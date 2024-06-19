Германия – в плей-офф Евро! 7:1 за два матча

Сборная Германии справилась с Венгрией – победа 2:0 после стартового разгрома 5:1 с Шотландией. Хозяева первыми вышли в плей-офф Евро-2024.

Германия – вторая команда в истории Евро с 7 голами за два первых тура (в 2008-м всех сносили Нидерланды).

Возможный соперник Германии в 1/8 – из групп с Англией или Испанией

В третьем туре Германия играет со Швейцарией.

Если у хозяев получится удержать первое место в группе А, то они в 1/8 сыграют со второй командой из группы С – там пока лидируют англичане с тремя очками, у датчан и словенцев по одному, у сербов очков нет.

Второе место в группе А выведет на вторую команду группы В – там многое станет ясно после матча Испании и Италии.

Германия спорно открыла счет. Был ли толчок Гюндогана?

Германия забила в середине первого тайма. Получилось спорно: Вилли Орбан упал в борьбе с Гюндоганом, после чего Илкай отбросил мяч набежавшему Джамалу Мусиале.

Не было ли в столкновении Орбана и Гюндогана нарушения правил?

Реплика экс-судьи Анатолия Синяева из телеграм-канала «Але, рэф »: «Думаю, я бы тоже продолжил. Защитник венгров так же идет в соперника, игровой контакт. Гюндоган просто устойчивее оказался».

А вот мнение в телеграм-канале «Шеф-поVAR» : «Не самое лучшее решение принял Маккели в эпизоде с голом немцев. По-хорошему, лучше было бы зафиксировать фол и дать спокойно пробить венграм штрафной. Вопросов было бы куда меньше. Несмотря на все выше написанное, VAR поступил верно. Вмешательства в работу арбитра в не очевидных эпизодах быть не должно, поэтому тут все в рамках инструкции».

Так немцы повели в счете. Второй гол пришел после перерыва: Гюндоган замкнул прострел Максимилиана Миттельштедта.

«Германии не нужна помощь судей». Тренер Венгрии злится из-за судейства

Марко Росси, тренер сборной Венгрии, после матча вспыхнул: «Я ни разу в своей карьере не жаловался и не искал оправданий, но то, что судья сделал сегодня… Даже немцы могли заметить его двойные стандарты.

Он не отреагировал на то, что Орбана толкнули, но в аналогичной ситуации с Андрихом свистнул, фиксируя фол. Нам нужны единые правила, а не двойные стандарты. Германия победила бы в любом случае, но судья, на мой взгляд, был худшим на поле.

Германия, возможно, фаворит Евро, но для победы им не нужна помощь судей. Посмотрим, будет ли зафиксирован фол в подобной ситуации, когда Германия будет играть, скажем, с Францией».

21-летний Мусиала – звезда Евро 💫

Вингер «Баварии» забил и Шотландии, и Венгрии. Он второй по молодости автор двух голов на старте Евро – моложе был только венгр Ференц Бене в 1964 году (19 лет).

А еще Джамал разменял четвертый десяток по играм. У 21-летнего Мусиалы был уже 31-й матч за Германию.

Гюндоган – еще один герой мощного старта Германии

Заработанный пенальти в первом туре, голевой пас и гол во втором – это статистика капитана Илкая Гюндогана на Евро. 1+1 в сборной он выбил впервые с октября 2019-го (тогда были 2+1 с Эстонией).

«Не описать, как же хорош этот парень. Честно, один из лучших, с кем мне довелось играть», – восторгается экс-партнер по «Ман Сити» Джек Грилиш.

124 из 131 – мы следим за пасами Крооса!

Тони Кроос – один из самых популярных игроков лета. Подсчет его передач превращается в постоянный сюжет: в первом туре Тони ошибся лишь раз на 102 паса. Насколько сегодня был точен маэстро?

С Венгрией Кроос позволил себе чуть больше: 124 точных передачи из 131.

За время ведения статистики на Евро лишь один полузащитник делал больше точных пасов – Хави (127) против Ирландии в 2012-м.

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Вечером в группе А сыграли Шотландия и Швейцария – 1:1.

Аутсайдер Венгрия еще не утратила шансы на выход, но ноль очков с разницей 1:5 могут стать преградой. Нужно как минимум обыграть Шотландию в последнем туре.

Блеск Мусиалы и Гюндогана, доминантный стиль. Победа Германии – в быстрых мыслях

Гюндоган – суперклей атаки Германии. Как он делает Крооса и Мусиалу еще ярче?

Браслет – оберег Крооса на Евро-2024. С флагом и инициалами семьи

Фото: IMAGO/Markus Ulmer, Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency, Federico Gambarini/dpa/Global Look Press