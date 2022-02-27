Ваноли стартовал серо: в дерби «Спартак» создал минимум, новички пока не впечатлили

Такой себе дебют.

• «Спартак» готовился к дерби с ЦСКА в обстановке максимальной секретности. Последние контрольные матчи не только не транслировали – скрывали даже составы и авторов голов. Алексей Березуцкий отметил на пресс-конференции, что из-за этого анализировать соперника было сложнее.

• Впрочем, по открытым матчам состав «Спартака» читался: разве что вместо Соболева мог появиться Николсон. В остальном – почти без сюрпризов. Ваноли, как ожидалось, выбрал одну из двух любимых схем – 5-3-2, где в тройке полузащитников один ниже и двое выше.

• Правда, расстановка в этой тройке чуть смутила. Небольшой инсайд: Ваноли очень хотел в команду классическую опорно-собаку, абстрактного мощного темнокожего игрока, который будет вгрызаться и выжигать центр поля. Кажется, Мартинс идеально вписывается в этот образ. Тем неожиданнее было увидеть нижним центральным в тройке Наиля Умярова – игрока, которого гораздо логичнее было использовать либо на позиции Мартинса, либо Зобнина выше.

• На старте тройка центральных полузащитников действовала высоко. Что Мартинс, что Зобнин постоянно поджимали соперника, а несколько раз чуть ли не в позицию инсайда приходил правый центральный защитник Руслан Литвинов. Сразу вспомнилась высокая оборона Руя Витории, но по итогам матча стало понятно: команда Ваноли совсем другая и больше похожа на версию Тедеско. Старается быть дисциплинированной, организованной и четкой.

• Мартинс оставил больше всех вопросов : в первом тайме от него дважды (и очень легко) уходил Карраскаль, а оба раза заканчивались опасными моментами у ворот Селихова. Во втором тайме Мартинс точно мог сыграть лучше позиционно, когда Карраскаль покатил мяч под удар Зайнутдинову.

Понятно, что Мартинс смотрел за Эджуке, но он будто бы выключился из эпизода. Еще полузащитник из Люксембурга подключался к атакам и один раз даже оказался на ударной позиции, но из непростой ситуации нежно пробил мимо.

• У «Спартака», пожалуй, было два серьезных момента. Один – в первом тайме, когда убежали в контратаку, Мозес покатил Промесу, а тот зарядил в крестовину. Пас на Мозеса, кстати, отдал Литвинов, а потом пробежал половину поля и чуть помог Промесу, запутав защитников.

И второй момент – когда за счет техники Промеса удалось вывести Зобнина один на один, но Роман не переиграл Акинфеева. В остальном «Спартак» смотрелся очень натужно: опасное возникало в основном за счет настырности Соболева .

• Интересно, как Ваноли видит нападение. Когда еще никто не знал, какую схему будет использовать итальянец, он говорил, что Соболева и Николсона можно совместить. Учитывая, что в 5-3-2 Ваноли нет плеймейкера, двух одинаковых форвардов туда ставить странно. При 3-4-3, на которую перешел Ваноли при 1:0, центрфорвард вообще один.

Зачем тогда был нужен такой дорогой игрок, если есть Соболев? Хорошо, допустим, для конкуренции и ротации, но как-то жирно постоянно держать в запасе либо Соболева, либо Николсона.

• Стоит отметить вариативность Ваноли: за игру он попробовал три схемы – 5-3-2, 3-4-3, 4-3-3. Правда, не сказать, что перемены сильно влияли на игру.

• После матча Ваноли был максимально спокоен: он дал понять, что строит команду не на месяц, а в долгую, что в команде очень много молодежи, а с ней всегда не просто. По мнению итальянца, все решил штрафной Языджи, а «Спартак» на правильном пути.

Фото: РПЛ/Константин Рыбин; трансляция «Матч ТВ»; vk.com/pfc_cska