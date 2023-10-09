Джа Морант снова в игре! 34+6+8, дерзость и победный под сирену

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

После 25 матчей дисквалификации, лидер Мемфис Гриззлис всё-таки вернулся на своё законное место и сразу же выдал отличные цифры. 34 очка 6 подборов 8 передач Что же в рамках этих цифр успел сделать Теметриус Джамел Морант?

Давайте по порядку.

1) Набрать первые очки после возвращения

Вообще, это сначала должен был быть ассист, но не сложилось. Так что Джа поймал подбор в атаке, поймал на фейке и набрал свои 2 очка. 2) Сделать первый ассист после возвращения

Как было сказано выше, первый ассист должен был быть раньше, но он все равно случился, когда Заир Уильямс корявенько завершил аллей-уп. 3) Уделать на ногах Мистера Большого

Пара обманных движений, и Бургер Кинг остался не у дел.

4) Попасть сложный бросок с фолом

Аккуратнее нужно опекать главную звезду соперника, товарищ Джонс. 5) Завершить красивый проход лэй-апом.

Заслон. Спин-мув. Лэй-ап. Покрасоваться перед скамейкой. Вот в таком порядке, и никак иначе. 6) Продемонстрировать хасл.

Обокрасть Валанчюнаса в краске, спасти мяч от аута, так ещё и владение своей команде оставить? Легко! 7) Выиграть матч баззером.

Джа вернулся, чтобы править этим медвежьим королевством, и, видимо, за уши тащить их в плей-офф. Напомню, что сейчас Мемфиc идет на 13 месте, с результатом 7 побед и 19 (!) поражений.

Десмонд Бэйн наконец-то воссоединился с партнером по бэккорту

Как вы считаете, будет ли команда из штата Теннесси, играть в плей-офф по итогам сезона? Пишите в комментариях. А пока, подписывайтесь на блог, плюсуйте, но главное – оставайтесь с нами и смотрите НБА!

Фото: Gettyimages/Chris Graythen