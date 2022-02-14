Фонбет
Блог
Спецпроект

Мое китайское имя – Даньнисы Асибофу. Как меня зовут на самом деле?

Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Сборная Китая по хоккею Сборная Китая по хоккею
Хоккей Хоккей

Хоккейная сборной Китая не вышла в плей-офф олимпийского турнира, но запомнилась тем, что в ее составе было много натурализованных спортсменов – канадцы, американцы и один россиянин, которые играют в КХЛ за «Куньлунь». Чтобы выдать им китайские паспорта, их имена перевели на китайский, и теперь они звучат и пишутся немного по-другому. Мы сделали тест, где показываем фото хоккеиста и его новое китайское имя – и предлагаем угадать, как его зовут на самом деле.

Пишите в комментариях, как у вас с китайским!

Фонбет
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные