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Сможете разобраться с вратарями в стиле Овечкина? Тест к новому достижению легенды

Вашингтон Вашингтон
НХЛ НХЛ
Александр Овечкин Александр Овечкин
Хоккей Хоккей

В матче с «Виннипегом» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы и стал вторым снайпером истории НХЛ, обогнав Горди Хоу. Представьте себя на месте Ови и постарайтесь угадать, как он разбирался с вратарями в предыдущих матчах!

А еще участвуйте в розыгрыше и получите шансы выиграть мерч от легендарного хоккеиста и Фонбет. Среди призов: хоккейный свитер, худи, шарф и шапка, футболка и шайба с автографом. 

1 комментарий

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Круто спасибо!!! У меня 5из8
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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