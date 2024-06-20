Калафьори – хит Италии на Евро-2024. Уже сравнивают с Мальдини, Нестой и Каннаваро

Креативный защитник.

Матч Испании и Италии привлекает не только уровнем команд: отдельно последите за защитником Риккардо Калафьори. Его уже сравнивают с легендарными итальянскими защитниками.

Что о нем известно? Как хвалят?

Калафьори – 22-летний центральный защитник «Болоньи». Шумит последние два года, особенно – в прошлом сезоне.

Воспитанник «Ромы» не закрепился в родном клубе, а потом и в «Дженоа», куда ездил на год в аренду. Помешали порванные кресты в совсем раннем возрасте: в 16 лет. На прежний уровень никак не получалось вернуться, и в 2022-м Риккардо уехал в «Базель».

В Швейцарии Калафьори выстрелил: ворвался в основу и обратил внимание «Болоньи». Там уже провел блистательный сезон в сенсационной команде и попал в ЛЧ, а еще дорос до взрослой сборной Италии (до этого приезжал в молодежки).

Вот его статистика в последнем матче против Албании на Евро-2024: 100% выигранных верховых единоборств, пять успешных отборов и... 93% точности пасов + два успешных прохода 1-в-1. Впечатляет – медиа называют Калафьори защитником с креативностью атакующего игрока.

И Калафьори уже сравнивают с величайшими итальянскими защитниками: Алессандро Нестой, Фабио Каннаваро и Паоло Мальдини. Итальянская пресса в восторге: пишут, что сравнение с Мальдини максимально престижно.

А вот Фабио Капелло вспоминает молодого Серхио Рамоса. Тренер пересекался с испанцем во втором заходе в «Реал» в сезоне-2006/07 и подчеркивает схожесть в тактическом преображении: оба в свое время начинали фулбэками, но со временем стали более атакующими центральными защитниками.

Иностранные журналисты тоже восхищаются. Например, испанец Пакильо Марискаль из Cadena SER: «Невозможно быть более харизматичным, чем Риккардо Калафьори. Он выглядит как игрок из конца 90-х или начала 21-го века. Человек, творящий вещи, нехарактерные для центрального защитника, и кандидат в капитаны на ближайшее десятилетие. Потрясающий».

Чилиец Пато Фигероа из Al Aire Libre легко отмечает сильные стороны защитника: «Хорошая игра в воздухе, высокая точность передач и владение обеими ногами».

Но это далеко не все качества Риккардо

Как Калафьори играет?

Вот мартовское мнение эксперта по итальянскому футболу Андрея Клещенка:

«Сейчас он самый яркий ЦЗ в Италии.

Каким бы удивительно быстрым ни казался взлет в непривычной роли, обусловлен он именно перепрофилированием. Дуэли лицом к лицу всегда были величайшей оборонительной слабостью Калафьори; посттравматическая идиосинкразия распространила проблему и на фазу владения. Так или иначе, с ними сталкиваются все защитники. Но меньше всех – центрбеки в высокой зонной защите из четырех человек.

В системе Мотты больше требуются чтение эпизодов и контроль пространства. Центральный защитник выбирает, когда держать линию, чтобы не подпустить соперника к штрафной, а когда нарушить и выброситься на вертикальный перевод. Если игрок плохо читает дистанцию, будет отыгран. Но рисковать он обязан – иначе «Болонья» с ее обменами будет слишком беззащитна между линиями.

Другое важное требование – пас: «Болонья» много владеет на средней высоте и нуждается в защитниках, способных разорвать линию прессинга.

Калафьори во всем этом превосходен. Он опережает 98% защитников топ-лиг в перехватах, 97% в предударных действиях и 87% в продвигающих проходах. Его левая выводит форвардов один на один от своей штрафной. И все это он делает, избегая дуэлей 1-в-1. Рикки пользуется свободой, которая приближает его к классическим либеро, и выдает сольные пробежки без прямых противостояний – исключительно на чувстве пространства, по уязвимым коридорам».

Калафьори – в символической сборной 1-го тура

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Claudio Villa, Alessandro Sabattini, Francesco Pecoraro