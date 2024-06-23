У Лукаку отняли уже третий гол на Евро. Залез в офсайд... коленной чашечкой
Уже не смешно.
Ромелу Лукаку отлично начал матч с Румынией: на второй минуте отдал ассист под классный удар Юри Тилеманса.
А на 64-й минуте забил сам. И его гол отменили. Снова.
Почему отмена? Коленная чашечка Лукаку – в офсайде
В середине второго тайма Лукаку прошел в штрафную после шикарной передачи Де Брюйне. Ромелу не пустил к мячу защитника Раду Дрэгушина – и четко ударил с левой в нижний угол.
Наконец-то гол! Отмечать пришли даже запасные.
Но через пару секунд включился ВАР – и отменил гол. Оказалось, что Ромелу залез в микроофсайд. Когда мы говорим микро, то имеем ввиду это:
Это!
Вне игры – коленная чашечка Лукаку, совсем малая ее часть.
Отмена справедливая. Ромелу просто жаль: «Коленная чашечка в офсайде – сильно, – комментарий экс-арбитра Анатолия Синяева в телеграм-канале «Алё, рэф». – Уверен, после Евро начнется больше разговоров об офсайде Венгера или о каких-то еще изменениях в правилах. Офсайд Лукаку вопросов не должен вызывать, там же полуавтоматическая система быстро определила».
Три отмененных гола – это Лукаку на Евро
Уже проклятье.
Вы наверняка помните страдания Ромелу со Словакией. На 56-й минуте Леандро Троссард отдал мяч во вратарскую, а там открылся Амаду Онана – и головой ударил прямо в створ.
Мяч летел в ворота. Но включилось голевое чутье Лукаку.
Зря. Лукаку оказался в приличном офсайде. Арбитр Халил Мелер справедливо отменил гол.
Уже на 86-й минуте Ромелу, казалось, исправился: Лои Опенда прорвался по флангу, а Лукаку замкнул его пас в штрафной. Спокойно!
Но гол... снова отменили. Оказалось, что во время атаки Опенда коснулся мяча рукой. Определили с помощью ВАР – четко видно касание. Гол отменили.
Статистика Лукаку на этом Евро: один ассист, куча запоротых моментов и три отмененных гола.
Впереди – решающий третий тур с Украиной.
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm
Например, введут правило, что можно на 15 см быть ближе к воротам, а Лукаку залезет на 15,5. И опять будут недовольные, что это полный бред, всего на полсантиметра вне игры
He’s our Belgian football genius
We can’t sing about his penis
We’re politically correct
He’s offside when erect
В момент касания ноги и мяча пасующего игрока или в момент когда мяч уже покинул ногу пасующего ? Понятно, что это иногда доли секунд, но на повторах нас всегда показывают именно положение игрока , находящегося в потенциальном офсайде , а не одновременно два фактора, влияющего на офсайд
За 0,2 секунды, которые мяч находится на ноге в момент сильной дальней передачи, тот же Мбаппе спокойно может пробежать чуть ли не два метра и попасть в сантиметровый офсайд
Куда он должен девать свои конечности? Лукаку же гигант !
Или ему солдатиком бегать и прыгать? 🤦♂️