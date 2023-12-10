«Динамо» споткнулось в Воронеже – из-за очень спорного пенальти 🤔

Судья ошибся?

«Динамо» потеряло очки в Воронеже – 1:1 с «Факелом» на еле заметном газоне.

Поле больше напоминало огород. Личка давал ему 10 минут, но благодарил агрономов

Так выглядело поле перед матчем.

За пару дней до игры агрономы «Факела» публично отчитывались о его состоянии – и подкрепляли отчеты фотографиями.

Марцел Личка не жаловался: «У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации. Поле может быть очень тяжелым. Думаю, будет больше борьбы, но сказал игрокам, что хотим играть и в футбол. Надо знать, где играть попроще, потому что поле за 10 минут будет убито. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые старались сделать его лучше. Сложно подготовить газон в таких условиях».

А так поле смотрелось в конце матча.

Была ли отмашка Фабиана Бальбуэны от Андрея Менделя? Кажется, это обоюдная борьба

«Динамо» открыло счет на 29-й минуте: Дмитрий Скопинцев подал, Константин Тюкавин выиграл воздух у ближней штанги и скинул на Ярослава Гладышева, который подработал под левую и пробил – мяч проскользнул между ног защитника и прошмыгнул в дальний нижний угол.

«Факел» отыгрался на 79-й – забил с неоднозначного пенальти, который поставили за отмашку Фабиана Бальбуэны от Андрея Менделя.

Вот как эпизод увидел Анатолий Синяев из телеграм-канала «Але, рэф!»: «Странный пенальти в Воронеже от Шафеева (главный арбитр матча – Sports.ru). Капитан «Динамо» пытался освободиться от замка соперника. Обычная борьба за позицию. Никакой отмашки не было, никакого удара. В этом сезоне вообще больше дают судьи бороться. А Шафеев перебил планку легких пенальти прошлого. Неожиданно от рефери из Волгограда».

Игорь Федотов уверен – пенальти назначен ошибочно: «Ошибается Шафеев и неправильно трактует действие защитника «Динамо». В этом моменте идет обоюдная борьба с применением рук, игрок «Динамо» не производил отмашку. Правильное решение: продолжить игру. Оценка за данный эпизод будет снижена. ВАР не мог вмешаться».

● Отметим отличную форму Тюкавина – 5+2 в последних шести матчах РПЛ.

● Игра стала знаковой для Антона Шунина – он обошел Льва Яшина по матчам за «Динамо». 36‑летний вратарь провел 359-ю встречу, у Яшина – 358. Больше матчей, чем у Шунина, только у защитников Александра Маховикова (363) и Александра Новикова (395).

● «Динамо» не проигрывает в РПЛ девять матчей подряд – пять ничьих, четыре победы. Московский клуб на третьем месте, отставание от «Зенита» – четыре очка, от «Краснодара» – пока три, но сегодня он сыграет против ЦСКА. «Факел» же не побеждал с начала ноября и идет 10-м.

Фото: ФК «Динамо» Москва/