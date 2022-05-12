Nike делала форму «Спартака» с 2005-го, но уходит из-за бана в еврокубках. Держите топ-7 лучших комплектов

Конец эпохи.

Самые смутные годы «Спартака» (2003-2004) прошли в форме Umbro, а в 2005-м с появлением Nike сразу начался подъем – команда заняла второе место и вернулась в Лигу чемпионов. С тех пор «Спартак» и Nike не расставались, но летом 2022-го американская компания уйдет – все из-за бана российских клубов в еврокубках.

Так выглядела первая форма «Спартака» с Nike – никаких бесконечных спонсоров, только «Лукойл» и нашивка с логотипом спонсора лиги.

Все эти годы дизайнеры из Nike почти не придумывали «Спартаку» какие-то особые комплекты – часто новая форма была похожа на прошлогоднюю, запоминающийся комплект изобрели разве что в сезоне-2014/15, когда на красную футболку нанесли что-то вроде чешуи в виде ромбиков.

Тем не менее даже среди повторяющихся из года в год комплектов иногда проскакивало что-то интересное. Мы отобрали семь лучших форм с 2005 года, так что приготовьтесь ностальгировать.

7-е место – сезон-2016/17

Чемпионская форма открывает рейтинг – на месте и полоса, и ромбик, и новые решения на воротнике с черным цветом. Белый комплект вообще в виде поло – с этой формой, конечно, связаны только лучшие воспоминания.

6-е место – сезон 2020/21

Последние годы красно-белая форма не отличалась разнообразием, но под серебряный сезон Доменико Тедеско и приезд Александр Кокорина придумали черные окантовки. И на рукавах, и на воротнике, и даже на гетрах. Белая тоже была под поло – прямо как в чемпионском сезоне.

5-е место – сезон 2012/13

Унаи Эмери вряд ли высоко оценил широкую полосу в районе русской души, но здесь хотя бы попытались придумать что-то необычное. Правда, намного интереснее выглядел гостевой комплект, где стилизовали гладиатора.

4-е место – сезон-2009

Приталенная форма с необычным шрифтом номеров – золотое время Алекса и Веллитона. При этом – классика с полосой, которую очень любит Леонид Федун.

3-е место – сезон-2007

На третьем месте – уже чистая классика. И воротник, и высокая полоса, и еще минимум спонсоров. Белая – вообще минимализм из прошлого.

2-е место – сезон-2014/15

Тот редкий случай, когда ребята из Nike предложили какой-то особенный вариант. Болельщикам он не понравился, но эта форма хоть немного выделяется на общем фоне. И даже скрашивает невзрачный сезон с Муратом Якином.

1-е место – 2013/14

А вот с черным комплектом всегда выходила красота – особенно в сезоне-2013/14. Просто посмотрите на Сальваторе Боккетти – как же стильно она на нем сидит.

Обязательно пишите в комментариях, согласны ли с нашим топом, предлагайте свои варианты и голосуйте за лучшую форму. Оле!

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Nataliya Kondratenko, Alexander Chernykh; РИА Новости/Владимир Песня, Евгений Каюдин, Владимир Федоренко; spartak.com