Шоу в матче «Локо»: стычка партнеров, камбэк за две минуты, финты вратаря у штрафной

И идеальная геометрия победного гола.

«Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:1) – камбэк уложили в две минуты второго тайма.

Оценим главные эпизоды: как толкались Фассон с Тикнизяном, как «Локо» перевернул матч, как Шелия пасовал пяткой у чужой штрафной и за прилетела новая красная защитнику москвичей.

«Ахмат» забил в середине второго тайма с пенальти, магии Ильи Лантратова не хватило на удар Мохамеда Конате, он не угадал угол.

Но «Локо» проигрывал всего 13 минут, перевернуть матч помогли резкие проникновения в штрафную. Первым с голевой ворвался Наир Тикнизян, а там придумал изящный пас на Максима Глушенкова. Полузащитнику «Локо» пришлось подстраиваться, он пробил головой примерно с уровня колена, получил микротравму – но забил.

Всего через две минуты зашли с другой стороны, благодаря шикарному пасу Антона Миранчука. Идеальное взаимопонимание с Ильей Самошниковым, который разогнался и влетел в штрафную по правому краю.

И в касание отдал на пустые ворота Тимуру Сулейманову.

Идеальная геометрия атаки!

«Локомотив» был хорош в первом тайме, но ничего не реализовал

«Выходя из раздевалки, опять отдаем инициативу, это нужно искоренять, – признал тренер «Локо» Михаил Галактионов. – Давление на соперника во втором тайме оказалось решающим. В целом-то мы хорошо готовы, команда бежит».

● «Локо» выиграл в Мир РПЛ впервые за пять матчей: до этого были ничьи против «Урала» (2:2), «Динамо» (0:0), поражение от «Ростова» (0:1) и снова ничья – со «Спартаком» (1:1). Обыгрывали только «Рубин» (3:0), но в Кубке России.

● Отмечаем Максима Глушенкова: против «Спартака» у него ассист на Артема Дзюбу, теперь забил и сам. Это первый мяч Глушенкова в РПЛ с сентября – тогда забил «Зениту», а «Локо» выиграл 2:1.

Атракцион дня. Шелия финтил у чужих ворот и пасовал пяткой!

«Ахмат» так хотел отыграться, что на угловой в концовке прибежал вратарь Гиори Шелия. Но это вполне норма по сравнению с тем, что случилось дальше.

Убежать на пустые и воспользоваться походом кипера помешал Владислав Камилов, мяч вернулся к штрафной «Локо», и Шелия решил не уходить.

93-я минута, вратарь принял мяч грудью на чужой половине, прокинул себе на ход и пошел на фланг.

А там выдал пиковое: отдал пас пяткой!

Подхватил Иван Олейников, доставил в штрафную, но на дальней штанге реализовать не получилось.

По пути к своим воротам Шелия был очень разочарован.

Он-то сделал все!

Тикнизян – буря. Стычка с партнером, ассист, удаление

Отдельно про теневого героя матча.

На 12-й минуте Наир Тикнизян попал в хайлайты из-за стычки с Лукасом Фассоном. Они наорали друг на друга и потолкались.

Особенно дерзко выглядел этот тычок бразильца кулаком в живот.

Партнеров разнял Илья Лантратов. «У ребят прекрасные отношения, друг другу на эмоциях что-то высказали – в раздевлке поговорили, подрегулировали», – объяснил после игры Михаил Галактионов.

Ближе к концу Тикнизян отдал голевую, его на последних минутах хотели менять (играл с желтой), Александр Сильянов на бровке ждал паузы, но возникла она по нежелательному поводу.

Наир получил еще одну карточку за фол в центре поля против Дарко Тодоровича – и удаление.

Тикнизян удалился второй раз в сезоне: до этого было две желтых с «Зенитом», их Наир тогда получил за три минуты. Всего в «Локо» у него пять красных за 79 матчей: еще в ЛЕ-2021/22 с «Марселем» (1:1), в том же сезоне против «Ростова» в РПЛ (1:4) и «Енисея» в кубковом матче (0:4).

Теперь без одного из самых ярких исполнителей играть против «Крыльев» после паузы на сборные.

Благодаря победе «Локомотив» поднялся в топ-5, но соперники снизу еще сыграют свои последние матчи первого круга.

«Ахмат» свалился уже на 14-е место, а теоретически может оказаться вообще последним: «Балтика» и «Сочи» могут обойти, если выиграют свои матчи в туре.