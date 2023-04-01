16 комментариев

Чернявский не паникует.

«Спартак» входил в весеннюю часть сезона с настроем догнать «Зенит». Возможно, звучит наивно, но в глубине души надежда оставалась – математически все было реально.

Сейчас отрыв вырос, но речь уже не о нем. «Спартак» будто бы утратил легкость, скорость и настрой, с которым гнался за «Зенитом» в первой части.

Подпортились вертикальные контратаки, спал напор Соболева, притормозили великолепные фланги обороны, сломался приятный короткий пас в центре поля . Неизменны только магические промахи Шамара Николсона, а прошлогодний «Спартак» пробивается на поле изредка.

Это весной у «Спартака» только одна победа в четырех матчах – над «Факелом». При том, что остальные соперники не так далеко от воронежцев. «Урал», «Оренбург», «Ахмат» – кажется, в таких матчах надо набирать побольше двух очков (даже с учетом нового правила, что голы Соболева не считаются).

Неужели все пропало?

Еще прошлым летом от Абаскаля вообще ничего не ждали – отсюда и гипертрофированные реакции на его успехи. При нем «Спартак» приучил: ради матчей надо ждать выходных. Парни Абаскаля много атаковали, много забивали и много побеждали. Того же – если не больше – ждали и весной.

Но ни больше, ни того же не получилось. «Спартак» тяжеловат, на фоне классной первой половины сразу сложилось ощущение, что все очень плохо.

Не считаю, что поводы для паники отсутствуют. Это нормально, когда после зимы команда чуть сдает. К тому же у Абаскаля много новичков, а не все лидеры прошли сборы . Испанец на ходу перестраивает команду – и ему надо придумать, как совместить и Соболева с Николсоном, и Промеса с Кейта, и Зиньковского с Игнатовым плюс Мозесом. Все это требует времени.

Да, в таблице все плохо, но сколько матчей весной «Спартак» по-настоящему провалил?

«Урал»? Да не сказать – засчитайте честный гол Соболева, ощущения сразу же были бы другими.

«Факел»? По-моему, была отличная победа, как раз очень похожая на типичную абаскальскую.

«Оренбург»? Да, здесь действительно фиаско.

«Ахмат»? А как же момент Чернова? Выход Шамара? Подходы Игнатова и Соболева? А дикие сэйвы Шелии, у которого теперь тоже есть матч жизни против «Спартака»?

Разве «Спартак» играл с «Ахматом» плохо? Да нет же, насоздавали моментов, жили на чужой половине, про Селихова вообще не вспоминали . И это даже без Промеса.

«Спартаку» просто не хватает фарта, магии побед, ощущения куража, на котором уверенно ехали в первом круге. Пара побед, пара перфомансов Бальде Кейта с Виктором Мозесом – и все это легко может вернуться.

А пока – точно без паники.

Фото: spartak.com/Александр Ступников