В «Формуле-1» срываются тесты. Из-за снега

Все недовольны.

Первые испытания очень важны

Предсезонные тесты – один из важнейших моментов года в «Формуле-1»: командам необходимо проверить новые болиды и двигатели, сравнить данные, полученные на трассе, с информацией из аэродинамической трубы, накатать большой километраж и убедиться в надежности всех компонентов. На счету практически каждый час, ведь из-за жестких правил и стремления сократить расходы испытания ограничены восемью днями – в следующий раз гонщики сядут в кокпиты гоночных автомобилей на первом этапе чемпионата мира в Австралии.

Чтобы зимние тесты проходили гладко, коллективы обычно едут в теплые страны и арендуют хорошо знакомые автодромы, но поскольку ездить в Бахрейн дорого (и, как выяснилось несколько лет назад, не совсем безопасно), «Формула-1» сосредоточилась на главной «тестовой» трассе последних десятилетий, «Барселона-Каталонии». Здесь тихо, под боком крупный аэропорт, а температура в феврале держится в районе 15 градусов по Цельсию. Практически идеальное место для подготовки к первенству.

Но все испортила именно погода

В понедельник программам команд помешал дождь, во вторник температура снизилась до 5-7 градусов, и пошел мокрый снег, а в среду утром трассу вовсе начало заметать.

Болиды «Формулы-1» вполне могут ездить и по снегу, но практического смысла в этом нет – гоночный сезон проходит в теплое время года.

«Во-первых, в подобных условиях мы о поведении болида ничего не узнаем, да и такой погоды по ходу сезона нигде не будет, – признался руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Во-вторых, из-за недостатка сцепления мы сильно рискуем машиной. Это ведь первые тесты, у нас мало запчастей, и авария может сильно навредить».

Пока же команды занялись другими вещами.

Может, тесты нужно было перенести?

Для переноса испытаний нужно согласие всех команд, решить кучу организационных и логистических проблем, однако две конюшни выступили против – кажется, «Уильямс» и «Форс-Индия», для которых лишний день аренды автодрома сильно бьет по карману.

Это значит, что в лучшем случае сегодня повторится сценарий вторника: команды дождутся небольшого улучшения условий и выпустят пилотов на короткие серии кругов – длинную дистанцию выдержать сложно, поскольку покрышки быстро теряют рабочие свойства из-за падения температуры.

Впрочем, это не значит, что работать будут все коллективы – тот же «Хаас» дал четко понять: при мокром снеге они просто посидят в боксах.

Пока же все надеются на четверг и на вторую неделю испытаний – предполагается, что погода улучшится и все-таки позволит конюшням немного поездить по треку.

А если нет?

В целом, ничего страшного на самом деле не произойдет. Конечно, не все идеально подготовятся к старту чемпионата мира, но даже сейчас при укороченных программах заметно, что почти ни у кого нет серьезных проблем с надежностью – не в лучшую сторону выделяется лишь «Макларен», который проехал за два дня «всего» 400 км, однако поломки оранжевого болида все же не выглядят системными, и предпосылок к повторению прошлогодней катастрофы не видно.

Это не так необычно – изменений в правилах в этом году мало, техника по сравнению с предыдущим сезоном изменилась не слишком сильно, и небольшие сомнения вызывает лишь надежность двигателей (в этом году можно будет поменять без штрафов лишь три силовые установки за год). Впрочем, уже сейчас видно, что производители моторов со всей серьезностью отнеслись к изменениям в регламенте и гораздо лучше подготовились к старту сезона, чем год назад. Даже многострадальная «Хонда».

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Patrik Lundin; globallookpress.com/Eric Alonso