Вратарь «Крыльев» привез гол, обыгрывая нападающего финтом Зидана. Но не торопитесь его уничтожать

Экстрим (даже такой) необходим футболу.

На 88-й минуте матча «Химок» и «Крыльев Советов» самарцы играли вдевятером, но все еще могли спастись – счет был 1:2.

«Химки» отбили очередную атаку и выбили мяч на половину соперника, а вратарь «Крыльев» Иван Ломаев играл уже очень высоко и оказался на мяче почти в центре поля.

Здесь кое-что пошло не так: Ломаев небрежно обработал, мяч отлетел на полтора метра вперед, что позволило Илье Садыгову (тому самому сыну инвестора «Химок») броситься прессинговать.

Несмотря на ошибку, Ломаев был первым на мяче и успевал вынести в подкате, но вратарь всех удивил. Вместо выноса он попытался обыграть Садыгова марсельской рулеткой. С финтом кипер не справился, обрезал и позволил нападающему забить в пустые ворота.

Первая эмоция понятна: это ребячество, так делать нельзя, Ломаев отобрал у «Крыльев» шансы отыграться.

Да, все так, но, мне кажется, действия Ломаева неверно оценивать только с точки зрения игровой дисциплины. Потому что его ход гораздо шире и многослойнее.

Как обычно вратари обыгрывают набегающих нападающих? Есть три способа:

1. Чаще всего бывает классический вариант на ложном замахе.

2. Чуть реже – прокидывая в сторону и пытаясь оторваться на коротком рывке.

3. Совсем редко – прокидывая между ног.

У Ломаева не было времени обыгрывать на замахе, но два других способа он мог применить. Оба, конечно, нарушали бы дисциплину, потому что верное решение тут одно – выбить в подкате.

Думаю, второй вариант выглядел бы со стороны относительно нейтрально, третий – примерно так же дико, как и финт Зидана.

Но. Прокинуть между – пусть и не простой, но технически несложный прием (не в этой ситуации, а в принципе), а вот финт Зидана – координационно намного сложнее.

Да, с детьми на даче или за какой-нибудь «Амкал» можно эффектно рискнуть, но в серьезном матче у вратаря на такие действия работает инстинктивный блок, заложенный еще в детстве.

Ведь у кипера в голове сидит прежде всего стремление избавиться от угрозы, а экстремальные ходы если и приходят, то все равно делаются так, чтобы контролировать ситуацию. Здесь же не контролировалось ничего.

Ломаев этим финтом чуть было не сломал систему, чуть не исполнил нового Рене Игиту – это ведь правда перфоманс такого же уровня. Вы представляете, как бы это гремело в 433 и вообще везде, если бы у него прошло?

В общем, если бы Ломаев пропихивал между, можно было бы смело назвать его пижоном. Но я его так не назову – потому что он увидел футбол шире, чем мы себе представляем. Добавил в него неожиданные краски, которые теряются по пути из детского футбола во взрослый.

Нестандартные ходы освежают игру и делают ее лучше, поэтому не торопитесь с прагматичными оценками. Ведь такие, на первый взгляд, сумасшедшие, как Ломаев, дают футболу что-то новое.

Даже ошибаясь.

Фото: Gettyimages.ru/EMPICS Sport – PA Images;