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Дайте Кордобе пас из глубины и немного пространства – и он будет забивать (создавать) бесконечно

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Краснодар Краснодар
Владимир Писарский (Сычевой) Владимир Писарский (Сычевой)
Футбол Футбол

На этот раз не устояли «Крылья».

«Краснодар» не отпустил «Зенит» и восстановил лидерство в РПЛ, несмотря на очень сложного соперника. 

В 14-м туре команда Владимира Ивича дома обыграла «Крылья Советов», которые все еще идут в тройке, благодаря двум очень похожим комбинациям.

Смотрите сами. 

16-я минута. Все начинается с отбора «Краснодара» вблизи от своих ворот, и Оласа длинной передачей ищет Джона Кордобу, за которым присматривает Роман Евгеньев.

Но форвард «Краснодара» с защитником на плече врывается в штрафную, сначала бьет с острого угла, а потом и заходит с мячом в ворота. Минуя и Евгеньева, и вратаря Богдана Овсянникова.

Есть 7-й гол в сезоне. Больше только у нападающего «Зенита» Матео Кассьерры. 

73-й минута. Снова Кордоба спешит на длинную передача из глубины. На этот раз Кордобе чуть сложнее – Евгеньева страхует Дмитрий Иванисеня. 

Снова Кордоба упирается в лицевую. Через несколько секунд «Краснодар» забьет второй –  благодаря Жоау Баши, который получит мяч от Кордобы и отдаст голевую Олакунле Олусегуну. 

 

Игра сделана! 

К этому моменту у «Краснодара» – ощутимое преимущество по xG за счет трех моментов.

Лидер сезона продлевает отличную домашнюю серию – 14 матчей без поражений. А всего – 6. 

А еще установлен клубный рекорд: никогда прежде «Краснодар» не набирал 31 очко после 14 туров (в сезоне-2019/20 было 20).

Но есть кое-что хорошее и для «Крыльев»

На 85-й минуте самарцы отыграли один гол – забил Владимир Писарский, который молчал в РПЛ почти год (с 13 ноября 2022-го). 

Opta подсчитала, что для прерывания безголевой серии ему понадобилось 18 матчей, 828 минут на поле и 23 удара (9 в створ, 1.6 xG).

Краснодар – Крылья Советов 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
5 ноября, 14.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Кордоба, 2:0 – 73 Олусегун, 2:1 – 85 Писарский.
КраснодарСафонов, Петров, Алонсо, Тормена, Оласа, Баши (Кади, 90), Ахметов (Олусегун, 46), Черников, Сперцян, Кривцов (Баняц, 78), Кордоба.
Крылья СоветовОвсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Фернандо (Зотов, 78), Иванисеня (Рассказов, 64), Ежов (Писарский, 83), Гарре, Салтыков (Шитов, 64), Рахманович (Хубулов, 64).
Предупреждения:
Ахметов (44), Бейл (71), Фернандо (75), Баняц (87), Горшков (89), Хубулов (90).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; кадры трансляции «Матч ТВ»

6 комментариев

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Несусветный Папаша
Ответ Кирилл Голивец
Для Кассьерры верно в целом похожее в заголовке. В следующем туре дуэль колумбийских страйкеров.
Я по-другому представлял себе Колумбийские разборки)
+7
0
+7
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Кирилл Голивец
Для Кассьерры верно в целом похожее в заголовке. В следующем туре дуэль колумбийских страйкеров.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Зиборов
Дайте Кордобе Мойзеса и он выпадет из игры
+2
0
+2
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