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Россия-2023
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«Сейчас вызываем по 100 человек всяких чушпанов». Яркий внутряк сборной России – с Карпиным в главной роли

Валерий Карпин Валерий Карпин
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А Соболев подыграл.

Флешмоб под Новый год от сборной России – яркая перепалка в официальном телеграм-канале.

Осторожно, внутри много иронии и шуток над Александром Соболевым.

***

Первым включился Валерий Карпин: «Приветствую, футболистики. Ну что, как вы там отдыхаете? Готовитесь уже, видимо, к Новому году? Бухло уже купили, я так понимаю?

А чего с весом у нас там? Особенно у наших жиробасов. Знаете, кто из вас часто отличается. Давайте говорите, кто где».

Ответил Соболев: «Валерий Георгиевич, приветствую. По моему, все списки у Глебова, и за жировую, и кто где отмечает, в каких странах. Поэтому вы когда сегодня дома увидитесь, он вам все покажет, не переживайте».

«Валерий Георгиевич, добрый вечер, – примерно отмечается Никита Кривцов из «Краснодара». – Всех с наступающим. Стараемся держать вес, работаем, все под контролем».

Карпин: «Сань, да Глебов то понятно, разберется, все расскажет. Только ты можешь снять себя покрупнее, чтобы живот видно было. Мне было бы интересно посмотреть на тебя сейчас, да».

Данил Глебов: «Саш, чего-то по щечкам у тебя лишнее, по-моему, нет? Килограмм пять-шесть имеются. Ты без одежды. Нырять будешь, братишка?

Андрей Мостовой: «Всех с наступающим. С весом все хорошо, стабильно, даже схуднули. Георгиевич, вижу у все тоже стабильно, как всегда в дороге».

Соболев ответил на претензии фото – никакого жира.

Карпин: «Сань, ты бы лучше не прической хотел быть на меня похожим, а сухостью».

После этого подключился актер Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в «Слове пацана»: «Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны».

Карпин: «Ярослав, не проблема вообще тебя вызвать. Как видишь, сейчас вызываем по 100 человек всяких чушпанов. Давай сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. Тебя, как реального пацана, вызовем к пацанам уже, к чушпанам не надо тебя». 

Соболев: «Как я понимаю, по вызову все решено. Бутсы можешь не брать, главное – утюг». 

Мостовой: «Ералаш, даю слово пацана, мы тебя не забудем».

Глебов: «Валерий Георгиевич, чушпанов у нас нет, нормально все. Соболь, когда будем в доту играть?» 

Соболев: «Глеб, я тебя очень прошу, давай забудем о компьютерных играх. Ты профессиональный футболист. Давай лучше пойдем тренировать удары, подкаты, физику. Спасибо». 

Карпин: «Сань, золотые слова. Видно, профессионал. Только что пришел из тренажерного, да?»

Сергей Пиняев: «Да, Георгиевич, Соболь только из зала пришел, поэтому только по плечи снимает. Видимо, сегодня над прессом не работал совсем, да?» 

Соболев: «Я понять не могу, это в Манчестере так холодно что-ли? При всем уважении, с «Локо» будет другой человек, спец по видео». 

Пиняев: «Я вместо него, он сейчас в караоке». 

Иван Обляков: «Пацаны, привет. Сейчас в бане, в снег прыгать буду, всех с наступающим».

После этого футболисты обменялись картинками: Пиняев скинул смеющегося дельфина, Соболев – карлика (намек на рост Сергея – 166 см). После в чат зашел Александр Сильянов: «Отдых отдыхом, а тренировка – по расписанию».

Обляков: «Кого ты обманываешь, ну ты куда ты 30 декабря бегаешь. Ну ладно тебе уже, заканчивай». 

Могильников: «Всем спасибо, болею за вас. Удачи вам. И вот моя сестренка, она тоже за вас болеет. Вы крутые».

Завершил яркий диалог Карпин: «Все, пацаны. Вижу все готовятся. Молодцы. Все, давайте готовимся к Новому году, с наступающим всех. Завтра созвонимся. Всех поздравляю с наступающим. Но режим никто не отменял».

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

11 комментариев
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Все, что я знаю про сериал "Слово пацана", я узнал против своей воли
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Как же бесит это слово "чушпан"
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что за херню я сейчас прочитал? и главное зачем?
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Никакого жира, мышц тоже не видать.
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тупо
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Фанаты быдло Валеры схавают
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Ну для Карпина подходит, будет проще общаться... Вообще уже надоело это повсеместное обыдление, в кино, в соцсетях и теперь вот в сборной
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Ералаш жив!Это самое главное!
+1
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Ответ Slava Vestiaz
что за херню я сейчас прочитал? и главное зачем?
а я сделал по другому, пошёл в телегу и всё это посмотрел. Пока не уверен, кто из нас с Тобой сделал себе хуже
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