Первая лига не останавливается на перерыв с матчами сборных. Ну и супер: «Черноморец» принимал «Ленинградец» и проиграл из-за комичного автогола – вратарь не попал по мячу после паса назад.

Единственный гол – и очень странный

На 52-й минуте передача голкиперу Даниилу Фролкину превратилась в гол. Он попытался выбить мяч левой ногой, тот попал по правой и закатился в ворота.

«Черноморец» тут же поддержал вратаря в соцсетях.

Ничего не помогло – «Черноморец» проиграл 0:1.

За три дня до этого команду возглавил бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин. В интервью Александру Дорскому он рассказал: «Скептически отношусь к новым фразам или словам, выдуманными журналистами, или кто их там выдумывает. Условно, билд-ап. Коллеги знают, как я смехом залился, когда услышал: «Вот билд-ап, билд-ап». Еще раз скажете «билд-ап» – выгоню всех. Ну, в шутку».

Билд-апом называется выход команды в атаку от своих ворот. Впрочем, до этого даже толком не дошло, потому что голкипер не смог сделать передачу. Этот процесс Гаранину еще предстоит наладить в команде.

Осень не складывается у обоих клубов

«Черноморец» и «Ленинградец» – новички Первой лиги. «Черноморец» начал с семи ничьих в восьми матчах и впервые проиграл только в сентябре, но с октября дела пошли хуже – перед увольнением Константина Зырянова клуб проиграл четырежды в пяти матчах.

«Ленинградец» под руководством Сергея Кирьякова выиграл всего дважды в стартовых десяти матчах, а в следующих семи уступил шесть раз. Команды в таблице находятся рядом. Вообще, плотность с седьмого места по 18-е очень велика.

«Черноморцу» в следующем туре играть против «Нефтехимика», а «Ленинградец» сыграет с «Тюменью». Дальше – пауза до весны.