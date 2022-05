Итоговый разбор «Кливленда». Что нужно знать о защите в сезоне-21/22

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором мысли о «Кливленде» доминируют, даже несмотря на отсутствие команды в плей-офф. Подписывайтесь, чтобы болеть вместе.

В последнем для «Кавальерс» матче сезона на арену Rocket Morgege Fieldhouse пожаловала комиссия экзаменаторов из Атланты, штат Джорджия. Из тех краев в Северное Огайо вообще редко добирается что-то хорошее – розыгрыши Коллина Сэкстона и бросок Айзека Окоро тому пример.

Аттестация на взросление была провалена. «Хоукс» отлично разобрали слабости «Кавс» при сдаче билета «как остановить Янга» и заставили неуверенно мямлить в атаке двух свежих оллстаров. Президенту всея баскетбольных операций Олтману в межсезонье надо будет сделать выводы на основе не только оптимистичного восьмого места в регулярке, но и подобных поражений. От этого напрямую зависит развязка истории кливлендской Золушки, которую пока только везут на бал.

Пошуршим проблемами, подсвеченными Бандой Ястреба.

Защита «Кавалеров» строится от кольца. Как и у еще двадцати девяти команд ассоциации. Но к кольцу можно добираться разными тропами. «Хит» позволяет идущему сквозь майамские терни совершать всего 37,6% бросков в пределах трех метров от корзины с успешностью 59,8% (двадцать четвертое место по сезону). «Кливленду» кидают аж 44% с (не)успешностью в 55,6%. Не впечатляет? Лучше только у «Бостона», который защитой пробивает себе дорогу к титулу.

Вопрос курицы и яйца – «Кавальерс» выпускают трех семифутеров, чтобы осадить людей на волоске от финиша, или сидят на волоске от финиша, потому что выпускают трех семифутеров?

В подавляющем количестве случаев при защите от пик-н-ролла, центровой «Кавс» играет дроп. Когда после заслона игрок с мячом (хендлер) выходит на простор, большой начинает пятиться к кольцу спиной, чтобы сдерживать проход хендлера и контролировать параллельный разгон заслоняющего (ролл). Задача центра – дать время своему напарнику, которого нападение сбрасывало на заслоне, снова сесть на хвост игроку с мячом.

Джаретта Аллена высоко ценят не только из-за любви к худи цвета помех и клумбы на голове, самостоятельно блокирующей броски. Он хорошо рассчитывает время и позицию, на которой встречает нападение после заслона. Если центр стоит слишком близко к заслону (скрину), то один из игроков с высокой вероятностью обойдет его. Если посадка защитника слишком глубокая – это провоцирует хендлера на всякие ненужные действия, вроде броска с ведения (пулл-ап) или открытого паса на слабую сторону.

Обычное противодействие дропу – использование третьего. Это может быть другой скриннер, пока пятый атакующей команды уводит защитника кольца на слабую сторону, или врывание каттера, который получает пас от хендлера за спиной у центра. Но в этом и есть специфика Кавс, что за спиной у Аллена не менее страшный римпротектор Мобли. Спину которого, в свою очередь, прикрывает Лаури Маркканен.

«Кавалеры» весь сезон возводят в абсолют принцип «страхуй страхующего». Пертрубации состава из-за травм испортили радужную картинку после Матча Всех Звезд, но запаса первой половины регулярки хватило, чтобы удержаться на пятом месте по защитному рейтингу.

Индивидуального уровня игроков периметра недостаточно, чтобы полагаться на их оборону более, чем на частокол перед стенами крепости. Особенно остро стоит вопрос с противодействием крупным вингам, к касте которых принадлежат самые элитные игроки лиги (Леброн, Дюрэнт, Ленард, Тейтум). Нет «золотой середины». Одни защитники Кавс слишком мелкие, другие считались бы центрами в большинстве команд НБА.

Из индивидуально сильных защитников на мяче в составе можно назвать исключительно Айзека Окоро. Новомодная игрушка CourtOptix от Microsoft ставит его четвертым в лиге из персональных опекунов. Неплох, несмотря на репутацию, Лаверт. Проблема Кариса – ему часто не хватает концентрации, умения смотреть по сторонам и встроенного кулера. Он быстро может вспыхнуть ложно понятым чувством «ща закрою тя на ***» и нахватать фолов.

