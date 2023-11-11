ЦСКА упустил победу на 90+3. Приехал в Воронеж с шестью запасными, защитник играл в атаке

«Факел» оказался максимально близок к первому поражению в РПЛ за шесть матчей, но все же вырвал ничью. Любимый результат для нынешнего ЦСКА.

ЦСКА приехал в Воронеж всего с шестью запасными. И был близок к победе

Москвичи открыли счет уже на 10-й минуте: Виктор Давила протащил мяч почти с центра поля и идеально пробил практически в девятку из-за пределов штрафной.

Красота!

Однако во втором тайме ЦСКА просел и принялся оборонять минимальную победу. Осложнила задачу короткая скамейка армейцев: там сидели всего шесть футболистов (пять полевых) – 18-летние Матвей Кисляк и Михаил Рядно, 19-летний Матвей Лукин, 20-летние Никита Ермаков и вратарь Владислав Тороп, а также 22-летний Илья Агапов.

Мойзес и Антон Заболотный пропускали матч из-за дисквалификаций, а Максим Мухин, Кирилл Глебов и Игорь Динеев травмированы.

В атаку ЦСКА вышел защитник!

В итоге Владимир Федотов по ходу игры сделал только две замены: Ермаков вышел на 67-й минуте, а Агапов на 84-й (причем защитник появился на месте нападающего Федора Чалова). После матча тренер ЦСКА объяснил такую замену: «Рост при стандартах важен, Федя [Чалов] подустал».

Но дожал «Факел»: на третьей компенсированной Хызыр Аппаев подал с левого края на голову Сергею Божину – защитник возник мяч в сетку, после чего схватил его и поцеловал.

«Если матч закончился 1:1, то результат справедливый, – признал после игры Федотов. – Не смогли сохранить концентрацию до конца, отдадим должное сопернику. Не скажу, что были опасные моменты, но давление привело к забитому голу. Вижу ли тенденцию в том, что опять упустили победу в концовке? Понятно, что причина в чем‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке, нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии».

● «Факел» продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до шести матчей: четыре победы и две ничьих. Хотя до этого случилась только одна победа в девяти турах. При Сергее Ташуеве только одно поражение в РПЛ.

● «Факел» в этом сезоне не проигрывает ЦСКА: до этого воронежцы дважды победили в Кубке – 2:0 и 1:1 (4:2 по пенальти).

● У ЦСКА уже седьмая ничья в последних 10 турах (при трех победах). Команда опустилась на четвертое место в таблице, пропустив по дополнительным показателям «Крылья». «Динамо» отстает на три очка и имеет игру в запасе (в воскресенье с «Оренбургом»).

В следующем туре ЦСКА как раз предстоит дерби с «Динамо».

Фото: vk.com/pfc_cska