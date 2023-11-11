ЦСКА упустил победу на 90+3. Приехал в Воронеж с шестью запасными, защитник играл в атаке
«Факел» оказался максимально близок к первому поражению в РПЛ за шесть матчей, но все же вырвал ничью. Любимый результат для нынешнего ЦСКА.
ЦСКА приехал в Воронеж всего с шестью запасными. И был близок к победе
Москвичи открыли счет уже на 10-й минуте: Виктор Давила протащил мяч почти с центра поля и идеально пробил практически в девятку из-за пределов штрафной.
Красота!
Однако во втором тайме ЦСКА просел и принялся оборонять минимальную победу. Осложнила задачу короткая скамейка армейцев: там сидели всего шесть футболистов (пять полевых) – 18-летние Матвей Кисляк и Михаил Рядно, 19-летний Матвей Лукин, 20-летние Никита Ермаков и вратарь Владислав Тороп, а также 22-летний Илья Агапов.
Мойзес и Антон Заболотный пропускали матч из-за дисквалификаций, а Максим Мухин, Кирилл Глебов и Игорь Динеев травмированы.
В атаку ЦСКА вышел защитник!
В итоге Владимир Федотов по ходу игры сделал только две замены: Ермаков вышел на 67-й минуте, а Агапов на 84-й (причем защитник появился на месте нападающего Федора Чалова). После матча тренер ЦСКА объяснил такую замену: «Рост при стандартах важен, Федя [Чалов] подустал».
Но дожал «Факел»: на третьей компенсированной Хызыр Аппаев подал с левого края на голову Сергею Божину – защитник возник мяч в сетку, после чего схватил его и поцеловал.
«Если матч закончился 1:1, то результат справедливый, – признал после игры Федотов. – Не смогли сохранить концентрацию до конца, отдадим должное сопернику. Не скажу, что были опасные моменты, но давление привело к забитому голу. Вижу ли тенденцию в том, что опять упустили победу в концовке? Понятно, что причина в чем‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке, нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии».
● «Факел» продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до шести матчей: четыре победы и две ничьих. Хотя до этого случилась только одна победа в девяти турах. При Сергее Ташуеве только одно поражение в РПЛ.
● «Факел» в этом сезоне не проигрывает ЦСКА: до этого воронежцы дважды победили в Кубке – 2:0 и 1:1 (4:2 по пенальти).
● У ЦСКА уже седьмая ничья в последних 10 турах (при трех победах). Команда опустилась на четвертое место в таблице, пропустив по дополнительным показателям «Крылья». «Динамо» отстает на три очка и имеет игру в запасе (в воскресенье с «Оренбургом»).
В следующем туре ЦСКА как раз предстоит дерби с «Динамо».
- Дата проведения
- 11 ноября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
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Факел –
Беленов, Черов (Калинин, 55), Суслов, Божин, Мастерной, Магаль (Моцпан, 80), Альшин, Квеквескири, Якимов (Максимов, 83), Марков, Аппаев.
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ЦСКА –
Акинфеев, Хелвен, Набабкин, Виллиан Роша, Здьелар, Гайич, Обляков, Мендес, Файзуллаев, Давила (Ермаков, 67), Чалов (Агапов, 84).
- Предупреждение:
- Якимов (83).
Фото: vk.com/pfc_cska
Зимой просто жизненно необходимы трансферы , хотя бы в полугодичную аренду.
Сегодня скамейка запасных Вратарь Тороп, 3 защитника , 2 полузащитника и все молодняк до 20 лет. И это претендент (!) карл
Заочно понятно, что не боремся за чемпионство, когда состав на игру еле собирается.
Еще и если как-то в топ5 попадем, руководство скажет: "Усиления не нужны, видите, и так справляемся!".
По факту, сейчас команду хватает на минут 50. Дальше автобус.
И видеть раз за разом, как упускаются победы раз за разом за минуту до конца матча
У ЦСКА в составе лучший вратарь России, лучший российский нападающий, игроки сборной России Обляков и Мухин
А они ещё и ноют про состав
Что, у Факела игроки сборной Испании или Франции?
У Краснодара может?
Не зря Игорь Владимирович рассказывал, что удивлён тому, что во время стычек некоторые игроки ЦСКА просто отворачиваются и не могут постоять за партнёров
Ибо некоторые игроки играют за себя, а не за команду
Последние 5 лет до него были намного хуже. Я уверен что в нынешних условиях но с другом тренером цска был бы зоне стыков
я, как мяснй, смеюсь над вашими словами