Остальные: малой и еще меньше Гарланд и Гудвин, заводская запаска от Рахона Рондо, Джеди «не бейте меня, лучше бросьте треху» Осман, Ламар «я вообще-то четверка» Стивенс и белый нешутер Уиндлер – не вызывают трепета в сердцах у противника. Однако, от Бикерстафа идет четкое указание всем, кроме Аллена и Лава, преодолевать заслоны и преследовать своих подопечных.

Понимая, что противник будет наказывать «гигантоболл» дальними бросками, тренерский штаб предписывает игрокам периметра гнать врага на стену, где их ждет канонада мухобоек. Этот подход применяли в «Юте», где нападение выдавливали с дуги на Руди Гобера. Вот только у француза никогда не было подстраховки подобного уровня.

Общедоступная статистика не содержит точных ответов об успешности тактики патрулирования границ легкой кавалерией. Хорошим результатом плотной погони является отсутствие броска и пас куда угодно от напуганного настойчивым харрасментом игрока, что не отобразится в боксскоре. Но по крайней мере открытые данные свидетельствуют, что:

Все вместе дает солидное командное взаимодействие, где игроки учатся понимать, что происходит на поле, когда нужно помогать и куда ротироваться. Это умная защита, которая снижает, хоть и не устраняет полностью эффекты от личных недостатков членов ростера.

Низкий темп . Команда шестая с конца по количеству своих владений за время игры (96,83) и десятая по количеству бросков оппонента за матч (87,2). Чем меньше бросков, тем большее значение приобретает каждое владение и каждые выигранные защитой очки. У команд, играющих от обороны, таких как «Майами», «Торонто» и «Даллас», этот показатель один из ключевых.

При этом, «Кавс» не любят агрессивную защиту. У команды наименьшее количество фолов в НБА по сезону (17,5 за игру против 19,6 в среднем по лиге) и семнадцатое место по потерям у оппонента (13, 4 против 15,44 у первой пятерки самых агрессивных команд). Имеет смысл – как правило, команда тем агрессивнее, чем хуже у нее с хорошими римпротекторами в составе. Агрессия, или можно назвать ее активность, чтобы отличать от дворовых понтов Джими Батлера и неадекватных выходок Патрика Беверли, проявляется прежде всего в плотности опеки игрока с мячом. Активные команды при защите от заслона используют сдваивание (блитц ) , чтобы изолировать хендлера от роллера и нивелировать потенциал розыгрыша. Но если хендлер не лыком шит, то точный пас превращает остальной корт в игру 4 на 3. Активные команды сдваиваются и страиваются в краске на идущего к кольцу, пытаются выбить мяч – и в тоже время караулят пас для перехвата. Это рискованный стиль игры, который подходит тем, у кого в ростере много свингменов (ну или флоп-генералов из дивизии Кайла Лаури).

Кавс, у которых в старте выходят первый и восьмой лучший защитник вблизи кольца, просто не имеют необходимости сажать свои башни на фолы или гонять их по всему паркету, убирая из зоны, где они наиболее полезны.

В основе атаки «Ястребов» расстановка 4-out, где все игроки, кроме центра, находятся за периметром. Так как под Янга собирали команду из долговязых вингов с прямыми руками, в каждом из углов и на крыле слабой стороны стоят люди, растягивающие защиту противника угрозой броска.

Это фундамент современного пик-н-ролла. Но у «Хоукс» есть и свои, особо неприятные для «Кавс», особенности:

Трею вообще не нужен ролл от большого . Его цель – увидеть как защита отреагирует на заслон, и выжать максимум из ситуации. Если защита играет дроп, то освободившегося пространства Тре достаточно для пулапа, флоатера, навеса, паса снайперу, установки тележки с хот-догом и основания нового государства. А еще он может НЕ идти к кольцу. Янг смертоносный, быстрый и ошеломляюще дальнобойный стрелок, который наказывает защиту за малейшее промедление (по собственной глупости или запутавшись в колючей проволоке скриннера) при опеке за трехочковой линией.

По этой причине Бикерстаф не мог использовать в игре Лава на больших минутах. Кевин не удержит Трея при размене, а при дропе работает лоцманом на фарватере.

Как подчеркивалось выше, защита дропом на заслоне с мячом – основная для обоих столпов обороны Кливленда, Аллена и Мобли, она отлично работает по регулярке. Но подавляющее количество звезд лиги умеют эксплуатировать этот тип прикрытия и не стесняются долбить в одну болевую точку на протяжении всего матча.

