15-й сезон Фонбет КХЛ закончился – осталось раздать индивидуальные награды лучшим по определенным параметрам. Если к таким призам как «Лучший тренер» или «Лучший вратарь» мы уже привыкли, то в этом году лига решила придумать кое-что особенное.

Особенное – это награда «Лучший болельщик КХЛ». Сначала фанаты поделились своими историями на сайте проекта, а затем жюри премии выбрало трех финалистов. А титульный спонсор лиги Фонбет снял про каждого болельщика мини-фильм, в котором подробно рассказал их истории. Победитель сможет выиграть VIP-тур на церемонию закрытия сезона, годовой абонемент на следующий сезон и атрибутику любимого клуба. А вы – узнать о них чуть больше и проголосовать за лучшего.

Ниже – истории финалистов конкурса.

Михаил из Владивостока, болельщик «Адмирала»

Михаил болеет за «Адмирал» со дня основания. Во-первых, он живет во Владивостоке. А во-вторых, он и сам вполне мог дорасти до этого звания. Михаил – офицер ВМФ в отставке. Он не пропустил ни одного домашнего матча любимой команды, а после каждого гола Михаил Ильич, как его называют местные, пробегает с флагом команды и заводит болельщиков. Хоккей – не единственная его страсть: он вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта и основатель яхт-клуба «Семь футов».

«Сезон 2013/14 год – первый в жизни хоккейного клуба «Адмирал». Для нас это было такое событие! И с тех пор я ярый болельщик нашей команды. Сейчас подтянулся младший сын, старший и средний тоже ходят. Но они не такие рьяные болельщики, как Дениска, который знает все команды КХЛ. У меня такой памяти уже нет».

Екатерина из Новосибирска, болельщица «Сибири»

Екатерина уже долгое время болеет за сибирскую команду, причем старается приносить ей пользу – она ведет фанатское сообщество клуба на 18 тысяч подписчиков. Помимо администрирования, фанатка стала чуть ли не главным дизайнером команды – сначала рисовала артворки для клуба, а затем разукрашивала шлем Александру Салаку. Преданность Екатерины ценят не только работники клуба, но и остальные болельщики.

«Хоккей пришел в мою жизнь, потому что папа болел за сборную. И ради интереса сначала сходила на матч. Понравилась энергетика – зарядили, заразили. И так вот и осталось».

Алексей из Магнитогорска, болельщик «Металлурга»

Самый опытный болельщик из списка – Алексей: он фанат «Магнитки» с 1982 года! Вместе с любимой командой он объездил практически всю страну, не пропустив почти ни одной выездной игры. В его коллекции – огромное количество джерси разных команд, а еще Алексей помогал в строительстве арены «Металлурга».

«Боление дает прежде всего заряд энергии, эмоции. Главное – это общение с друзьями. Очень много друзей в разных городах, очень хороший коллектив в Магнитогорске. С этими ребятами мы объездили всю Россию и Европу. Везде, где есть хоккей».

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Финалистов всего трое, но это не значит, что среди других заявок не было интересных историй. Ниже – пара примеров, которые не прошли в финал, но показывают, как много в России настоящих фанатов хоккея.

Дмитрий из Новосибирска, болельщик «Сибири»

Возможно, один из самых известных болельщиков «Сибири» по прозвищу «Усатый в каске». С 2014 года Дмитрий не пропускает ни одного матча любимого клуба, а огромную известность в городе получил после того, как разрисовал одну из многоэтажек в цвета любимого клуба.

«Пусть кто-нибудь посмеется, что взрослый дядька с нарисованными усами. Сначала усы были как у Сальвадора Дали. Меня даже некоторые болельщики до сих пор называют Дима Дали. Потом мне рисовали усы как у Буденного. А потом я купил аквагрим с кисточкой и стал сам рисовать себе смешные усы», – рассказал Дмитрий о своем образе.

Михаил из Нижнего Новгорода, болельщик «Торпедо»

Михаил болеет за автозаводцев больше 40 лет, причем болеет творчески: пишет перед каждой игрой в соцсетях напутственные стихи с пожеланиями победы. Некоторые игроки признавались, что читают их перед выходом на лед – и они им помогают. А 10 марта 2022 года состоялась презентация книги, написанной Михаилом – она посвящена самому титулованному игроку «Торпедо» Виктору Коваленко.

Сергей из Санкт-Петербурга, болельщик СКА

Сергею в этом году исполнилось 50 лет, и 33 из них он поддерживает СКА. Когда-то он отращивал бороду, дав обещание, что сбреет ее только, когда любимая команда выиграет Кубок Гагарина. И оба раза держал слово, причем брился прямо на арене.

«Все 15 лет КХЛ пролетели как миг, и я очень хочу встретить и отпраздновать и 25 и 50 лет вместе с лигой. Так что у нас все впереди».

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Если вы прониклись историей одного из финалистов или просто хотите поддержать фаната той же команды, за которую болеете, обязательно переходите по ссылке и голосуйте за лучшего.