Нидерланды, кажется, идут на Англию! Что их ждет после третьего места?

Вот так подарок: кому-то из победителей групп в 1/8 финала достанутся Нидерланды.

Потому что команда Роналда Кумана проиграла в третьем туре Австрии (2:3) и упала из-за этого на третье место. Но точно выходит из группы как одна из четырех лучших команд, занявших третье место.

Разберемся.

Почему Нидерланды точно вышли?

Еще перед матчем было известно, что Нидерланды будут в плей-офф – это подтвердилось после завершения групп A и B.

Актуальная таблица третьих мест сейчас выглядит так.

В понедельник вечером в рейтинге лидировала Австрия из группы D. Когда Венгрия и Хорватия закончили на третьих местах с тремя и двумя очками соответственно, пропала даже математическая вероятность, что кто-то вылетит из турнира при четырех очках в группе.

Автоматически места в плей-офф достались Англии, Франции и Нидерландам – у всех по одной победе и ничьей. Оставалось только понять – с каких именно мест они направятся в 1/8 финала.

На кого могут попасть Нидерланды?

Сетка после завершения трех из шести групп выглядит так.

По сравнению с раскладом на вечер понедельника местами поменялись Австрия и Нидерланды. Здесь как раз заметна разница между выходом с первого места и протискиванием с третьего: виртуально австрийцы получают себе в 1/8 финала Турцию, а в четвертьфинале победителя пары Румыния – Словения.

А вот Нидерланды налетают на Англию уже в первом раунде плей-офф.

Правда, нужно держать в голове, что англичане еще могут не выиграть свою группу, а комбинация вышедших с третьих мест – смениться. Пока возможны пять вариантов распределения, часть из них конктерно для Нидерландов повторяется.

Если в плей-офф Хорватия (по чудо-сценарию) – Нидерланды сыграют с Испанией.

Если в плей-офф Чехия вместо Словакии – Нидерланды сыграют с Англией.

Если в плей-офф Чехия вместо Словении или Венгрии – Нидерланды сыграют с победителем группы E, самой запутанной (Бельгия, Румыния, Словакия, Украина).

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?