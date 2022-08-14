«Думал, они закончили, и подтвердил». Даже тренер запутался, уходят Синицина и Кацалапов или нет

Вокруг Виктории Синициной и Никиты Кацалапова – пожалуй, самый нелепый детектив фигурного лета: в течение 15 минут они «завершили» и «возобновили/продолжили» спортивную карьеру.

Как все было и почему это странно?

1. Всплыло интервью дуэта журналу ОК! несколько дней назад – Вику и Никиту спросили о планах:

– Сезон был насыщенный: Олимпиада, чемпионаты, медали. Какие карьерные цели ставите для себя теперь?

– Возможностей с каждым новым этапом становится все больше. Мы будем развиваться дальше как профессионалы. Продолжим выступать в различных шоу. Со временем станет ясно, что именно ждет нас впереди .

Фраза про профессионалов важна – в фигурном катании так называют тех, кто закончил со спортом в привычном понимании: чемпионаты мира, Олимпийские игры – но будет кататься в другом качестве. По сути, такой вид пенсии.

Да, заявления о конце карьеры от Кацалапова действительно нет, но не распознать акценты сложно. В конце концов никто не мешал сказать, что хочется снова выиграть чемпионат России – в пару предыдущих сезонов, например, подводило здоровье.

2. У кого в первую очередь запрашивать подтверждение? Логично, что у тренера, который ведет пару с первого их совместного дня – уже 8 лет. И Александр Жулин подтвердил, причем в двух разных интервью – для ТАСС и РИА Новости:

а) «Завершили ли Синицина и Кацалапов карьеру? Да, мы с ними приняли такое решение , что они сами определятся со своим будущим. Все к этому и шло, они многого добились»;

б) «Никита и Вика завершили спортивную карьеру. Причин несколько. Во-первых, они чемпионы и всего добились. Никита выиграл Олимпиаду даже два раза. Во-вторых, возраст такой, что можно и принять такое решение. Ну и последнее – отсутствие мотивации. Нет международных соревнований. Убиваться на льду внутри страны...»

Вполне аргументированно. Причем Жулин с начала весны давал понять: сомнений, что Вика и Никита продолжат, много. И приводил ровно те же аргументы, что и сейчас, добавляя про хроническую травму спины у 31-летнего Никиты.

3. Но расклад моментально перевернулся, и Жулин пояснил для «Матч ТВ»:

«Оказалось, что новость о завершении карьеры – это фэйк. Никита в ужасе! Он перезвонил мне и сейчас даст опровержение. Все это фэйк. Они не завершают спортивную карьеру. Меня самого запутали, а я подтвердил, потому что думал, что они закончили» .

И потом раздраженный Кацалапов еще раз проговорил: объявления о завершении карьеры не было.

Никита прав. Вот бы услышать от них с Викой еще несколько ответов:

1) Что конкретно имелось в виду в части про развитие как профессионалов?

2) Какие у Синициной и Кацалапова планы после 18 сентября?

До этого они нон-стоп выступают в Сочи, в шоу у Татьяны Навки – это, конечно, практика, но точно не тренировочный режим. А 24-25 сентября – уже контрольные прокаты.

3) Кстати, что слышно о программах на новый сезон? Поставлены?

4) Почему тренер так уверенно и обстоятельно рассказывает не только о резонах закончить карьеру, но даже о согласовании с ним? Какая вообще коммуникация у лучшего дуэта страны с тренером, если получилась такая ситуация? Как сказал сам Жулин – дурацкая.

5) И главное, все это – нестареющий прием нашей фигурки: закончить соревноваться, но не объявлять об этом?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Нина Зотина