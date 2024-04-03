Бисиклета от перекладины! Давила за ЦСКА забивает только красоту

Забрал первый полуфинал Кубка.

Шедевр от Виктора Давилы расшевелил случающие «Балтику» и ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Красивый гол позволил команде Владимира Федотова увезти минимальную победу из Калининграда – ответный матч пройдет 16 апреля.

Вот такая красота черех себя! ЦСКА весной не проигрывает

На 39-й минуте Иван Обляков пробил низом из-за штрафной, мяч принял на себя колумбиец Кевин Андраде, но отскоком эффектно воспользовался Давила. Чилиец сложился в районе 11 метров и классно пробил через себя. Вот это голешник от перекладины!

До финального свистка счет больше не менялся.

ЦСКА продолжает беспроигрышную серию после рестарта: три сухие победы и две ничьих. Правда, две из трех побед добыты как раз в Кубке.

Дальше – домашняя игра с «Факелом» (7 апреля).

Давила – спец по «Балтике» и красивым голам.

Виктор перешл в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе. Пять миллионов долларов платили за новичка безумным маршрутом – через пять стран и три конвертации!

Дебютный гол 26-летний чилиец забил как раз «Балтике» – и тогда, 30 сентября, армейцы тоже победили 1:0. Только это было в РПЛ.

5 ноября Давила вышел на замену и закатил победный в ворота «Пари НН» (3:2). А уже в следующей игре, 11 ноября, соорудил красоту в Воронеже: сольно пробежал с мячом почти до штрафной и пульнул как следует в девятину. Этот гол признали лучшим в РПЛ в ноябре и декабре.

Чилиец победил среди экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 47% голосов).

Единственное сожаление Виктора, что ЦСКА тогда не удержал победу: «Факел» сравнял на 90+3.

В этот раз все получилось как надо. Это четвертый гол Давилы за московский клуб при четырех голевых (в 20 матчах).

Давила – третий чилиец ЦСКА: родился в одном из самых странных городов мира и часто забивает головой при росте 173 см

Фото: pfc-cska.com ; РИА Новости /Михаил Голенков