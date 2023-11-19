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Кошмарный шоу-привоз из Первой лиги: защитник коряво покатил, вратарь не попал по мячу😳

Черноморец Новороссийск Черноморец Новороссийск
Даниил Фролкин
Первая лига Первая лига
Ленинградец Ленинградец
Вадим Гаранин Вадим Гаранин
Футбол Футбол

Первая лига не останавливается на перерыв с матчами сборных. Ну и супер: «Черноморец» принимал «Ленинградец» и проиграл из-за комичного автогола – вратарь не попал по мячу после паса назад.

Единственный гол – и очень странный

На 52-й минуте передача голкиперу Даниилу Фролкину превратилась в гол. Он попытался выбить мяч левой ногой, тот попал по правой и закатился в ворота.

«Черноморец» тут же поддержал вратаря в соцсетях.

Ничего не помогло – «Черноморец» проиграл 0:1.

За три дня до этого команду возглавил бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин. В интервью Александру Дорскому он рассказал: «Скептически отношусь к новым фразам или словам, выдуманными журналистами, или кто их там выдумывает. Условно, билд-ап. Коллеги знают, как я смехом залился, когда услышал: «Вот билд-ап, билд-ап». Еще раз скажете «билд-ап» – выгоню всех. Ну, в шутку».

Билд-апом называется выход команды в атаку от своих ворот. Впрочем, до этого даже толком не дошло, потому что голкипер не смог сделать передачу. Этот процесс Гаранину еще предстоит наладить в команде.

Осень не складывается у обоих клубов

«Черноморец» и «Ленинградец» – новички Первой лиги. «Черноморец» начал с семи ничьих в восьми матчах и впервые проиграл только в сентябре, но с октября дела пошли хуже – перед увольнением Константина Зырянова клуб проиграл четырежды в пяти матчах.

«Ленинградец» под руководством Сергея Кирьякова выиграл всего дважды в стартовых десяти матчах, а в следующих семи уступил шесть раз. Команды в таблице находятся рядом. Вообще, плотность с седьмого места по 18-е очень велика.

«Черноморцу» в следующем туре играть против «Нефтехимика», а «Ленинградец» сыграет с «Тюменью». Дальше – пауза до весны.

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21 комментарий

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Тюменский медвежонок
знаете таких вот "случайностей" очень много и в ФНЛ и в ФНЛ-2
+27
-9
+18
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Евгений Заботин
Ответ Adeen
Ясен хрен. Договорных всегда было и будет много. Независимо от лиги. В английском Чемпионшипе договорных, судя по анализу сделанному несколько лет назад(на спортс даже писали) - более 50% всех сыгранных матчей. Про Италии, Испании и прочие Албании - вообще нечего говорить. Это бизнес, в конце концов. Самый эпичный заруб с договорными был у Мордовии с Кубанью. Представители обеих команд каждый матч покупали судей или кого-то из команды соперников. Эх, было время...
Да ладно вам. В каждом матче искать договорняк, в каждом судье - продажного. Просто уровень игроков и судей такой. И не более того.
+19
-2
+17
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Виктор Колесников
ставка сыграла
+15
-5
+10
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Trash Talking
Кого и можно обвинить в голе - так это защитника, а не вратаря. Так коряво махнуть по мячу специально нельзя.
+9
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+9
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mastersolist
Ничего странного не заметил, это же лучшая лига мира
+8
-1
+7
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Володян
Защитник, куда здесь отдавать вратарю? Он пятится назад, рядом соперник - и в такой ситуации ему ещё пас дают
+4
0
+4
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Mbest77
Ответ Trash Talking
Кого и можно обвинить в голе - так это защитника, а не вратаря. Так коряво махнуть по мячу специально нельзя.
Нельзя пас вратарю давать направляя мяч в створ ворот. Учат ещё детей в футбольной школе
+4
-1
+3
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Adeen
Ответ Тюменский медвежонок
знаете таких вот "случайностей" очень много и в ФНЛ и в ФНЛ-2
Ясен хрен. Договорных всегда было и будет много. Независимо от лиги.
В английском Чемпионшипе договорных, судя по анализу сделанному несколько лет назад(на спортс даже писали) - более 50% всех сыгранных матчей.
Про Италии, Испании и прочие Албании - вообще нечего говорить. Это бизнес, в конце концов.
Самый эпичный заруб с договорными был у Мордовии с Кубанью. Представители обеих команд каждый матч покупали судей или кого-то из команды соперников. Эх, было время...
+7
-4
+3
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Antuash
Когда на ставках против своей команды зарабатываешь больше, чем официально в клубе
+5
-2
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Levaevich
Тонали в теме?
+2
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Никита Бурцев
Ответ fantast1c
Уровень какой? Это топ-300 лучших футболистов страны. Если хотя бы раз играли против футболиста со стажем второго дивизиона, то никогда бы такая мысль в голову не пришла. Они всю жизнь тренируются, это не дворовая лига.
Какая такая мысль?
Ливерпуль- Реал тоже договорняк, где и Алисон и Куртуа привезли не лучше. Англия-Хорватия тоже договорняк, где Робинсон один в один привоз сделал?
Такие ошибки бывают у всех на любом уровне
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Balt
Бывает. Нарезки косячных голов посмотрите - вратари и из топ-лиг подобные ошибки допускали.
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Cearvm
Просто неудачный пас назад. Было видно, что защитник и вратарь очень суетились, куда-то бежали, хотя могли просто выбить. В такие моменты ошибки чаще всего и возникают.
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Фан Рубина
Тренер проигравшей команды тоже начнёт Россию ругать?
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Юлия Закаблукова
эх тюмень проиграла , могла бы выйти в лидеры
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StillInTheGame
Ответ fantast1c
Уровень какой? Это топ-300 лучших футболистов страны. Если хотя бы раз играли против футболиста со стажем второго дивизиона, то никогда бы такая мысль в голову не пришла. Они всю жизнь тренируются, это не дворовая лига.
а про сколько удачных выносов от ворот оформят статью?
а про сколько удачных посадок самолёта напишут статью? а про сколько авиакатастроф?
+1
-1
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Cearvm
Ответ Adeen
Ясен хрен. Договорных всегда было и будет много. Независимо от лиги. В английском Чемпионшипе договорных, судя по анализу сделанному несколько лет назад(на спортс даже писали) - более 50% всех сыгранных матчей. Про Италии, Испании и прочие Албании - вообще нечего говорить. Это бизнес, в конце концов. Самый эпичный заруб с договорными был у Мордовии с Кубанью. Представители обеих команд каждый матч покупали судей или кого-то из команды соперников. Эх, было время...
Ну, конечно, во второй лиге родины футбола больше половины матчей договорные, а зрители хотят и не выкупают)
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