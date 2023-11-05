Дайте Кордобе пас из глубины и немного пространства – и он будет забивать (создавать) бесконечно
На этот раз не устояли «Крылья».
«Краснодар» не отпустил «Зенит» и восстановил лидерство в РПЛ, несмотря на очень сложного соперника.
В 14-м туре команда Владимира Ивича дома обыграла «Крылья Советов», которые все еще идут в тройке, благодаря двум очень похожим комбинациям.
Смотрите сами.
16-я минута. Все начинается с отбора «Краснодара» вблизи от своих ворот, и Оласа длинной передачей ищет Джона Кордобу, за которым присматривает Роман Евгеньев.
Но форвард «Краснодара» с защитником на плече врывается в штрафную, сначала бьет с острого угла, а потом и заходит с мячом в ворота. Минуя и Евгеньева, и вратаря Богдана Овсянникова.
Есть 7-й гол в сезоне. Больше только у нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.
73-й минута. Снова Кордоба спешит на длинную передача из глубины. На этот раз Кордобе чуть сложнее – Евгеньева страхует Дмитрий Иванисеня.
Снова Кордоба упирается в лицевую. Через несколько секунд «Краснодар» забьет второй – благодаря Жоау Баши, который получит мяч от Кордобы и отдаст голевую Олакунле Олусегуну.
Игра сделана!
К этому моменту у «Краснодара» – ощутимое преимущество по xG за счет трех моментов.
Лидер сезона продлевает отличную домашнюю серию – 14 матчей без поражений. А всего – 6.
А еще установлен клубный рекорд: никогда прежде «Краснодар» не набирал 31 очко после 14 туров (в сезоне-2019/20 было 20).
Но есть кое-что хорошее и для «Крыльев»
На 85-й минуте самарцы отыграли один гол – забил Владимир Писарский, который молчал в РПЛ почти год (с 13 ноября 2022-го).
Opta подсчитала, что для прерывания безголевой серии ему понадобилось 18 матчей, 828 минут на поле и 23 удара (9 в створ, 1.6 xG).
- Дата проведения
- 5 ноября, 14.00, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Алонсо, Тормена, Оласа, Баши (Кади, 90), Ахметов (Олусегун, 46), Черников, Сперцян, Кривцов (Баняц, 78), Кордоба.
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Крылья Советов –
Овсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Фернандо (Зотов, 78), Иванисеня (Рассказов, 64), Ежов (Писарский, 83), Гарре, Салтыков (Шитов, 64), Рахманович (Хубулов, 64).
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; кадры трансляции «Матч ТВ»
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