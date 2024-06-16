Эриксен забил за Данию! Через 1100 дней после кошмара на прошлом Евро

Сборная Дании открыла Евро-2024 матчем против Словении в Штутгарте. И забила уже на 17-й минуте.

И кто это сделал – Кристиан Эриксен! Как жутко для него начался прошлый Евро и как красиво – этот.

В первом туре Евро-2020 в игре Дании и Финляндии у Эриксена остановилось сердце. Прямо на поле ему делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Позже подтвердилось: футболист пережил сердечный приступ. Это было 1100 дней назад.

Кристиану установили кардиостимулятор. Через полгода он начал тренировки с молодежной командой «Оденсе», а еще через два месяца – заиграл за «Брентфорд». Дальше случился переход в «МЮ», где Эриксен выиграл Кубок лиги и Кубок Англии за два сезона.

Евро-2024 стал седьмым крупным международным турниром датчанина – и он забил Словении после паса Йонаса Винда, опередив Тими Элшника и Жана Карничника.

Гол Словении – 42-й для Эриксена в 131 матче за сборную Дании. Среди действующих игроков команды так много никто не забивал. В истории датской сборной по голам только три игрока выше – Пол Нильсен, Йон-Даль Томассон (по 52 гола) и Паули Йоргенсен (44).

Также Эриксен – самый возрастной автор гола Дании на чемпионатах Европы (32 года и 123 дня).

Ранее он говорил: «Моей целью было вернуться на прежний уровень. Прошло три года, многое случилось за это время. Нельзя сказать, что я много думаю обо всем этом. Я просто с нетерпением жду матча».

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Как дела у Дании после фейерверка на Евро-2020?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Friedemann Vogel