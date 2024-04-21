ЦСКА потерял трех игроков перед «Спартаком» и допустил камбэк «Ахмата». Кошмар!

Вторая осечка в лиге подряд.

Главная сенсация дня: ЦСКА дома влетел 1:2 «Ахмату». Первое поражение от грозненцев за два года: Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87) приговорили во втором тайме после гола Федора Чалова с пенальти на 63-й.

И это не все ужасы: московский клуб потерял сразу трех игроков основы прямо перед дерби со «Спартаком», оно уже 25 апреля.

Файзуллаев и Роша лишились дерби в первом тайме, Дивеев оставил ЦСКА вдевятером

Сначала мимо матча со «Спартаком» пролетел Файзуллаев: на 7-й минуте нарушил на Мирославе Богосаваце и получил желтую. Уже четвертую в сезоне: мимо дерби из-за перебора карточек.

Психанул после потери у чужой штрафной и зачем-то схватил за футболку уже на своей половине.

Файзуллаева мы увидим еще не скоро: он попал в заявку на Кубок Азии U-23, но присоединится к команде не сразу, первый матч сборная Узбекистана провела еще 17 апреля.

Клуб и национальная команда договорились, что полузащитник приедет в сборную уже к плей-офф: должен был вылететь сразу после дерби 25 апреля. Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо назвал это «решением, устроившим обе стороны».

В следующем же матче Файзуллаев получил желтую и пропустит игру со «Спартаком» из-за перебора карточек. Если клуб отпустит, сможет уехать в сборную пораньше.

Спустя 12 минут капитан Виллиан Роша в попытке отобрать мяч брутально наступил на голень Лечи Садулаеву. До серьезной травмы было совсем недалеко: к счастью, обошлось.

А вот видео. Предупреждаем: очень неприятные кадры.

Главный судья Рафаэль Шафеев сперва показал Роше желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил игрока. Тоже пропустит дерби.

Еще грустнее для ЦСКА все стало на 89-й минуте: Игорь Дивеев исполнил каратистский прием и въехал шипами в лицо Милошу Шатара. Вторая желтая превратилась в красную, и ЦСКА доигрывал вдевятером.

Мрак.

У ЦСКА 9 потерянных очков за 6 последних туров – удручающая статистика. Могут упустить пятую строчку

ЦСКА не выиграл во втором матче лиги подряд: 13 апреля вырвали 3:3 с «Локомотивом» благодаря двум голам в концовке.

Теперь у московского клуба аж девять потерянных очков в шести весенних турах (хотя это не худший результат относительно конкурентов). Так себе статистика для еще недавнего претендента на чемпионство.

И очередная осечка в сезоне.

ЦСКА остался на пятой строчке, но в теории может потерять и ее: все зависит от исхода матча «Спартака» и «Ростова» 21 апреля. Если москвичи победят, то могут залететь в топ-5: у них сейчас 35.

Про следующий матч ЦСКА мы уже говорили: «Спартак» на «ВЭБ Арене» 25 апреля. «Ахмат» в этот же день примет «Сочи» из зоны вылета.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф