ЦСКА потерял трех игроков перед «Спартаком» и допустил камбэк «Ахмата». Кошмар!
Вторая осечка в лиге подряд.
Главная сенсация дня: ЦСКА дома влетел 1:2 «Ахмату». Первое поражение от грозненцев за два года: Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87) приговорили во втором тайме после гола Федора Чалова с пенальти на 63-й.
И это не все ужасы: московский клуб потерял сразу трех игроков основы прямо перед дерби со «Спартаком», оно уже 25 апреля.
Файзуллаев и Роша лишились дерби в первом тайме, Дивеев оставил ЦСКА вдевятером
Сначала мимо матча со «Спартаком» пролетел Файзуллаев: на 7-й минуте нарушил на Мирославе Богосаваце и получил желтую. Уже четвертую в сезоне: мимо дерби из-за перебора карточек.
Психанул после потери у чужой штрафной и зачем-то схватил за футболку уже на своей половине.
Файзуллаева мы увидим еще не скоро: он попал в заявку на Кубок Азии U-23, но присоединится к команде не сразу, первый матч сборная Узбекистана провела еще 17 апреля.
Клуб и национальная команда договорились, что полузащитник приедет в сборную уже к плей-офф: должен был вылететь сразу после дерби 25 апреля. Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо назвал это «решением, устроившим обе стороны».
В следующем же матче Файзуллаев получил желтую и пропустит игру со «Спартаком» из-за перебора карточек. Если клуб отпустит, сможет уехать в сборную пораньше.
Спустя 12 минут капитан Виллиан Роша в попытке отобрать мяч брутально наступил на голень Лечи Садулаеву. До серьезной травмы было совсем недалеко: к счастью, обошлось.
А вот видео. Предупреждаем: очень неприятные кадры.
Главный судья Рафаэль Шафеев сперва показал Роше желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил игрока. Тоже пропустит дерби.
Еще грустнее для ЦСКА все стало на 89-й минуте: Игорь Дивеев исполнил каратистский прием и въехал шипами в лицо Милошу Шатара. Вторая желтая превратилась в красную, и ЦСКА доигрывал вдевятером.
Мрак.
У ЦСКА 9 потерянных очков за 6 последних туров – удручающая статистика. Могут упустить пятую строчку
ЦСКА не выиграл во втором матче лиги подряд: 13 апреля вырвали 3:3 с «Локомотивом» благодаря двум голам в концовке.
Теперь у московского клуба аж девять потерянных очков в шести весенних турах (хотя это не худший результат относительно конкурентов). Так себе статистика для еще недавнего претендента на чемпионство.
И очередная осечка в сезоне.
ЦСКА остался на пятой строчке, но в теории может потерять и ее: все зависит от исхода матча «Спартака» и «Ростова» 21 апреля. Если москвичи победят, то могут залететь в топ-5: у них сейчас 35.
Про следующий матч ЦСКА мы уже говорили: «Спартак» на «ВЭБ Арене» 25 апреля. «Ахмат» в этот же день примет «Сочи» из зоны вылета.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В РПЛ таких тренеров вагон и тележка, с аутсайдером он как рыба в воде, "гроза авторитетов" и даже может дотянуться до зоны еврокубков. Давайте скорее возьмём его в гранда, представляете, что он тут устроит!
С Ахматом цска всегда либо делит очки, либо вот так.
Ахмату главное не вылететь, цска уже все решил да и победы не будет.
Сыграли как надо, в след сезоне получат победу на выезде.
и если ГТ не отвечает за действия игроков на поле - зачем нужен он вообще? можно поставить на бровку Брейдо или Мовсисьяна - результат должен остаться тот же, не так ли?