Хорватия вылетела, Словения точно в плей-офф! Расклады для третьих мест: три сценария
Какие варианты.
Финишировали четыре из шести групп на Евро – и у нас еще четче прорисованы перспективы плей-офф.
В группе сборной Англии в последнем туре не забили ни одного мяча – 0:0 и 0:0. В борьбе Дании и Словении – полное равенство по очкам (по три), разнице мячей (0), забитым мячам (по два). Все решил дисциплинарный рейтинг: у Дании меньше желтых карточек.
Итого: Дания со второго места вышла на Германию, а Словения гарантировала плей-офф с третьего места.
Почему Словения точно в плей-офф?
Словенцы остались на третьем месте в группе.
В рейтинге всех третьих мест турнира они переместились на третье место: обошли Венгрию по разнице, но идут ниже Словакии по дисциплинарным показателям (семь желтых за три матча с учетом карточки на скамейке против одной словацкой за две игры).
И все равно словенцы сразу в плей-офф, потому что их уже невозможно выбить из этой четверки. Под угрозой остались только словаки (у них может ухудшиться разница, третье место могут вообще не занять) и венгры (ждут развязки группового этапа в среду, свое уже отыграли).
Позиция Словении не меняет текущий расклад в сетке плей-офф, потому что выходит та же комбинация групп. Здесь неважно, кто проходит с какого места, важно сочетание четырех групп с лучшими третьими командами.
Теперь точно вылетела Хорватия. Почему?
Не сбылось главное условие: Англия не обыграла Словению крупно и, соответственно, не столкнула ее ниже в рейтинге третьих мест.
Хорваты могли рассчитывать, что словенцы проиграют с разницей в три мяча, то есть не наберут очков и ухудшат свою разницу забитых/пропущенных. Не срослось.
3% хорватских шансов не оправдались. С манерой сборной Англии – предсказуемо.
Какие остались варианты для плей-офф? Что уведет Нидерланды от Англии?
Их всего три.
Вот так могут распределяться пары в зависимости от того, какой будет финальная четверка лучших третьих мест.
ACDE – это актуальный расклад, в нем Нидерланды идут на Англию. Сохранение этого варианта оценивается в 64%.
Чтобы этого не случилось, нужен проход в плей-офф команды из группы F. Сейчас это Чехия, она играет в среду с Турцией, а параллельно Грузия будет хвататься за последний шанс против Португалии, грузинам нужна только победа. Португалия еще во втором туре обеспечила себе первое место в группе и ждет соперника по 1/8 финала – им будет либо Венгрия, либо Словения.
Третий сценарий – когда в четверке не окажется никого из самой запутанной группы E, где у всех сейчас по три очка. Такое может произойти, только если в обоих матчах (играют Украина – Бельгия и Словакия – Румыния) будет победитель, а разница мячей у команды с тремя очками окажется хуже венгерской: сейчас у румын и бельгийцев +1, у словаков 0, у Украины -2.
Знаем вторую пару плей-офф. Если бы 1/8 финала начиналась сейчас: сетка
Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Dan Mullan
Это эквивалентно тому, если бы последние матчи в группах проводились бы не в одно время.
При 16 командах всё было честнее.
Ребята, а вы в курсе, что согласно официальному сайту УЕФА, у Дании и Словении по 6 желтых карточек на этом турнире и на самом деле в итоге всё решил рейтинг в отборочном турнире, в котором датчане на девятом месте, а словенцы - на пятнадцатом? Проверяйте информацию, пожалуйста.
А: 3
В: 3
С: 2
Д: 3
Е: 4
Ф: 5
Тенденция более чем очевидна. Единственный невыход из поздней группы - это словаки три года назад с поражением 0:5 от испанцев, что спишем на случайность.