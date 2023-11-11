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Шоу в матче «Локо»: стычка партнеров, камбэк за две минуты, финты вратаря у штрафной

Лукас Фассон Лукас Фассон
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И идеальная геометрия победного гола.

«Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:1) – камбэк уложили в две минуты второго тайма.

Оценим главные эпизоды: как толкались Фассон с Тикнизяном, как «Локо» перевернул матч, как Шелия пасовал пяткой у чужой штрафной и за прилетела новая красная защитнику москвичей.

«Ахмат» забил в середине второго тайма с пенальти, магии Ильи Лантратова не хватило на удар Мохамеда Конате, он не угадал угол.

Но «Локо» проигрывал всего 13 минут, перевернуть матч помогли резкие проникновения в штрафную. Первым с голевой ворвался Наир Тикнизян, а там придумал изящный пас на Максима Глушенкова. Полузащитнику «Локо» пришлось подстраиваться, он пробил головой примерно с уровня колена, получил микротравму – но забил.

Всего через две минуты зашли с другой стороны, благодаря шикарному пасу Антона Миранчука. Идеальное взаимопонимание с Ильей Самошниковым, который разогнался и влетел в штрафную по правому краю.

И в касание отдал на пустые ворота Тимуру Сулейманову.

Идеальная геометрия атаки!

 

«Локомотив» был хорош в первом тайме, но ничего не реализовал

«Выходя из раздевалки, опять отдаем инициативу, это нужно искоренять, – признал тренер «Локо» Михаил Галактионов. – Давление на соперника во втором тайме оказалось решающим. В целом-то мы хорошо готовы, команда бежит».

● «Локо» выиграл в Мир РПЛ впервые за пять матчей: до этого были ничьи против «Урала» (2:2), «Динамо» (0:0), поражение от «Ростова» (0:1) и снова ничья – со «Спартаком» (1:1). Обыгрывали только «Рубин» (3:0), но в Кубке России.

● Отмечаем Максима Глушенкова: против «Спартака» у него ассист на Артема Дзюбу, теперь забил и сам. Это первый мяч Глушенкова в РПЛ с сентября – тогда забил «Зениту», а «Локо» выиграл 2:1.

Атракцион дня. Шелия финтил у чужих ворот и пасовал пяткой!

«Ахмат» так хотел отыграться, что на угловой в концовке прибежал вратарь Гиори Шелия. Но это вполне норма по сравнению с тем, что случилось дальше.

Убежать на пустые и воспользоваться походом кипера помешал Владислав Камилов, мяч вернулся к штрафной «Локо», и Шелия решил не уходить.

93-я минута, вратарь принял мяч грудью на чужой половине, прокинул себе на ход и пошел на фланг.

А там выдал пиковое: отдал пас пяткой!

Подхватил Иван Олейников, доставил в штрафную, но на дальней штанге реализовать не получилось.

По пути к своим воротам Шелия был очень разочарован.

Он-то сделал все! 

Тикнизян – буря. Стычка с партнером, ассист, удаление

Отдельно про теневого героя матча.

На 12-й минуте Наир Тикнизян попал в хайлайты из-за стычки с Лукасом Фассоном. Они наорали друг на друга и потолкались.

Особенно дерзко выглядел этот тычок бразильца кулаком в живот.

Партнеров разнял Илья Лантратов. «У ребят прекрасные отношения, друг другу на эмоциях что-то высказали – в раздевлке поговорили, подрегулировали», – объяснил после игры Михаил Галактионов.

Ближе к концу Тикнизян отдал голевую, его на последних минутах хотели менять (играл с желтой), Александр Сильянов на бровке ждал паузы, но возникла она по нежелательному поводу.

Наир получил еще одну карточку за фол в центре поля против Дарко Тодоровича – и удаление.

Тикнизян удалился второй раз в сезоне: до этого было две желтых с «Зенитом», их Наир тогда получил за три минуты. Всего в «Локо» у него пять красных за 79 матчей: еще в ЛЕ-2021/22 с «Марселем» (1:1), в том же сезоне против «Ростова» в РПЛ (1:4) и «Енисея» в кубковом матче (0:4).

Теперь без одного из самых ярких исполнителей играть против «Крыльев» после паузы на сборные.

Благодаря победе «Локомотив» поднялся в топ-5, но соперники снизу еще сыграют свои последние матчи первого круга.

«Ахмат» свалился уже на 14-е место, а теоретически может оказаться вообще последним: «Балтика» и «Сочи» могут обойти, если выиграют свои матчи в туре.

Локомотив – Ахмат 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
11 ноября, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 66, пенальти Конате, 1:1 – 79 Глушенков, 2:1 – 81 Сулейманов.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов (Самошников, 69), Морозов, Фассон, Тикнизян, Митай, Миранчук, Карпукас, Глушенков (Сильянов, 90), Пиняев (Сарвели, 69), Дзюба (Сулейманов, 69).
АхматШелия, Тодорович (Агаларов, 90), Семенов, Челикович (Камилов, 76), Богосовац, Швец, Харин, Камило, Жуниор (Олейников, 46), Ильин, Конате.
Предупреждения:
Швец (4), Ильин (30), Тикнизян (34), Жуниор (34), Дзюба (68), Митай (72), Олейников (74).
Удаление:
Тикнизян (90).

1 комментарий

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Сальный конь бомжа
Ахмат в первый див
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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