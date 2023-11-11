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ЦСКА упустил победу на 90+3. Приехал в Воронеж с шестью запасными, защитник играл в атаке

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Факел Факел
Виктор Давила Виктор Давила
Хызыр Аппаев Хызыр Аппаев
Владимир Федотов Владимир Федотов
Сергей Божин Сергей Божин
Футбол Футбол

«Факел» оказался максимально близок к первому поражению в РПЛ за шесть матчей, но все же вырвал ничью. Любимый результат для нынешнего ЦСКА.

ЦСКА приехал в Воронеж всего с шестью запасными. И был близок к победе

Москвичи открыли счет уже на 10-й минуте: Виктор Давила протащил мяч почти с центра поля и идеально пробил практически в девятку из-за пределов штрафной.

Красота!

Однако во втором тайме ЦСКА просел и принялся оборонять минимальную победу. Осложнила задачу короткая скамейка армейцев: там сидели всего шесть футболистов (пять полевых) – 18-летние Матвей Кисляк и Михаил Рядно, 19-летний Матвей Лукин, 20-летние Никита Ермаков и вратарь Владислав Тороп, а также 22-летний Илья Агапов.

Мойзес и Антон Заболотный пропускали матч из-за дисквалификаций, а Максим Мухин, Кирилл Глебов и Игорь Динеев травмированы.

В атаку ЦСКА вышел защитник! 

В итоге Владимир Федотов по ходу игры сделал только две замены: Ермаков вышел на 67-й минуте, а Агапов на 84-й (причем защитник появился на месте нападающего Федора Чалова). После матча тренер ЦСКА объяснил такую замену: «Рост при стандартах важен, Федя [Чалов] подустал».

Но дожал «Факел»: на третьей компенсированной Хызыр Аппаев подал с левого края на голову Сергею Божину – защитник возник мяч в сетку, после чего схватил его и поцеловал.

«Если матч закончился 1:1, то результат справедливый, – признал после игры Федотов. – Не смогли сохранить концентрацию до конца, отдадим должное сопернику. Не скажу, что были опасные моменты, но давление привело к забитому голу. Вижу ли тенденцию в том, что опять упустили победу в концовке? Понятно, что причина в чем‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке, нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии».

● «Факел» продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до шести матчей: четыре победы и две ничьих. Хотя до этого случилась только одна победа в девяти турах. При Сергее Ташуеве только одно поражение в РПЛ. 

● «Факел» в этом сезоне не проигрывает ЦСКА: до этого воронежцы дважды победили в Кубке – 2:0 и 1:1 (4:2 по пенальти).

● У ЦСКА уже седьмая ничья в последних 10 турах (при трех победах). Команда опустилась на четвертое место в таблице, пропустив по дополнительным показателям «Крылья». «Динамо» отстает на три очка и имеет игру в запасе (в воскресенье с «Оренбургом»).

В следующем туре ЦСКА как раз предстоит дерби с «Динамо».

Факел – ЦСКА 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Давила, 1:1 – 90 Божин.
ФакелБеленов, Черов (Калинин, 55), Суслов, Божин, Мастерной, Магаль (Моцпан, 80), Альшин, Квеквескири, Якимов (Максимов, 83), Марков, Аппаев.
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Набабкин, Виллиан Роша, Здьелар, Гайич, Обляков, Мендес, Файзуллаев, Давила (Ермаков, 67), Чалов (Агапов, 84).
Предупреждение:
Якимов (83).

Фото: vk.com/pfc_cska

12 комментариев

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denimo21
Если мы, диванные эксперты, ещё в конце лета, писали тут , что цска с таким составом не доиграет до декабря, то о чем вообще думали реальные эксперты , работающие в клубе? Кто то должен понести ответственность. Это полный провал селекции и руководства. Тренерскому штабу - терпения. У нас остался 1 профильный цз. Остальные , кто играет в центе - крайние и, Зделар, просто господи. Гайич вообще играет даже не на своём фланге.
Зимой просто жизненно необходимы трансферы , хотя бы в полугодичную аренду.
Сегодня скамейка запасных Вратарь Тороп, 3 защитника , 2 полузащитника и все молодняк до 20 лет. И это претендент (!) карл
+9
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+9
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Издательство “Trust Me, Bro”
Что ж, болельщикам ЦСКА еще непонятно сколько ждать нормальных сезонов, а пока что все одно и то же.
Заочно понятно, что не боремся за чемпионство, когда состав на игру еле собирается.
Еще и если как-то в топ5 попадем, руководство скажет: "Усиления не нужны, видите, и так справляемся!".

