Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

У Соболева дубль. «Динамо» вне чемпионской гонки?

«Спартак» перевернул матч с «Динамо» и выиграл – 2:1. Вышло ярко и странно.

У «Спартака» не получалось даже бить. Но победу организовал ошибками вратарь Лещук

В предпоследнем матче тура Мир РПЛ динамовцы вели до 74-й минуты после гола Луиса Чавеса с пенальти, но им все испортил Игорь Лещук: две одинаковые ошибки на линии, два подарка Александру Соболеву – и поражение.

К 74-й минуте было больше похоже на очередной грустно-провальный матч «Спартака»: команда почти не создавала моментов даже против проблемного в обороне «Динамо». И проигрывала с 5-й минуты, когда получили глупый пенальти: Наиль Умяров в своей штрафной выставил руку, мяч в нее попал, и после ВАР 11-метровый назначили. Луис Чавес его четко реализовал.

Выглядело так, что Гильермо Абаскаль использует абсолютно все меры, почти что крайние: например, на 64-й минуте сделал четверную замену. Четверную! Сменил разом Наиля Умярова, Хесуса Медину, Манфреда Угальде и Романа Зобнина на Руслана Литвинова, Тео Бонгонду, Михаила Игнатова и Леона Классена.

В каком-то смысле ход сработал через десять минут: это ведь как раз Игнатов пробил из-за штрафной, вратарь «Динамо» Игорь Лещук ошибся и отбил прямо перед собой, а Александр Соболев подлетел и добил в пустые ворота.

Вот в этот момент еще казалось, что Лещук спокойно забирает мяч. Но нет – выпустил и дал «Спартаку» сравнять.

А на 87-й – умножение боли. Еще одна грубейшая ошибка вратаря «Динамо». Тоже удар Игнатова, теперь даже неполучившийся – и снова Лещук отбил прямо перед собой, чтобы Соболев комфортно добил.

Разве скажешь, что это закончится победным голом?

Но в итоге кипер участника чемпионской гонки (бывшего?) подарил «Спартаку» эту победу.

● «Спартак» впервые выиграл в РПЛ после рестарта: до этого были две ничьих по 0:0 с «Зенитом» и «Уралом», а также 0:2 от «Факела» в «Лужниках». Обыгрывали «Оренбург», в Кубке России и там потом перекрыли впечатления поражение от «Зенита»: тогда сами позволили сделать 1:2 из 1:0, теперь так же перевернули матч чемпионата.

● У «Спартака» не первая волевая: как раз с кубковым «Оренбургом» отыгрывались и выигрывали в весенней части, а летом устраивали камбэк до счета 5:4 против «Пари НН», тоже Кубок.

● Александр Соболев забил в РПЛ впервые с декабря, тогда положил «Крыльям». С тех пор молчал три матча, а до этого в 2024-м вообще забил лишь раз – «Оренбургу» в Кубке России. Всего у Соболева пять голов в 19 матчах – не впечатляет. Все равно далеко от показателей прошлых сезонов (14 и 13 мячей в полных за команду), но конкретно тут – ярко.

● Соболев сделал девятый дубль в РПЛ за «Спартак» – это больше, чем у кого бы то ни было в команде с того момента, как форвард в ней появился.

«Такие голы – это и есть дерби. Накал, давление, – отреагировал Соболев в эфире «Матч ТВ». – Нападающий всегда должен верить в такие моменты, всегда идти на добивание, на отскоки. Сто раз побежишь, может не отскочить. А потом один раз не побежишь – и отскочит. Так что бежать надо до конца всегда. Не стоит говорить только про ошибки Лещука. Если не играть как команда, никого не обыграешь. А мы играли друг за друга, друг для друга».

Что теперь будет с Гильермо Абаскалем – инсайды противоречивые. Иван Карпов еще по ходу матча с уверенностью сообщал о решении уволить испанского тренера вне зависимости от результата дерби, что осталось только объявить на следующей неделе. А Максим Никитин (телеграм-канал «КБ Телега») утверждает, что такого решения нет: Абаскаль будет готовить команду к матчу следующего тура с «Сочи».

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«Динамо» – вне чемпионской гонки? Два поражения подряд и уже шесть очков от лидера

Только мы заговорили про борьбу «Динамо» за чемпионство – бах, два домашних поражения. Одно больнее другого: разгромные 1:4 от «Ростова» тоже.

Конкретно в этом матче у «Динамо» были и другие антигерои: например, неудачно вышел на замену Федор Смолов. Почти сразу после появления симулировал в чужой штрафной на желтую, в другом эпизоде зачем-то затормозил быструю атаку и стал ждать партнера вместо обострения.

Теперь у динамовцев шесть очков отставания от «Зенита» и пять – от «Краснодара». Гораздо плотнее подпирают снизу: ЦСКА в двух баллах, «Локомотив» и теперь «Спартак» – в трех.

Получается, теперь это уже совсем не чемпионская гонка «Динамо», а борьба Марцела Лички за то, чтобы остаться хотя бы на третьем месте?

Педро дал «Зениту» еще одну победу. Как выкрутились с лимитом и что за идиотская желтая?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Федоренко