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Два изящества «Зенита», которыми обломали «Крылья». Дубль Вендела – как со «Спартаком»

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Крылья Советов Крылья Советов
Вендел Вендел
Футбол Футбол

Спец по топ-матчам.

«Зенит» выиграл центральный матч 12-го тура Мир РПЛ – дома у «Крыльев Советов».

3:1 – в первую очередь благодаря дублю Вендела, бразилец в этом сезоне уже второй раз так включился в ключевой игре.

Вендел забил два за второй тайм. Оба раза элегантно

«Зенит» контролировал территорию, но убойные моменты создавал не так уж часто. И хоть «Крылья» мало пользовались своим главным оружием, контратаками, к 53-й минуте у них точно оставались шансы на все.

До этого кинжала. Мяч прошел по ровной линии в штрафную: пас Клаудиньо, подправление Ивана Сергеева и реализация Вендела. Бразилец аккуратно, вторым касанием и легким движением, пробил мимо вратаря Богдана Овсянникова.

Все так быстро, что защитники не успели среагировать, а кипер – выйти и перекрыть.

После отмены гола Матео Кассьерры из-за руки Густаво Мантуана петербуржцы оказались примерно в том же положении, что и «Спартак»: шло вроде бы уверенно, но без второго мяча входить в последние минуты все равно риск.

Устранил его тоже Вендел. После очень высокой дуги от Дугласа Сантоса с левого края полузащитнику никто не мешал бить, но после удара казалось, что ничего не получилось. Потому что Вендел вообще-то пробил прямо перед собой в землю, за траекторией полета все дальше просто наблюдали – а мяч прилетел в дальний угол, под самую штангу.

В добавленное время еще обменялись голами, но ключевыми в любом случае остались эти два мяча Вендела. Второй – победный.

Дубль Вендела – как со «Спартаком». Теперь «Зенит» второй, приблизились к «Краснодару»

Вендел принес «Зениту» вторую победу в сезоне.

● У бралильца второй дубль в этом чемпионате: он забил два «Спартаку» в августе, тогда «Зенит» выиграл 3:1, забил два теперь «Крыльям», тоже победа 3:1.

● «Зенит» выиграл второй подряд матч РПЛ и третий вообще после двух подряд поражений в чемпионате. Выходит, что на самый чувстительный провал отреагировали как нужно.

● «Зенит» выиграл у «Крыльев» 12-й из 13 последних матчей – удобный соперник. Для самарцев это второе поражение подряд.

«Зенит» только что вышел на второе место: отыграли у «Краснодара» два очка, теперь между ними пять. Обошли как раз «Крылья» благодаря очкой победе.

Дальше в РПЛ у петербуржцев любопытная связка: домашний «Ахмат», тот же самый выезд к «Балтике», где вничью сыграл «Краснодар», а следом встреча с краснодарцами на своем поле.

«Крылья» теперь сыграют с «Оренбургом» дома, а потом сами поедут к «Краснодару».

Абаскаль пошел ва-банк с Соболевым в запасе. И ставка сыграла

Зенит – Крылья Советов 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
22 октября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 53 Вендел, 2:0 – 80 Вендел, 3:0 – 90 Мостовой, 3:1 – 90 Ежов.
ЗенитАдамов, Эракович, Родригао, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Кейрос, 90), Вендел (Ерохин, 89), Мантуан (Караваев, 78), Сергеев (Мостовой, 77), Кассьерра (Изидор, 86).
Крылья СоветовОвсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Рассказов (Писарский, 73), Иванисеня (Зотов, 83), Витюгов, Гарре (Хубулов, 87), Салтыков (Ежов, 73), Рахманович (Шитов, 73).
Предупреждения:
Рассказов (36), Сергеев (58), Ежов (75).

