Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили спортивную карьеру

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, сообщил, что дуэт завершил спортивную карьеру.

– Сезон был насыщенный: Олимпиада, чемпионаты, медали. Какие карьерные цели ставите для себя теперь?

– Возможностей с каждым новым этапом становится все больше. Мы будем развиваться дальше как профессионалы. Продолжим выступать в различных шоу. Со временем станет ясно, что именно ждет нас впереди, – сказал Кацалапов в интервью журналу OК!

На Олимпиаде-2022 в Пекине Синицина и Кацалапов взяли золото в командном турнире и серебро в танцах на льду. Также на их счету победа на чемпионате мира-2021 и два золота чемпионатов Европы.

До апреля 2014 года Кацалапов выступал в дуэте с Еленой Ильиных. На Играх-2014 в Сочи они стали олимпийскими чемпионами в команде и завоевали бронзу в танцах на льду.

UPD: позднее фигуристы опровергли, что завершают карьеру.

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Синицина и Кацалапов уходят, выиграв все и обручившись. Они скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а Никита Вику – «моя принцесса»