Медаль, которая зависла на Олимпиаде: Россия взяла золото в фигурке, но ждет его больше 3 суток

Тяжелая пауза в фигурном катании на Олимпиаде-2022 в Китае затянулась. По делу Камилы Валиевой по-прежнему нет ясности, несмотря на пробивающиеся оптимистичные реплики и утренний выход фигуристки на тренировку.

Один комплект медалей от 7 февраля до сих пор не вручен, церемонии награждения не было – она задерживается уже на трое с лишним суток.

Смотрите: 7 февраля примерно в 7:00 по московскому времени (в 12:00 по Пекину) завершился командный турнир фигуристов, который Россия выиграла досрочно. Камила Валиева катала произвольную уже олимпийской чемпионкой, хотя призналась, что не знала этого.

Награждение на Медал Плаза планировалось тем же вечером – в 20:00 по Пекину. Но фигуристов туда не пригласили, ISU отбился многозначительными пояснением: потребовалась срочная юридическая консультация. Потом возникла версия «Спорт-Экспресса» о ковиде американца Винсента Чжоу, который катал произвольную и должен тоже получить медаль.

Теперь понятно, что дело в антидопинговых вопросах к Камиле Валиевой.

В чем конкретно преграда, пока загадка: молчат МОК, ОКР, ISU, наша федерация и антидопинговые службы. Но очевидно: вопрос не решен, раздавать награды не спешат, а время мучительно тянется. Кстати, Марк Кондратюк (как и все парни-участники командника) уже завершил выступление на Играх, а первый самолет в Россию – 12 февраля.

Была ли в олимпийской истории пауза между финалом соревнований и награждением еще длиннее?