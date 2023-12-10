«Динамо» споткнулось в Воронеже – из-за очень спорного пенальти 🤔
Судья ошибся?
«Динамо» потеряло очки в Воронеже – 1:1 с «Факелом» на еле заметном газоне.
Поле больше напоминало огород. Личка давал ему 10 минут, но благодарил агрономов
Так выглядело поле перед матчем.
За пару дней до игры агрономы «Факела» публично отчитывались о его состоянии – и подкрепляли отчеты фотографиями.
Марцел Личка не жаловался: «У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации. Поле может быть очень тяжелым. Думаю, будет больше борьбы, но сказал игрокам, что хотим играть и в футбол. Надо знать, где играть попроще, потому что поле за 10 минут будет убито. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые старались сделать его лучше. Сложно подготовить газон в таких условиях».
А так поле смотрелось в конце матча.
Была ли отмашка Фабиана Бальбуэны от Андрея Менделя? Кажется, это обоюдная борьба
«Динамо» открыло счет на 29-й минуте: Дмитрий Скопинцев подал, Константин Тюкавин выиграл воздух у ближней штанги и скинул на Ярослава Гладышева, который подработал под левую и пробил – мяч проскользнул между ног защитника и прошмыгнул в дальний нижний угол.
«Факел» отыгрался на 79-й – забил с неоднозначного пенальти, который поставили за отмашку Фабиана Бальбуэны от Андрея Менделя.
Вот как эпизод увидел Анатолий Синяев из телеграм-канала «Але, рэф!»: «Странный пенальти в Воронеже от Шафеева (главный арбитр матча – Sports.ru). Капитан «Динамо» пытался освободиться от замка соперника. Обычная борьба за позицию. Никакой отмашки не было, никакого удара. В этом сезоне вообще больше дают судьи бороться. А Шафеев перебил планку легких пенальти прошлого. Неожиданно от рефери из Волгограда».
Игорь Федотов уверен – пенальти назначен ошибочно: «Ошибается Шафеев и неправильно трактует действие защитника «Динамо». В этом моменте идет обоюдная борьба с применением рук, игрок «Динамо» не производил отмашку. Правильное решение: продолжить игру. Оценка за данный эпизод будет снижена. ВАР не мог вмешаться».
● Отметим отличную форму Тюкавина – 5+2 в последних шести матчах РПЛ.
● Игра стала знаковой для Антона Шунина – он обошел Льва Яшина по матчам за «Динамо». 36‑летний вратарь провел 359-ю встречу, у Яшина – 358. Больше матчей, чем у Шунина, только у защитников Александра Маховикова (363) и Александра Новикова (395).
● «Динамо» не проигрывает в РПЛ девять матчей подряд – пять ничьих, четыре победы. Московский клуб на третьем месте, отставание от «Зенита» – четыре очка, от «Краснодара» – пока три, но сегодня он сыграет против ЦСКА. «Факел» же не побеждал с начала ноября и идет 10-м.
- Дата проведения
- 10 декабря, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
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Факел –
Гудиев, Мастерной, Брызгалов, Божин, Кудряшов, Магаль (Максимов, 62), Альшин, Квеквескири (Мендель, 69), Якимов, Марков (Моцпан, 62), Аппаев.
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Чавес, Фомин, Карраскаль (Маричаль, 80), Бителло, Тюкавин, Гладышев (Макаров, 80).
- Предупреждения:
- Квеквескири (22), Карраскаль (23), Скопинцев (49), Бальбуэна (78).
Фото: ФК «Динамо» Москва/
За Динамо не скажу, а заремовцы, если бы судьи не дали им пробить такой пеналь, ныли бы пол года, что судьи их лишили чемпионства
ДМ на данный момент самая играющая команда, значит, надо притормозить.
Близко пенальти не было.