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

31 комментарий

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Иван Есев
В этом сезоне решили убить Зенит всяческими бредовыми судейскими решениями, искусственно создавая интригу в чемпионате, только вот если команда лучше всех играет в футбол, то ничего не помешает ей на пути к чемпионству, в чём мы и убедились в этом матче. Страшно представить как будут судить Зенит в матче с Краснодаром.
+32
-3
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igls54
Здорово, что отрыв в пять очков между лидерами теоретически ликвидируется в двух личных встречах. С нетерпением жду матчей двух лучших команд страны.
+16
-1
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Данко Лазович
наслаждаемся Венделом, пока можно!
+8
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Карл_Иваныч
Ответ Что с рылом?
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А НЕ красная карточка Ежову, который бил Мантуана прямой ногой в голень можно объяснить как-то иначе? Слушаю внимательно...
+8
0
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Stas Politik
Ответ igls54
Здорово, что отрыв в пять очков между лидерами теоретически ликвидируется в двух личных встречах. С нетерпением жду матчей двух лучших команд страны.
Сейчас понавылезают Тушинские и будут рассказывать сказки о том, что было 20-30 лет назад
+7
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Мелехов
Судья игру подпортил,а так молодцы ,на классе!
+6
0
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Ямальский СБГ
В этом матче Зенит напоминал сам себя образца прошлого сезонна, очень качественный матч. В кое-то веки не остановились при 1-0, а дожимали, причём до самого конца.
Жаль Адамову испортили сухарь, но значит знак того, что ещё немного прибавить все же нужно.
Отдельное уважение Клаудиньо, который обычно от грубой игры соперника скатывается к психам, забывая об игре. Сегодня номер не прошёл, Рахманович свинью подложил своей команде этим ударом по лицу, а Клауда, наоборот, разбудил, таким он давно не был
+6
0
+6
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Stas Politik
Наконец-то Зенит начал напоминать самого себя. Сегодня получился очень красивый второй тайм. Клаудинью выдал очень крутой матч. Учитесь, Красно-белые, как надо против Крыльев играть)
+5
0
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Василий Батарейкин
Все мячи сегодня красивые получились!
+3
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Rumov
Зенит был красив сегодня. С победой. Жалко только, что неплохая команда КС начинает грязную игру покупки арбитров. Но Бог им судья...
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Rumov
Со Спартаком такого мерзкого судейства не было. Ну да ладно...
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Виктор
Ответ Иван Есев
В этом сезоне решили убить Зенит всяческими бредовыми судейскими решениями, искусственно создавая интригу в чемпионате, только вот если команда лучше всех играет в футбол, то ничего не помешает ей на пути к чемпионству, в чём мы и убедились в этом матче. Страшно представить как будут судить Зенит в матче с Краснодаром.
Краснодару 15 лет. Им к юбилею подарок готовят.
+4
-1
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Карл_Иваныч
Вендел когда на вдохновении, конечно, кудесник.
"Зенит" был хорош, как обыкновенно бывает хорош дома.
Статус-кво восстановлен.
+2
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Данко Лазович
Ответ igls54
Здорово, что отрыв в пять очков между лидерами теоретически ликвидируется в двух личных встречах. С нетерпением жду матчей двух лучших команд страны.
там уже что-то упомянули про топ-4))
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djonfut
Ответ Владимир Астраханцев
Играла команда с бюджетом более 16 млрд.рублей против команды с бюджетом 2.7 млрд.рублей.О чем еще можно говорить.
Сравните бюджет нефтяников и Нижннего Новгорода
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Данко Лазович
Ответ Stas Politik
Наконец-то Зенит начал напоминать самого себя. Сегодня получился очень красивый второй тайм. Клаудинью выдал очень крутой матч. Учитесь, Красно-белые, как надо против Крыльев играть)
там нытики необучаемые. смысла нет.
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luu
Крылья сегодня вообще не впечатлили, ничего кроме удара Салтыкова не создали и закатили дурака с рикошета на последних секундах, сама игра напомнила матч с Уралом, - столько ожиданий от соперника а на деле жалкий пук, разве было чуть посложнее, Вендел - мастер и краеугольный камень команды не менее важный чем Барриос.
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luu
Ответ Что с рылом?
"ожиданий от соперника " и как там с ожиданиями против команды у которой весь состав дешевле чем пара игроков "народного достояния?
И дальше что, это не помешало отгрузить Спартаку 4 гола, который тоже дороже Крыльев в несколько раз
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Карл_Иваныч
Ответ Что с рылом?
"ожиданий от соперника " и как там с ожиданиями против команды у которой весь состав дешевле чем пара игроков "народного достояния?
Играют не деньги - играют люди. Или нелюди вроде Ежова
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иван кочубей
продажная судьишка, + 7 минут давно закончились, но все таки дал оськину( теперь только так буду писать эту фамилию) забить Зениту. Зенит с победой, только так лечить убогих!!!
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Вася Вася
Ну и заголовки, хребет себе сломай, ну а крылья красавчеки, состав в 50 раз дешевле и досих пор в тройке
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Rumov
Ответ Что с рылом?
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Прискорбно, но таки да. И жаль...
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Сергей Ганжа
Ответ Что с рылом?
Ты бы так подрывался вопросы задавать когда судейство в обратную сторону было.
Когда в обратную сторону было?
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Сергей Ганжа
Ответ Rumov
Зенит был красив сегодня. С победой. Жалко только, что неплохая команда КС начинает грязную игру покупки арбитров. Но Бог им судья...
КС не покупал никого) Это общая тенденция. Сменить чемпиона.
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interested
Оклемался, Зенитушка дорогой! всё заработало. Скупой стиль Вендела! Чехов говорил: элегантность это минимум движений. Маркус никогда не суетится.
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