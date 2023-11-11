Шоу в матче «Локо»: стычка партнеров, камбэк за две минуты, финты вратаря у штрафной
И идеальная геометрия победного гола.
«Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:1) – камбэк уложили в две минуты второго тайма.
Оценим главные эпизоды: как толкались Фассон с Тикнизяном, как «Локо» перевернул матч, как Шелия пасовал пяткой у чужой штрафной и за прилетела новая красная защитнику москвичей.
«Ахмат» забил в середине второго тайма с пенальти, магии Ильи Лантратова не хватило на удар Мохамеда Конате, он не угадал угол.
Но «Локо» проигрывал всего 13 минут, перевернуть матч помогли резкие проникновения в штрафную. Первым с голевой ворвался Наир Тикнизян, а там придумал изящный пас на Максима Глушенкова. Полузащитнику «Локо» пришлось подстраиваться, он пробил головой примерно с уровня колена, получил микротравму – но забил.
Всего через две минуты зашли с другой стороны, благодаря шикарному пасу Антона Миранчука. Идеальное взаимопонимание с Ильей Самошниковым, который разогнался и влетел в штрафную по правому краю.
И в касание отдал на пустые ворота Тимуру Сулейманову.
Идеальная геометрия атаки!
«Локомотив» был хорош в первом тайме, но ничего не реализовал
«Выходя из раздевалки, опять отдаем инициативу, это нужно искоренять, – признал тренер «Локо» Михаил Галактионов. – Давление на соперника во втором тайме оказалось решающим. В целом-то мы хорошо готовы, команда бежит».
● «Локо» выиграл в Мир РПЛ впервые за пять матчей: до этого были ничьи против «Урала» (2:2), «Динамо» (0:0), поражение от «Ростова» (0:1) и снова ничья – со «Спартаком» (1:1). Обыгрывали только «Рубин» (3:0), но в Кубке России.
● Отмечаем Максима Глушенкова: против «Спартака» у него ассист на Артема Дзюбу, теперь забил и сам. Это первый мяч Глушенкова в РПЛ с сентября – тогда забил «Зениту», а «Локо» выиграл 2:1.
Атракцион дня. Шелия финтил у чужих ворот и пасовал пяткой!
«Ахмат» так хотел отыграться, что на угловой в концовке прибежал вратарь Гиори Шелия. Но это вполне норма по сравнению с тем, что случилось дальше.
Убежать на пустые и воспользоваться походом кипера помешал Владислав Камилов, мяч вернулся к штрафной «Локо», и Шелия решил не уходить.
93-я минута, вратарь принял мяч грудью на чужой половине, прокинул себе на ход и пошел на фланг.
А там выдал пиковое: отдал пас пяткой!
Подхватил Иван Олейников, доставил в штрафную, но на дальней штанге реализовать не получилось.
По пути к своим воротам Шелия был очень разочарован.
Он-то сделал все!
Тикнизян – буря. Стычка с партнером, ассист, удаление
Отдельно про теневого героя матча.
На 12-й минуте Наир Тикнизян попал в хайлайты из-за стычки с Лукасом Фассоном. Они наорали друг на друга и потолкались.
Особенно дерзко выглядел этот тычок бразильца кулаком в живот.
Партнеров разнял Илья Лантратов. «У ребят прекрасные отношения, друг другу на эмоциях что-то высказали – в раздевлке поговорили, подрегулировали», – объяснил после игры Михаил Галактионов.
Ближе к концу Тикнизян отдал голевую, его на последних минутах хотели менять (играл с желтой), Александр Сильянов на бровке ждал паузы, но возникла она по нежелательному поводу.
Наир получил еще одну карточку за фол в центре поля против Дарко Тодоровича – и удаление.
Тикнизян удалился второй раз в сезоне: до этого было две желтых с «Зенитом», их Наир тогда получил за три минуты. Всего в «Локо» у него пять красных за 79 матчей: еще в ЛЕ-2021/22 с «Марселем» (1:1), в том же сезоне против «Ростова» в РПЛ (1:4) и «Енисея» в кубковом матче (0:4).
Теперь без одного из самых ярких исполнителей играть против «Крыльев» после паузы на сборные.
Благодаря победе «Локомотив» поднялся в топ-5, но соперники снизу еще сыграют свои последние матчи первого круга.
«Ахмат» свалился уже на 14-е место, а теоретически может оказаться вообще последним: «Балтика» и «Сочи» могут обойти, если выиграют свои матчи в туре.
- Дата проведения
- 11 ноября, 16.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 0:1 – 66, пенальти Конате, 1:1 – 79 Глушенков, 2:1 – 81 Сулейманов.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов (Самошников, 69), Морозов, Фассон, Тикнизян, Митай, Миранчук, Карпукас, Глушенков (Сильянов, 90), Пиняев (Сарвели, 69), Дзюба (Сулейманов, 69).
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Ахмат –
Шелия, Тодорович (Агаларов, 90), Семенов, Челикович (Камилов, 76), Богосовац, Швец, Харин, Камило, Жуниор (Олейников, 46), Ильин, Конате.
- Предупреждения:
- Швец (4), Ильин (30), Тикнизян (34), Жуниор (34), Дзюба (68), Митай (72), Олейников (74).
- Удаление:
- Тикнизян (90).
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