16 комментариев

Аналитика Глебчика
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«Спартак» весной буксует. Но точно ли все так плохо?

Виктор Мозес Виктор Мозес
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Шамар Николсон Шамар Николсон
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Квинси Промес Квинси Промес
Спартак Спартак
Кейта Бальде Кейта Бальде
Футбол Футбол

Чернявский не паникует.

«Спартак» входил в весеннюю часть сезона с настроем догнать «Зенит». Возможно, звучит наивно, но в глубине души надежда оставалась – математически все было реально.

Сейчас отрыв вырос, но речь уже не о нем. «Спартак» будто бы утратил легкость, скорость и настрой, с которым гнался за «Зенитом» в первой части.

Подпортились вертикальные контратаки, спал напор Соболева, притормозили великолепные фланги обороны, сломался приятный короткий пас в центре поля. Неизменны только магические промахи Шамара Николсона, а прошлогодний «Спартак» пробивается на поле изредка. 

Это весной у «Спартака» только одна победа в четырех матчах – над «Факелом». При том, что остальные соперники не так далеко от воронежцев. «Урал», «Оренбург», «Ахмат» – кажется, в таких матчах надо набирать побольше двух очков (даже с учетом нового правила, что голы Соболева не считаются).

Неужели все пропало?

Еще прошлым летом от Абаскаля вообще ничего не ждали – отсюда и гипертрофированные реакции на его успехи. При нем «Спартак» приучил: ради матчей надо ждать выходных. Парни Абаскаля много атаковали, много забивали и много побеждали. Того же – если не больше – ждали и весной. 

Но ни больше, ни того же не получилось. «Спартак» тяжеловат, на фоне классной первой половины сразу сложилось ощущение, что все очень плохо. 

Не считаю, что поводы для паники отсутствуют. Это нормально, когда после зимы команда чуть сдает. К тому же у Абаскаля много новичков, а не все лидеры прошли сборы. Испанец на ходу перестраивает команду – и ему надо придумать, как совместить и Соболева с Николсоном, и Промеса с Кейта, и Зиньковского с Игнатовым плюс Мозесом. Все это требует времени.

Да, в таблице все плохо, но сколько матчей весной «Спартак» по-настоящему провалил? 

«Урал»? Да не сказать – засчитайте честный гол Соболева, ощущения сразу же были бы другими.

«Факел»? По-моему, была отличная победа, как раз очень похожая на типичную абаскальскую.

«Оренбург»? Да, здесь действительно фиаско.

«Ахмат»? А как же момент Чернова? Выход Шамара? Подходы Игнатова и Соболева? А дикие сэйвы Шелии, у которого теперь тоже есть матч жизни против «Спартака»?

Разве «Спартак» играл с «Ахматом» плохо? Да нет же, насоздавали моментов, жили на чужой половине, про Селихова вообще не вспоминали. И это даже без Промеса.

«Спартаку» просто не хватает фарта, магии побед, ощущения куража, на котором уверенно ехали в первом круге. Пара побед, пара перфомансов Бальде Кейта с Виктором Мозесом – и все это легко может вернуться. 

А пока – точно без паники.

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Фото: spartak.com/Александр Ступников

16 комментариев

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bvl69
все хорошо
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ezheloko
это какой сектор колеса сансары спартака?
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Overkiller
Прекрасная статья! Да всё отлично у Спартака! )))

Как быстро "мы догоним Зенит и возьмём чемпионство" сменилось на "ну и что что очков набрать не можем, зато у нас момент был, а у них просто сейв был! И чего вы от тренера хотели, он ещё только учится!"

И вообще! "«Спартаку» просто не хватает фарта, магии побед, ощущения куража"

Вот так вот! Просто побед не хватает!

))))))))
+3
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Красно-белое Сердце
Ответ Alex Losev
ну, судя по судейству с Локомотивом, им просто решили подарить кубок в этом году.
Судейство с Локо было таким, чтоб в дальнейшем можно было говорить "в вашу пользу тоже ошибки были" ! А если про кубок, то если бы решили подарить, то матч с Уралом Спартак должен был выиграть!
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wesbahnhof
Ничего не имею против Абаскаля, но Спартак забуксовал, потому что Абаскаль отказался от вертикального футбола в пользу комбинационного-атакующего с владением мяча. Как результат, соперники просто выстраиваются в своей штрафной и Спартак ничего не может поделать. Почти все голы, которые были забиты в весенней части, были забиты после упрощения игры и сбивания на навесы/забросы на габаритных нападающих - Соболева и Николсона. А если соперник еще и может в контратаку убежать, то Спартак пропускает. Сегодня не пропустили, но и Ахмат не особо стремился что то организовать впереди. До этого матча Спартак стабильно получал по 2 мяча. В общем, пора Абаскалю заканчивать эти эксперименты
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Антон Белименко
Выигрыш предсезонного кубка матч премьер в одну калитку наводил на нехорошие мысли, и они к сожалению подтверждаются
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юрий егоров
Надо настраиваться на кубок и на следующий сезон и так будет всё нормально нам ещё усилить защиту и всё будет отлично
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Alex Losev
ну, судя по судейству с Локомотивом, им просто решили подарить кубок в этом году.
+3
-4
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Алексей Минин
Всегда приятно читать статьи непредвзятых профессионалов своего дела. С 10 очками отрыва Вас!
+7
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Игорь Заварзин
Ответ Ильдар Фарукшин
Нормально все, если до конца сезона будет каждая игра такая. Я буду доволен. Я люблю Спартак
Что ещë остаëтся((((
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Emirhan Amirov
Не плохо,,,,,, ужасно!!!!!! весной играет Спартака. Заканчивается борьба за 1 место☠️🥴. И в очередной раз будем сильно бороться за 1 место в следующем году🥴
0
-2
-2
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jps
К сожалению Спартаку по игре некем усиливаться - те кто выходит со скамейки к сожалению не добавляют моментов, а Шамар плох в любое время матча - вот и получается что вместо побед ничьи, а вместо ничьей - поражение...а судейство это вообще расхожее место про которое и говорить-то смешно...сталкиваются 2 игрока Ахмата, а штрафной дают Спартаку, а то вдруг Спартак победный в этот момент забьёт)))
+1
-1
0
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МТБ
Где там спартаковский цикл? Хочу сверить часы
+3
-3
0
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ss_podonok
спасибо глебчик поднял настроение. верю в абаскаля👍🏻
+10
-2
+8
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Ильдар Фарукшин
Нормально все, если до конца сезона будет каждая игра такая. Я буду доволен. Я люблю Спартак
+17
-2
+15
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TaR
По мне так Спартак играет вполне интересно. Матчи не скучные, а в нынешних реалиях это самое главное. Про чемпионство в большей степени журналисты говорили, кроме них на него никто и не рассчитывал
+10
-2
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