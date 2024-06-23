У Лукаку отняли уже третий гол на Евро. Залез в офсайд... коленной чашечкой

Уже не смешно.

Ромелу Лукаку отлично начал матч с Румынией: на второй минуте отдал ассист под классный удар Юри Тилеманса.

А на 64-й минуте забил сам. И его гол отменили. Снова.

Почему отмена? Коленная чашечка Лукаку – в офсайде

В середине второго тайма Лукаку прошел в штрафную после шикарной передачи Де Брюйне. Ромелу не пустил к мячу защитника Раду Дрэгушина – и четко ударил с левой в нижний угол.

Наконец-то гол! Отмечать пришли даже запасные.

Но через пару секунд включился ВАР – и отменил гол. Оказалось, что Ромелу залез в микроофсайд. Когда мы говорим микро, то имеем ввиду это:

Это!

Вне игры – коленная чашечка Лукаку, совсем малая ее часть.

Отмена справедливая. Ромелу просто жаль: «Коленная чашечка в офсайде – сильно, – комментарий экс-арбитра Анатолия Синяева в телеграм-канале «Алё, рэф» . – Уверен, после Евро начнется больше разговоров об офсайде Венгера или о каких-то еще изменениях в правилах. Офсайд Лукаку вопросов не должен вызывать, там же полуавтоматическая система быстро определила».

Три отмененных гола – это Лукаку на Евро

Уже проклятье.

Вы наверняка помните страдания Ромелу со Словакией. На 56-й минуте Леандро Троссард отдал мяч во вратарскую, а там открылся Амаду Онана – и головой ударил прямо в створ.

Мяч летел в ворота. Но включилось голевое чутье Лукаку.

Зря. Лукаку оказался в приличном офсайде. Арбитр Халил Мелер справедливо отменил гол.

Уже на 86-й минуте Ромелу, казалось, исправился: Лои Опенда прорвался по флангу, а Лукаку замкнул его пас в штрафной. Спокойно!

Но гол... снова отменили. Оказалось, что во время атаки Опенда коснулся мяча рукой. Определили с помощью ВАР – четко видно касание. Гол отменили.

Статистика Лукаку на этом Евро: один ассист, куча запоротых моментов и три отмененных гола.

Впереди – решающий третий тур с Украиной.

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm