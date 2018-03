В «Формуле-1» срываются тесты. Из-за снега

Все недовольны.

Предсезонные тесты – один из важнейших моментов года в «Формуле-1»: командам необходимо проверить новые болиды и двигатели, сравнить данные, полученные на трассе, с информацией из аэродинамической трубы, накатать большой километраж и убедиться в надежности всех компонентов. На счету практически каждый час, ведь из-за жестких правил и стремления сократить расходы испытания ограничены восемью днями – в следующий раз гонщики сядут в кокпиты гоночных автомобилей на первом этапе чемпионата мира в Австралии.

Чтобы зимние тесты проходили гладко, коллективы обычно едут в теплые страны и арендуют хорошо знакомые автодромы, но поскольку ездить в Бахрейн дорого (и, как выяснилось несколько лет назад, не совсем безопасно), «Формула-1» сосредоточилась на главной «тестовой» трассе последних десятилетий, «Барселона-Каталонии». Здесь тихо, под боком крупный аэропорт, а температура в феврале держится в районе 15 градусов по Цельсию. Практически идеальное место для подготовки к первенству.

В понедельник программам команд помешал дождь, во вторник температура снизилась до 5-7 градусов, и пошел мокрый снег, а в среду утром трассу вовсе начало заметать.

Болиды «Формулы-1» вполне могут ездить и по снегу, но практического смысла в этом нет – гоночный сезон проходит в теплое время года.

«Во-первых, в подобных условиях мы о поведении болида ничего не узнаем, да и такой погоды по ходу сезона нигде не будет, – признался руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Во-вторых, из-за недостатка сцепления мы сильно рискуем машиной. Это ведь первые тесты, у нас мало запчастей, и авария может сильно навредить».

Пока же команды занялись другими вещами.

