЦСКА играл с «Вольфсбургом». Но вдруг подумал: «А как мне там работать и радоваться их успехам, если я за «Спартак» болею?» Даже если ничего не получится и не возьмут, все равно какой-то абсурд. Просто неправильно, что ли».

Федоров мне пишет: «Ну ты как? Я говорил с Олегом, все в силе, можно попробовать». А я просто промолчал, ничего не ответил. Мне не хватило стержня нормально отказаться, молодой был еще. О решении не отвечать жалею, а о решении отказаться – нет. Ведь возникла же «Народная команда» – это и есть мой шанс в футболе. Вдруг после работы здесь условный Артем Ребров позовет к себе помощником».

После истории ниже Ребров точно не устоит. Босс «НК» способен продать Урунова в Европу за деньги!

«Раньше весь мой футбол – это Football Manager, – говорит Мак. – Моя отдушина, я там раскрывался и как трехкратный победитель Лиги чемпионов, и как хороший спортивный директор. Однажды продал Остона Урунова за 10 млн евро в «РБ Лейпциг». Сделал скрин и отправил в директ «Спартаку»: вот, ребят, смотрите, умею же. Еще писал об этом Зареме на почту – ответа тоже не последовало».

Рыжков, Баженов и Прудников сказали, что им просто по кайфу вернуться в «Спартак». Брата Мелешина привел фанат дядя Юра

Организаторы «Народной команды» сразу решили, что делают проект не только под Медиалигу, что он может быть шире. Поэтому не отчаялись, когда сначала не нашли спонсоров. Спартаковцам нравилась идея, игроки соглашались стать частью «НК» и без Медиалиги.

«До апреля-2023, пока не подписались с WInline, никаких денег ни от кого не было, жили сами по себе, – говорит Кучер. – Поля для тренировок предоставлял «Спартак», каждый играл в какой-то своей спартаковской форме, зарплаты не платили. Только мячи купили сами с Владом – самые дешевые, вложили 48 тысяч рублей».

Подтягивать получалось даже футболистов «Спартака» с именем. Так в команду вошли Александр Прудников, Никита Баженов, Владислав Рыжков. Еще «НК» тренировал Антон Ходырев, но недавно ушел.

«С Прудниковым и Баженовым встретились еще летом 2022-го, – говорит Кучер. – Они дали гарантии: «В любом случае мы с вами, поддержим всячески». Баженов еще до Медиалиги был в чате команды, постоянно интересовался делами. Уже к Медиалиге мы привлекли Рыжкова и Шишкина. С Рыжковым переговоры длились 10 минут. Он сказал: «Да какие деньги? Для меня это возможность вернуться в «Спартак», это вторая жизнь». Шишкина уже привел Рыжков – у Ромы было предложение от «Сахалинца», но он не торопился его принимать. Шишкин сразу сказал: «Парни, либо «Народная команда», либо никакая Медиалига не нужна. Мне важно спартаковскую тему поддержать».

Вместо переговоров начался курс терапии – у организатора была детская травма, связанная с Шишкиным.

«Я пожаловался Шишкину, что он не добавлял меня в друзья в VK, когда я в школе учился, – вспоминает Мак. – Он из «Спартака» приехал в аренду в «Крылья», а я всем одноклассникам рассказывал, что дружу с ним. И что вот-вот добавит в друзья. А Рома отклонял мою заявку. В итоге эту историю дольше обсуждали, чем вели переговоры».

«Парни очень рады, что вернулись в красно-белый дом, – говорит Сергей Кучер, второй босс «НК». – Они делятся впечатлениями, говорят, что тренировки в «Сокольниках» – просто чума! Рыжков втройне в восторге от него, рассказывал, что у него будто жизнь заново началась, будто реально второй шанс в «Спартаке». Прудников тоже кайфует, такой лидер, настоящий заводила».

В «Народную» хотели привлечь рэпера Федука и актера Александра Петрова, но пока не получилось . О них расскажет Алексей Усачев – третий организатор «НК»: «Несколько раз предлагал Саше Петрову присоединиться к нам, он в целом не против, но все упирается в жесткий график. Возможно, в 4-м сезоне мы его увидим. С Федуком у нас общие друзья, предлагали не раз, но пока Федя живет за границей и не имеет возможности присоединиться к нам. Впрочем, надежд мы не оставляем».

Вы точно знаете Павла Мелешина из «Спартака», но можете не знать про его брата – тоже футболиста. У Алексея Мелешина-младшего пока не складывается, но есть шанс все же пробиться в профессиональный футбол через Медиалигу.

«С братом Мелешина вообще интересно получилось, – говорит Мак. – С первых тренировок у нас присутствовал дядя Юра. Это болельщик, который пробил с Бушмановым за двойку чуть ли не золотой сезон. Наш проект его тоже привлек. Как-то дядя Юра ко мне подходит: «Слушай, встретил сильного игрока, точно поможет. Он может прийти на просмотр?»

Я ответил, что вообще без вопросов. Приходит на тренировку парнишка. И я понимаю, что лицо знакомое. Копия Мелешин-старший! В итоге Леша, конечно, подошел, в основном составе, очень профессионально к делу подходит. Он играет справа, но может и в центре. Здорово к атакам подключается, видение поля шикарное. Почему-то кажется, что Медилига может помочь ему попасть в профессиональный футбол.

Отец Мелешиных – Алексей Владиславович – постоянно приходит на матчи. У нас в команде много игроков 1998 года рождения из академии «Спартака», а он их как раз тренировал. Так что они ему все как родные».

