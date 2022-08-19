Фигурный лед
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Реакцию Чайковской на оговорку Загитовой показали в трансляции – вряд ли она понимала, что ее снимают в эту секунду

Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
Елена Чайковская Елена Чайковская
Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Весь момент целиком попал в эфир.

Жеребьевку чемпионата России по прыжкам среди фигуристов обставили в торжественный вечер: зрительный зал «Ленинград Центра», эффектные наряды, трио ведущих – Максим Траньков, сценарист «Вечернего Урганта» Константин Анисимов и Алина Загитова.

На днях Алина отработала 5-часовой эфир – кто смотрели, говорят, что справилась здорово. Верим!

Сегодня без трудностей не обошлось. Украшение трансляции – реакция Елены Чайковской (видимо, будущего главного тренера сборной) на запинку Алины. Да, она в буквальном смысле сделала фейспалм. Неловко!

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