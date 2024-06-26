Хорватия вылетела, Словения точно в плей-офф! Расклады для третьих мест: три сценария

Какие варианты.

Финишировали четыре из шести групп на Евро – и у нас еще четче прорисованы перспективы плей-офф.

В группе сборной Англии в последнем туре не забили ни одного мяча – 0:0 и 0:0. В борьбе Дании и Словении – полное равенство по очкам (по три), разнице мячей (0), забитым мячам (по два). Все решил дисциплинарный рейтинг: у Дании меньше желтых карточек.

Итого: Дания со второго места вышла на Германию, а Словения гарантировала плей-офф с третьего места.

Почему Словения точно в плей-офф?

Словенцы остались на третьем месте в группе.

В рейтинге всех третьих мест турнира они переместились на третье место: обошли Венгрию по разнице, но идут ниже Словакии по дисциплинарным показателям (семь желтых за три матча с учетом карточки на скамейке против одной словацкой за две игры).

И все равно словенцы сразу в плей-офф, потому что их уже невозможно выбить из этой четверки. Под угрозой остались только словаки (у них может ухудшиться разница, третье место могут вообще не занять) и венгры (ждут развязки группового этапа в среду, свое уже отыграли).

Позиция Словении не меняет текущий расклад в сетке плей-офф, потому что выходит та же комбинация групп. Здесь неважно, кто проходит с какого места, важно сочетание четырех групп с лучшими третьими командами.

Теперь точно вылетела Хорватия. Почему?

Не сбылось главное условие: Англия не обыграла Словению крупно и, соответственно, не столкнула ее ниже в рейтинге третьих мест.

Хорваты могли рассчитывать, что словенцы проиграют с разницей в три мяча, то есть не наберут очков и ухудшат свою разницу забитых/пропущенных. Не срослось.

3% хорватских шансов не оправдались. С манерой сборной Англии – предсказуемо.

Какие остались варианты для плей-офф? Что уведет Нидерланды от Англии?

Их всего три.

Вот так могут распределяться пары в зависимости от того, какой будет финальная четверка лучших третьих мест.

ACDE – это актуальный расклад, в нем Нидерланды идут на Англию. Сохранение этого варианта оценивается в 64%.

Чтобы этого не случилось, нужен проход в плей-офф команды из группы F. Сейчас это Чехия, она играет в среду с Турцией, а параллельно Грузия будет хвататься за последний шанс против Португалии, грузинам нужна только победа. Португалия еще во втором туре обеспечила себе первое место в группе и ждет соперника по 1/8 финала – им будет либо Венгрия, либо Словения.

Третий сценарий – когда в четверке не окажется никого из самой запутанной группы E, где у всех сейчас по три очка. Такое может произойти, только если в обоих матчах (играют Украина – Бельгия и Словакия – Румыния) будет победитель, а разница мячей у команды с тремя очками окажется хуже венгерской: сейчас у румын и бельгийцев +1, у словаков 0, у Украины -2.

Знаем вторую пару плей-офф. Если бы 1/8 финала начиналась сейчас: сетка

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm, Dan Mullan