По факту, сейчас команду хватает на минут 50. Дальше автобус.
+4
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+4
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dreamstep
Раньше, если в основе нападающие травмированы, брали кого-то из дубля. Но Федотов почему-то решил что никого из дубля взять нельзя, лучше пусть Агапов в нападении бегает. Странное решение.
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Рокко Сиффредди
сразу вспоминается монолог "КАКОВА *** ВАЛЕРА?!"(с) про матч 2008 с шинником
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Dr_horrible
Мне, как болельщик ЦСКА, уже осточертело слышать про "проблема с составом, короткая скамейка"
И видеть раз за разом, как упускаются победы раз за разом за минуту до конца матча

У ЦСКА в составе лучший вратарь России, лучший российский нападающий, игроки сборной России Обляков и Мухин
А они ещё и ноют про состав
Что, у Факела игроки сборной Испании или Франции?
У Краснодара может?

Не зря Игорь Владимирович рассказывал, что удивлён тому, что во время стычек некоторые игроки ЦСКА просто отворачиваются и не могут постоять за партнёров
Ибо некоторые игроки играют за себя, а не за команду
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Британский шпион
Ответ denimo21
Если мы, диванные эксперты, ещё в конце лета, писали тут , что цска с таким составом не доиграет до декабря, то о чем вообще думали реальные эксперты , работающие в клубе? Кто то должен понести ответственность. Это полный провал селекции и руководства. Тренерскому штабу - терпения. У нас остался 1 профильный цз. Остальные , кто играет в центе - крайние и, Зделар, просто господи. Гайич вообще играет даже не на своём фланге. Зимой просто жизненно необходимы трансферы , хотя бы в полугодичную аренду. Сегодня скамейка запасных Вратарь Тороп, 3 защитника , 2 полузащитника и все молодняк до 20 лет. И это претендент (!) карл
Тренерскому штабу не терпения, а увольнение в одностороннем порядке. Так ссыкливо играть уже полгода, не подпуская к основе молодежь, при короткой скамейке и играть в 6 защитников, обороняя 1-0 от Факела—это все что угодно: позорище, слив, но не ЦСКА.
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denimo21
Ответ Британский шпион
Тренерскому штабу не терпения, а увольнение в одностороннем порядке. Так ссыкливо играть уже полгода, не подпуская к основе молодежь, при короткой скамейке и играть в 6 защитников, обороняя 1-0 от Факела—это все что угодно: позорище, слив, но не ЦСКА.
Отчасти согласен. Федотов упрям и это иногда раздражает. Но как видишь это даёт результат. Значит какие вопросы?
Последние 5 лет до него были намного хуже. Я уверен что в нынешних условиях но с другом тренером цска был бы зоне стыков
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Solpin
Ответ Издательство “Trust Me, Bro”
Что ж, болельщикам ЦСКА еще непонятно сколько ждать нормальных сезонов, а пока что все одно и то же. Заочно понятно, что не боремся за чемпионство, когда состав на игру еле собирается. Еще и если как-то в топ5 попадем, руководство скажет: "Усиления не нужны, видите, и так справляемся!". По факту, сейчас команду хватает на минут 50. Дальше автобус.
"Что ж, болельщикам ЦСКА еще непонятно сколько ждать нормальных сезонов"

я, как мяснй, смеюсь над вашими словами
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Konstantin_ZV
Ответ Анатолий Нагорный
А что поле не огород?По факту , без нытья?Вы привыкли по картофельному полю бегать, другие нет!
так он огород для обеих команд. только вот не надо тут про проблемы с созиданием на таком поле
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