Что ж, если соперника нельзя остановить бегством, то возможно стоит на него напасть? «Шарлот», у которых в составе было значительно больше подходящих Янгу по габаритам игроков, весь матч наваливались на Трея толпой, что лишь привело к приросту на неделе количества передач. Вывод – сдваивания не работают в качестве основной стратегии, если оппонент один из лучших разыгрывающих в НБА. Тем не менее, даблтим может сбить с толку в конкретном владении. Но точно не так:

Ключевым прикрытием против заслона на стадии плей-офф является размен. К сожалению, просто сказать это слово своим подопечным недостаточно. Нужны умения, а еще состав правильных габаритов.

Например, при размене большой Атланты часто играет слип . В момент как бы «заслона» скриннер касается одного из опекунов и убегает к кольцу. Так как не у всех есть дополнительные глаза на тыльной части тела как у Маркуса Смарта, рефлексы заставляют защитника уворачиваться от предполагаемого контакта, теряя время – и подопечного. Еще лучше, если защитники начинают выяснять кому бежать за роллменом, а кому крыть Янга. В этот момент Трей уже направил мяч своему игроку пасом из 2К.

Многоопциональный ростер . На краях находятся не просто стрелки, но хендлеры Хуертер и Богданович, способные пройтись с мячом и отдать передачу, если Трея прижали. Нападение Атланты не статично, хоть и вводит в гипноз соперника монотонным прессованием центров. Люди на слабой стороне двигаются, проверяя собственные мисматчи. Так Хуертер накидал полную авоську через Гарланда, пользуясь физическим превосходством. Капелла и Коллинз – быстрые атлетичные роллмены. Хантер обладает потенциалом стать второй звездой команды; его габаритов и скорости достаточно, чтобы пропихать мяч при проходе к кольцу через кого угодно, и есть этот нестабильный неблокируемый никем бросок, зависящий только от его настроения.

Смена всех на всех с подобной командой превращается в головную боль . А с разменом у Кливленда и так непростые отношения. Фактически, только четыре игрока из ростера подходят под типаж свитча , к которому нас приучила «смертельная пятерка» ГСВ – это Лаверт, Окоро, Стивенс и Уэйд. Последние двое не играли в матче с Атлантой. Трое из них ослабляют атаку (есть обоснованное мнение, что все четыре), поэтому в нормальной ситуации видеть их на паркете вместе совсем не хочется.

Ситуацию чуть выправляет единорог Мобли, который в один шаг догоняет человека в пределах периметра, но Эвана на весь корт не раскорячишь. Хотя в паре владений за игру ему это уже удается.

Заставляет ли неподходящий для разменов стартовый лайнап унывать Бикерстафа? Нет, он просто приказывает своим бигменам представлять себя Каваями Ленардами.

Легким форвардом выходит Лаури Маркканен, и до последнего сезона считалось, что он не может защититься даже от солнечных лучей. Но Джей Би видимо первым из тренеров нашел правильные выражения в англо-финнском словаре, и теперь Лаури бросают в одиночку на любую амбразуру. Выходит не так уж отвратительно, как можно было ожидать от беляша, которого просят остановить людей в диапозоне от Джеймса Хардена до Николы Йокича. Метрика Positional Versatility (придумана авторами продвинутой статы LEBRON) для Маркканена составляет 80,5 из 100 возможных. У свежеиспеченного DPOY – 80,2.

Это означает, что тренер заставляет Дирка из Суоми чертовски часто размениваться в защите с первого по пятый номера, но ничего не говорит о ее, защиты, качестве.

Лаури подвижнее, чем выглядит, активен и готовится к своим подопечным – это заметно по тому, как он учитывает наклонности визави при смещениях. Но успевать передвигать ногами и «выключить игрока» – совершенно разные уровни физики и навыков. Финн очевидно компромиссная фигура на «тройке» и его место в будущих защитных построениях под самым большим вопросом, если Бикерстаф продолжит гнуть свою линию с тремя большими в старте.

Да, Биг Трио дает небывалый уровень защиты кольца, но у команд уровня плей-офф получится атаковать с других позиций. Так флоатер Янга по высокой дуге просто игнорирует 100 вытянутых футов Мобли в прыжке.

Lauri has been defending his tail off all year against everyone but it feels like the Hawks might start staring at him. Split here for Young as Lauri gets to the level but is sliding instead of containing. Floater a key shot vs. Mobley roaming help defense at the rim. pic.twitter.com/KT8mmqyfWh