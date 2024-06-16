Ивана Кнолль вернулась: Евро у нее на родине! Теперь востребованный диджей

Та самая фанатка в шашечку.

Вы точно помните Ивану Кнолль – болельщицу сборной Хорватии, ставшую звездой чемпионате мира в Катаре.

Конечно же, она приехала и на Евро. Была на первом мате хорватов.

Конечно, снова в шашечке.

В игре у Хорватии мало что получилось, но хоть такой повод кому-то улыбнуться и порадоваться.

Кнолль – гость Bild. Ей особенно приятно в Германии: на родине

Ивана уже несколько дней в Германии. Примчала из Северной Америки незадолго до старта.

Немецкий Bild позвал в свою студию.

Она рядом с диджейским пультом – своим рабочим инструментом.

Но форма сборной Германии – это временно, конечно.

Ближе к игре Хорватии – привычные шашечки.

Она снималась так уже в Германии, незадолго до. Как совпадает с классическими мини-воротами.

На стадион – только так.

А по пути – еще интервью, конечно.

Перед турниром Bild сделал с Иваной интервью, она там сразу перешла в атаку: «Я хотела бы говорить на немецком. Я родилась во Франкфурте, у меня немецкий паспорт. Когда мне было восемь лет, мы с семьей переехали в Хорватию. Уже давно я работала над языком, чтобы могла говорить на Евро с людьми по-немецки».

Кноль призналась, что хотела бы работать телеведущей.

И уточнила: мечта – на матчах Бундеслиги, потому что в Хорватии чемпионат не слишком сильный. Ивана сказала, что в детстве болела за «Байер», а сейчас предпочитает «Баварию». Можно сказать, даже против тренда!

Чем известна Ивана Кнолль?

Ивана ездила и на ЧМ-2014 в Бразилию, и на турнир в Россию, но звездой стала именно в Катаре – из-за откровенного стиля одежды на фоне строгих ограничений.

Была шокирована местными правилами: «Запрещено оголять плечи, колени, живот – да вообще все. Подумала: господи, у меня даже нет вещей, которые бы закрывали все-все. Я была очень зла. Я не мусульманка. Если в Европе уважают их выбор носить хиджаб или никаб, то, думаю, они тоже должны уважать наши стиль жизни и религию. Я могу носить платья и бикини – я католичка из Хорватии, которая приехала сюда из-за чемпионата мира. Вот только реакции в Катаре хорошие. Многие катарцы подходят и фотографируются со мной».

Кнолль стала одним из символов турнира.

Как сообщает Daily Mail, после него получала десятки предложений выйти замуж, а еще сообщений сексуального характера и предложений встретиться. В том числе от игроков сборных, что участвовали на ЧМ – конкретные имени Иванна, конечно, не называла.

«Во время чемпионата мира многие пытались привести меня на OnlyFans, – рассказывает она сейчас. – Но это не для меня, меня не так воспитывали. Однажды меня даже пригласили в Нью-Йорк на собеседование, в итоге я узнала, что опять хотели убедить зарегистрироваться на OnlyFans. Я была очень зла. На какое-то время попытки стихли, но перед Евро опять много писем и звонков. На мои посты в инстаграме часто жалуются, приходится их удалять. Видимо надеются, что мне надоест, и я переду на OnlyFans. Не собираюсь этого делать!»

«Я веселюсь со всеми. Наверное, я нравлюсь людям, потому что выгляжу хорошо, – объясняла модель до этого. – Я не заинтересована в том, чтобы встречаться с кем-то. Мое намерение – заставить людей улыбаться. Вот и все»

У Кнолль загадочная предыстория. Многие медиа писали, что Иванна выиграла конкурс красоты Мисс Хорватия в 2016-м. Это не так. На самом деле она финалистка Miss Croatia World 2016, получила специальный приз Miss Media. Известность принес именно футбол.

Сейчас Ивана работает моделью и диджеем. Ярко съездила на финал ЛЧ-2023 в Стамбуле, появлялась на «Бернабеу» на полуфинале последней Лиги чемпионов, виделась с Эрлингом Холандом и Шакилом О’Нилом, стала постоянной гостьей на этапах «Формулы-1» как диджей. Например, в Германию примчала из Монреаля, играла на Гран-при Канады.

До этого была в Лас-Вегасе, в Майами, даже в Баку устраивала мероприятие в паддоке.

Сейчас у Кнолль более трех миллионов подписчиков в соцсетях и бренд купальников. До чемпионата мира в Катаре было около 700 тысяч, по ходу ЧМ она пробила миллион, сразу после стало 1,2 миллиона – за полтора года без больших футбольных турниров ее аудитория выросла в два с половиной раза.

И наверняка прибавит еще на Евро-2024.

Я впервые была на топ-матче. Пять эмоций игры Испания – Хорватия

Весь матч я следила за Модричем и Ямалем. Победила молодость

Фото: Gettyimages /NurPhoto; IMAGO/ULMER, Anton Zaitsev/Global Look Press ; instagram.com/knolldoll