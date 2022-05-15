«Спартак» упустил лучший шанс прервать депрессивную серию с «Зенитом» и ответить на 1:7

Слишком сильно сели в оборону.

Последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» очень давно: еще в статусе чемпиона и с Марио Пашаличем в команде. С тех пор прошло больше четырех лет, а серия будто бы уже приближается к той, что была когда-то с ЦСКА.

В воскресенье был лучший момент, чтобы ее прервать. «Зениту» давно ничего не нужно, а «Спартак» ничем не рисковал и подходил к игре после трех побед подряд.

От этого Паоло Ваноли настолько раскрепостился, что пошел на крайне смелые шаги.

Ведь казалось, невозможно переплюнуть идею Руя Витории поставить правым центральным защитником Николая Рассказова, но итальянец смог. Внезапно третьим ЦЗ вышел Даниил Хлусевич, который до перехода в «Спартак» считался скорее атакующим игроком.

Для более плотной концентрации рядом с ним на фланге вышел Николай Рассказов – Ваноли впервые выпустил его в стартовом составе.

Возможно, если бы питерцам в этот раз было не так лениво играть в Москве, мы бы обсуждали эту связку детальнее, но «Зенит» за первый тайм (да и за второй тоже) не предложил Хлусевичу с Рассказовым почти никаких задач.

Как и вообще обе команды друг другу за первый тайм. 0.15 xG «Спартака» против 0.12 xG «Зенита» и дальний удар Николая Рассказова в руки Даниила Одоевского – вот и все за 45 минут.

Сложно было понять, на что рассчитывает Ваноли, выходя на второй тайм без Николсона и Бакаева (пожалуй, двух лучших в составе при итальянце), но все-таки его ставка на Соболева и Игнатова быстро зашла – спасибо и Мозесу за отличный предголевой пас.

Интересно, что именно Мозеса гол взбодрил больше всего. Что-то похожее мы видели в Лиге Европы: когда нигериец берет мяч, врубает режим прошлых лет в АПЛ и начинает тащить «Спартак» на себе. Вот было бы замечательно, если бы Мозес так включался всегда.

Этим настроем Виктор зажигал и партнеров, пока Ваноли не начал удерживать победный счет. Где-то с 75-й минуты «Спартак» садился все глубже и глубже, хотя вроде бы справлялся с тем небольшим напором, который наконец-то начал предлагать «Зенит».

Минуте к 85-й подкрадывалось ощущение, что «Спартаку», несмотря на участившиеся атаки Питера, уже вряд ли что-то помешает, а эта победа будет вроде той из 2008-го с Лаудрупом и Баженовым. Тогда матч с ЦСКА тоже особенно ничего не значил, но неприятная 7-летняя серия была все-таки прервана.

Повторить не получилось, а решающий эпизод с Селиховым и Ерохиным нужно обязательно разобрать.

Конечно же, никакого пенальти там не было. Селихов на выходе играет в мяч и чисто. Да, дальше происходят контакты с Ерохиным по инерции, но это уже второстепенные моменты – никто никогда такие фолы не ставит.

Если бы Селихов начал его хватать за ногу или блокировать, тогда да, было бы нарушение. Здесь же ничего такого мы не видим и близко.

Очевидная ошибка Кукуяна, который зачем-то свистнул несуществующий фол и отнял у «Зенита» чистый гол.

А «Спартак» отнял у себя идеальную возможность ответить за 1:7 и психологически упростить игры с «Зенитом». Когда Питер еще раз приедет сюда таким расслабленным?

Фото: РИА Новости/ААлексей Филиппов