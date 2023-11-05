На этот раз не устояли «Крылья».

«Краснодар» не отпустил «Зенит» и восстановил лидерство в РПЛ, несмотря на очень сложного соперника.

В 14-м туре команда Владимира Ивича дома обыграла «Крылья Советов», которые все еще идут в тройке, благодаря двум очень похожим комбинациям.

Смотрите сами.

16-я минута. Все начинается с отбора «Краснодара» вблизи от своих ворот, и Оласа длинной передачей ищет Джона Кордобу, за которым присматривает Роман Евгеньев.

Но форвард «Краснодара» с защитником на плече врывается в штрафную, сначала бьет с острого угла, а потом и заходит с мячом в ворота. Минуя и Евгеньева, и вратаря Богдана Овсянникова.

Есть 7-й гол в сезоне. Больше только у нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

73-й минута. Снова Кордоба спешит на длинную передача из глубины. На этот раз Кордобе чуть сложнее – Евгеньева страхует Дмитрий Иванисеня.

Снова Кордоба упирается в лицевую. Через несколько секунд «Краснодар» забьет второй – благодаря Жоау Баши, который получит мяч от Кордобы и отдаст голевую Олакунле Олусегуну.

Игра сделана!

К этому моменту у «Краснодара» – ощутимое преимущество по xG за счет трех моментов.

Лидер сезона продлевает отличную домашнюю серию – 14 матчей без поражений. А всего – 6.

А еще установлен клубный рекорд: никогда прежде «Краснодар» не набирал 31 очко после 14 туров (в сезоне-2019/20 было 20).

Но есть кое-что хорошее и для «Крыльев»

На 85-й минуте самарцы отыграли один гол – забил Владимир Писарский, который молчал в РПЛ почти год (с 13 ноября 2022-го).

Opta подсчитала, что для прерывания безголевой серии ему понадобилось 18 матчей, 828 минут на поле и 23 удара (9 в створ, 1.6 xG).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; кадры трансляции «Матч ТВ»