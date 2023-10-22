Два изящества «Зенита», которыми обломали «Крылья». Дубль Вендела – как со «Спартаком»

Спец по топ-матчам.

«Зенит» выиграл центральный матч 12-го тура Мир РПЛ – дома у «Крыльев Советов».

3:1 – в первую очередь благодаря дублю Вендела, бразилец в этом сезоне уже второй раз так включился в ключевой игре.

Вендел забил два за второй тайм. Оба раза элегантно

«Зенит» контролировал территорию, но убойные моменты создавал не так уж часто. И хоть «Крылья» мало пользовались своим главным оружием, контратаками, к 53-й минуте у них точно оставались шансы на все.

До этого кинжала. Мяч прошел по ровной линии в штрафную: пас Клаудиньо, подправление Ивана Сергеева и реализация Вендела. Бразилец аккуратно, вторым касанием и легким движением, пробил мимо вратаря Богдана Овсянникова.

Все так быстро, что защитники не успели среагировать, а кипер – выйти и перекрыть.

После отмены гола Матео Кассьерры из-за руки Густаво Мантуана петербуржцы оказались примерно в том же положении, что и «Спартак»: шло вроде бы уверенно, но без второго мяча входить в последние минуты все равно риск.

Устранил его тоже Вендел. После очень высокой дуги от Дугласа Сантоса с левого края полузащитнику никто не мешал бить, но после удара казалось, что ничего не получилось. Потому что Вендел вообще-то пробил прямо перед собой в землю, за траекторией полета все дальше просто наблюдали – а мяч прилетел в дальний угол, под самую штангу.

В добавленное время еще обменялись голами, но ключевыми в любом случае остались эти два мяча Вендела. Второй – победный.

Дубль Вендела – как со «Спартаком». Теперь «Зенит» второй, приблизились к «Краснодару»

Вендел принес «Зениту» вторую победу в сезоне.

● У бралильца второй дубль в этом чемпионате: он забил два «Спартаку» в августе, тогда «Зенит» выиграл 3:1, забил два теперь «Крыльям», тоже победа 3:1.

● «Зенит» выиграл второй подряд матч РПЛ и третий вообще после двух подряд поражений в чемпионате. Выходит, что на самый чувстительный провал отреагировали как нужно.

● «Зенит» выиграл у «Крыльев» 12-й из 13 последних матчей – удобный соперник. Для самарцев это второе поражение подряд.

«Зенит» только что вышел на второе место: отыграли у «Краснодара» два очка, теперь между ними пять. Обошли как раз «Крылья» благодаря очкой победе.

Дальше в РПЛ у петербуржцев любопытная связка: домашний «Ахмат», тот же самый выезд к «Балтике», где вничью сыграл «Краснодар», а следом встреча с краснодарцами на своем поле.

«Крылья» теперь сыграют с «Оренбургом» дома, а потом сами поедут к «Краснодару».

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов