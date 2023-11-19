Кошмарный шоу-привоз из Первой лиги: защитник коряво покатил, вратарь не попал по мячу😳
Первая лига не останавливается на перерыв с матчами сборных. Ну и супер: «Черноморец» принимал «Ленинградец» и проиграл из-за комичного автогола – вратарь не попал по мячу после паса назад.
Единственный гол – и очень странный
На 52-й минуте передача голкиперу Даниилу Фролкину превратилась в гол. Он попытался выбить мяч левой ногой, тот попал по правой и закатился в ворота.
«Черноморец» тут же поддержал вратаря в соцсетях.
Ничего не помогло – «Черноморец» проиграл 0:1.
За три дня до этого команду возглавил бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин. В интервью Александру Дорскому он рассказал: «Скептически отношусь к новым фразам или словам, выдуманными журналистами, или кто их там выдумывает. Условно, билд-ап. Коллеги знают, как я смехом залился, когда услышал: «Вот билд-ап, билд-ап». Еще раз скажете «билд-ап» – выгоню всех. Ну, в шутку».
Билд-апом называется выход команды в атаку от своих ворот. Впрочем, до этого даже толком не дошло, потому что голкипер не смог сделать передачу. Этот процесс Гаранину еще предстоит наладить в команде.
Осень не складывается у обоих клубов
«Черноморец» и «Ленинградец» – новички Первой лиги. «Черноморец» начал с семи ничьих в восьми матчах и впервые проиграл только в сентябре, но с октября дела пошли хуже – перед увольнением Константина Зырянова клуб проиграл четырежды в пяти матчах.
«Ленинградец» под руководством Сергея Кирьякова выиграл всего дважды в стартовых десяти матчах, а в следующих семи уступил шесть раз. Команды в таблице находятся рядом. Вообще, плотность с седьмого места по 18-е очень велика.
«Черноморцу» в следующем туре играть против «Нефтехимика», а «Ленинградец» сыграет с «Тюменью». Дальше – пауза до весны.
В английском Чемпионшипе договорных, судя по анализу сделанному несколько лет назад(на спортс даже писали) - более 50% всех сыгранных матчей.
Про Италии, Испании и прочие Албании - вообще нечего говорить. Это бизнес, в конце концов.
Самый эпичный заруб с договорными был у Мордовии с Кубанью. Представители обеих команд каждый матч покупали судей или кого-то из команды соперников. Эх, было время...
Ливерпуль- Реал тоже договорняк, где и Алисон и Куртуа привезли не лучше. Англия-Хорватия тоже договорняк, где Робинсон один в один привоз сделал?
Такие ошибки бывают у всех на любом уровне
а про сколько удачных посадок самолёта напишут статью? а про сколько авиакатастроф?