В планах теперь подключить совсем легенд-легенд. «Я общался с Егором Титовым, сейчас написал Дмитрию Аленичеву, – говорит Кучер. – От Аленичева жду ответа, Титов сказал, что пока не получается. Думаю, еще кого-нибудь вытащим, теперь гораздо проще, когда мы стали известнее. Жаль, многие тренируют и заняты. Так бы Павленко и Комбарова обязательно пригласили».

Скандал с игроком «Амкала» и майкой ЦСКА: организатор «Народной» бежал к Чужому и орал: «Дурачок, тебя сейчас убьют!»

Один из главных скандалов, в котором фигурировала «Народная команда», – история с майкой Чужого. Если кто не в курсе: воспитанник ЦСКА из «Амкала» праздновал гол своей команды и придумал дерзкий перформанс – показать трибуне с болельщиками «Народной» армейскую футболку.

«Когда меня спросят, чем вы, Владислав Мак, прославились, я отвечу, что спас Чужого. Я был одним из первых, кто бежал к нему и кричал: «Дурачок, сейчас тебя убьют, ты что делаешь». А он отвечает: «А че? А че? А че»?

Я переживал, что болельщики сейчас спрыгнут с сектора и погонятся за ним. Я видел, что он идет с какой-то майкой, сработал тумблер, я побежал, начал его оттаскивать. Мне писали, что надо было футболку вырвать или вообще оставить его на растерзание, но сработали инстинкты, сказал ему такие слова и начал оттаскивать.

Правда, судя по комментарию Вани Стронга, боссы «НК» чуть переоценили масштаб события.

«Что будет с Чужим? Он точно станет Чужим для всех. Нельзя так делать. Он что, не понимает? Глупый человек. Стоит ли ему переживать? Да не стоит, конечно. Поговорим, объясним нормально. Силу применять не будем, мы не такие люди уже», – объяснял Стронг прямо на поле.

Еще один яркий перф с участием «Народной» – появление на поле в официальном матче 12-летнего Святослава Москаленко.

«Его выхода боялся только Коля Осипов, – рассказывает Кучер. – Говорил: «Пацаны, его же мужики затопчут». Я настаивал: «Коля, чисто на три минуты, сделаем историю». Просто мальчик в 3 года уже был на секторе, он капитан «Спартака» 2010 года рождения, с первого отбора в команде. Папа Свята нам и сказал, что если его сын дебютирует в Медиалиге, то станет самым молодым игроком.

Тогда мы решили, что если будет разгром, то на минуту точно выпустим Свята. Он здорово себя показал, считаю. И в товарищеских матчах играл побольше минуты. По возможности приходит на тренировки, но только по возможности. Свят же учится – он, оказывается, отличник. Мне что в нем нравится: когда он принимает мяч, сразу двигается, не стоит. Еще голеностоп очень подвижный, мяч просто прилипает.

Плюс Свят отлично видит поле – это можно судить даже по пасу, который он отдал с «Эгриси». Если бы на месте Саши Виша (клавишника МакSим) был игрок поопытнее, то голевой момент точно бы случился».

Игроков «Спартака» в матче «Народная» – «Бей-Беги» не будет. Зато на скамейке появится Олег Романцев

Первый сезон в Медиалиге складывается для «Народной» неплохо – вышли в плей-офф. Сегодня – матч против команды Соболева и Джикии «Бей Беги» на «Открытии».

Планировалось, что за «НК» сыграют Литвинов, Пруцев, Мелешин, Хлусевич и Зиньковский, а за «ББ» – Джикия, Соболев, Промес и Селихов. Это должно было пройти в рамках 5-минутного шоу-матча, чтобы точно обошлось без травм. К сожалению, в последний момент стало известно, что футболисты «Спартака» смогут только поболеть – контракты им не позволяют участвовать в таких активностях.

«Зато в матче с «Бей Беги» с нами на скамейке будет Олег Романцев, – говорит Кучер. – Он сказал, что все круто, что готов присоединиться. По поводу будущего Олега Иванова с нами – пока непонятно, многое будет зависеть от состояния здоровья. Плюс в будущем хотим подключить Любовь Ивановну Ярцеву, жену Георгия Саныча. Но она сказала, что ей пока тяжело на таких мероприятиях оказываться, так что попозже».

Еще в «Народной» планируют активности со звездными легионерами. Один – в прошлом суперзвезда «Спартака», второй – суперзвезда не только «Спартака», но и известный игрок в мировом футболе.

«Я не считаю, что мы альтернативный «Спартак» с традициями, стеночками и забеганиями, – говорит Мак. – У нас отдельный проект, по профессиональному пути мы не пойдем, в дорожной карте такого нет. Просто любовь к «Спартаку» помогла нам объединиться – вот главное. «Народная команда» – история не на один сезон, она будет выходить за рамки Медиалиги.

Рассчитываем на шоу-матчи в регионах. Будет тяжело, но очень хотим. Верим, что можно превратить «Народную команду» в бренд и придумать какие-то ответвления, связанные не только с футболом. Главное, постоянно придумывать что-то новое. Да, добавили Медиалиге болельщиков, но на этом мы не хотим останавливаться, хотим и дальше удивлять.

И прививать людям любовь к «Спартаку». К тем ценностям, которые были в 90-е».

Фото: VK/narodnaya.komanda; Instagram/makvladislav, siniykucher