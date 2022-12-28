Сможете разобраться с вратарями в стиле Овечкина? Тест к новому достижению легенды

В матче с «Виннипегом» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы и стал вторым снайпером истории НХЛ, обогнав Горди Хоу. Представьте себя на месте Ови и постарайтесь угадать, как он разбирался с вратарями в предыдущих матчах!

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