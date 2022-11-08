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Почему Дзюба не заиграл в Турции и при чем тут Балотелли? Неочевидные детали от Эльвина Керимова

Эльвин Керимов Эльвин Керимов
Гекхан Инлер Гекхан Инлер
Адана Демирспор Адана Демирспор
Артем Дзюба Артем Дзюба
Марио Балотелли Марио Балотелли
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Теперь все понятно.

Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов (подписывайте на его топовый телеграм-канал) несколько месяцев назад рассказывал об ожиданиях от Артема Дзюбы в Турции, а теперь провожает нашего форварда.

Хайлайты:

• Почему для Дзюбы нет места на поле?

• Дзюба веселил команду, хотя его шутки понимали с трудом.

• С каким видом транспорта сравнивали Дзюбу?

• Дзюба разочаровался в Адане. Город хвалили, но он оказался так себе.

• Во всем виноват Балотели?!

Слово – Эльвину. 

* * *

Дзюбу брали в «Адану» из-за ухода Балотелли, но пришел он поздно, предсезонку с командой не прошел. Очевидно, был не в лучшей форме, а для Монтеллы нет ничего хуже. «Адана» играет в очень энергозатратный футбол, у команды быстрые и вертикальные атаки, лучшие в лиге. По средней скорости созданных атак они на первом месте: очень качественно контратакуют, после прессинга сразу летят вперед.

Что еще важно: моменты «Адана» в основном создает низом, через короткие и средние передачи, много бьют из-за штрафной. Никаких забросов и длинных передач (последнее место в лиге), никаких кроссов (предпоследнее). Этот стиль так хорошо работает, что Монтелла вообще отказался от чистых нападающих. Либо Эмре Акбаба в роли ложной девятки, либо Юнес Бельханда, который проводит лучший сезон в Турции. За «Галатасарай» он больше 8 голов за сезон не забивал, а тут уже 5+3. Вероятно, свой рекорд по результативности побьет. 

Дзюбе надо было стилистически приспосабливаться, его мощь при навесах, забросах, в борьбе оказалась не особенно нужна. Его бросили в стартовый состав в матче с «Фенербахче» через несколько дней после объявления. Дзюба забил, потом снова вышел в старте, но по форме было видно, что он тяжелый и медленный. При этом форма другого большого нападающего – Бритта Ассомбалонга – Монтеллу тоже не устраивала.

Так тренер и пришел к тому, чтобы играть без чистых форвардов – с ложной девяткой. Или даже двумя ложными девятками. Два варианта расстановки было – либо 4-2-3-1, либо 4-4-2. Да, даже при схеме 4-4-2 Монтелла обходился без чистых нападающих.

«Адана» хотя и создает много моментов, но мяч в штрафную доставляет не так часто. Атакуют из глубины, из опорной зоны соперника, бьют издалека. Почти все низом – интеллектуально, хитро, интересно, матчи «Аданы» очень кайфово смотреть. Что интересно: «Адана» третья по результативности в лиге, но показатель xG на три гола ниже, чем забито в реальности. Это означает, что они забивают сложные голы. 

Мне казалось, Дзюба подстроится. Да, сильные качества сложно применить, но и низом он тоже неплох. Ведь в начале прошлого сезона «Зенит» начал усложнять игру, а Дзюба в ней неплохо смотрелся. Он же хорош в подыгрыше, может скидку сделать, пространство занять. 

Вот только проявить себя Дзюба не успел. Монтелла понял, что без чистых форвардов хорошо идет, голы залетают, необходимости в большом нападающем не было. И зачем что-то менять, когда команда борется за еврокубки и даже залетает на первом место в таблице? «Адана» вообще проводит лучший отрезок в истории, команда играет офигенно.

Еще рухнуло число голов со стандартов, в принципе ушла ставка на стандарты. В прошлом сезоне со стандартов забили 15, сейчас пока 4. Тут дело в Инлере – он тогда здорово навешивал, но сейчас стареет: то в запасе, то сломан, то не в форме. Это тоже оказалось минусом для Дзюбы.

Правда, поначалу Дзюбой восхищались. Президент после гола говорил: «Зачем нам Балотелли, когда у нас есть Дзюба? Один из лучших центрфорвардов». Вот только турки нация без середины, особенно в футболе. Есть два полюса: либо очень хорошо, либо очень плохо, среднего не дано. Из забавного – когда у Дзюбы перестало получаться, его начали называть грузовиком. 

В общем, Дзюбу не ставили в состав, критиковали болельщики и журналисты, а еще ему вроде как зарплату задерживали. Это слух, но я не удивлен. В Турции так везде, кроме «Башакшекира», только там платят вовремя. А так задержать на несколько месяцев – обычная история. Бывает, что платят только легионерам, а туркам не платят, а бывает, что задерживают всем. 

Думаю, в такой ситуации и Дзюба, и клуб совместно решили, что лучше разойтись. Игрок недоволен, что не играет и что не получает зарплату, а клубу игрок особенно не нужен – тем более с такой большой зарплатой.

Последний раз Дзюба вышел в старте в Кубке: они выиграли 5:0, Дзюба отдал шикарный пас пяткой, но Гульдбрандсен – еще один, кстати, нападающий, тоже конкурент Артема – не забил. В чемпионате под конец Дзюба даже в заявку не попадал, но в тех матчах, в которых выходил, старался, номер точно не отбывал. Думаю, Дзюба мог побороться. Например, когда в концовках матчей иногда все же приходилось переходить на забросы и навал, Дзюба здорово цеплялся и боролся. В такие отрезки он точно мог доказать состоятельность и делать шаги к месту в старте.

Несмотря на то, что Дзюба пробыл в команде мало, что не владеет свободно английским, он успел стать душой компании в «Адане». Инлер давал интервью и рассказывал: «Мы почти не понимаем, что Дзюба говорит, но с ним очень весело. То, что он делает, всегда прикольно».

Были еще слухи, что Дзюбе не понравился город. Якобы про Адану ему рассказали одно, а потом он разочаровался, что это не курорт, делать там нечего. Это тоже могло влиять на фоне того, что с футболом не получалось. 

Ну и бонус. Сегодня почитал, что Балотелли в Швейцарии устроил цирк, показал фак болельщикам «Базеля». Судья не заметил, но ему могут влепить 5 матчей дисквалификации. И теперь пишут, что Балотелли может вернуться «Адану». Я не представляю, как, потому что с Монтеллой он публично поругался прямо на поле. Вероятно, надежда на хорошие отношения с президентом «Аданы» – единственным в мире человеком, с которым Балотелли нашел общий язык.

Так вот есть теория, что с Дзюбой так легко расстались, потому что могут вернуть Балотелли.

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Дзюба так и остался локальной звездой. Уход из «Аданы» – ошибка

Фото: instagram.com/adskulubu; East News/Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

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