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🤮 И Дзюба горит из-за судей: зол, что не дали фол при выходе один на один. Похоже, он прав

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Вопрос со рвотным эмодзи.

Артем Дзюба кипит из-за спорного решения судьи в матче «Локомотива» с «Динамо». Дерби закончилось нулевой ничьей, а этот эпизод вполне мог повлиять на счет.

Сам момент: Дзюба выходил один на один и получил коленом

Артем недоволен, что главный арбитр Сергей Иванов проигнорировал его падение у штрафной «Динамо» после столкновения с защитником Роберто Фернандесом на 58-й минуте.

Дзюба выложил в соцсетях игровые кадры и подписал: «Не фол?🤮»

Укрупнение показывает, что на входе в штрафную динамовец может и тянулся к мячу, но попал в район голеностопа Дзюбе своим коленом.

Правда, тут речь точно не про пенальти (Дзюба его и не требовал), Фернандес вступает в единоборство до штрафной.

Правда похоже на фол. Какие есть мнения?

Возможно, судейская ошибка и правда была. Вот что думает бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев, он высказался для «Матч ТВ»:

«Правильно было назначить штрафной удар. Если мы дальше рассуждаем о последовательности и возможности забить гол следующим касанием, можно говорить и о красной карточке.

Тем более в первом туре Сергей Иванов работал на матче «Пари НН» – «Зенит» в Нижнем Новгороде, в схожей ситуации он показал красную карточку [Виктору Александрову]. Моменты совершенно идентичные, очень похожие.

Почему без красной карточки? Думаю, что позиция игроков защищающейся команды смутила, все‑таки они были не так далеко, но не настолько, что рассматривались как игроки, которые могли вступить в единоборство. Я думаю, это обсуждаемый вопрос.

Идеальное решение – фол, который не был зафиксирован, и, соответственно, красная карточка за лишение явной возможности забить гол».

Бывший судья Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф» тоже считает, что Иванов и ВАР ошиблись: «Не вижу большой разницы между этим фолом и нарушением в первом туре, когда Иванов показал красную игроку Нижнего. Тогда мы писали, что это красная и только она. Конечно, и сегодня говорим, что критерии тактические для удаления налицо. 

Проблема Иванова, что он не свистнул, хотя свисток уже сунул в рот. Думал: симулирует ли Дзюба, был ли фол, где был. И решил доверить своё решение ВАР. Видел мысли, что это не фол. Дзюба пробросил мяч и двигался к нему, а защитник ставит шлагбаум.

Не понял решения ВАР».

А вот, например, Андрей Тихонов считает, что красная была бы лишней, потому что партнеры могли подстраховать защитника, и возможность забить тут не такая явная.

Как выглядел фол, похожий на момент с Дзюбой?

Эксперты говорят об удалении Виктора Александрова в матче первого тура с «Зенитом». Защитник «Пари НН» влетел в ногу Зелимхана Бакаева у своей штрафной после ошибки партнера.

Тогда тоже судил Иванов: сначала ограничился желтой, но ВАР увидел основания для первого удаления в сезоне. Главный арбитр сходил к монитору и, вероятно, посчитал это фолом последней надежды – красная!

Сейчас Иванов вообще оставил эпизод без внимания.

Какое решение тут нужнее? Дзюба прав, что это точно фол?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

13 комментариев

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Ezhik_Manu
Конечно это фол, который привёл бы к опасному штрафному почти что с линии, там и ударить можно было бы и навесить на того же Дзюбу, который в этой игре выиграл по ощущениям 1000 единоборств из 900. Красной скорее не было всё же как по мне, динамики там уже мчались на помощь своему.
Судьи - кроты, не только в этой игре, особенно удивляет ВАР, для чего они там сидят?
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Двестик Двестик
Ответ Ezhik_Manu
Конечно это фол, который привёл бы к опасному штрафному почти что с линии, там и ударить можно было бы и навесить на того же Дзюбу, который в этой игре выиграл по ощущениям 1000 единоборств из 900. Красной скорее не было всё же как по мне, динамики там уже мчались на помощь своему. Судьи - кроты, не только в этой игре, особенно удивляет ВАР, для чего они там сидят?
ВАР-то в этом моменте чем удивляет? Фолы вне штрафной они на предмет штрафного удара не пересматривают. Могут пересмотреть, ели речь идёт о красной карточке. Но вы сами признаёте, что её тут нет.
+4
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Денис Давыдов
Дзюба забыл, что не за Зенит играет? 😂
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Двестик Двестик
Это не красная, как и у НиНо в игре с Зенитом.

Вопросы только в том, почему здесь не свиснут фол, и для чего игроку НиНо дали тогда красную.
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teddy10
Железобетонная подножка и фол. Судья прошляпил момент
+1
0
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Фут.Боль
Одни и теже эпизоды трактуются совершенно по-разному и это при наличии ВАР. Это удивляет больше всего.Если там КК , то и тут давайте или признавайте, что в первом случае ошибились, показав за это красную. Тут в итоге даже штрафной не поставили.
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Рокко Сиффредди
Дзюба надо оштрафовать и забанить за критику судейства
+1
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holdenkolfielddd
Дзюба сегодня хорош был, как и в целом Локомотив, на гол уж точно наиграли. Но учитывая то, сколько мы спасались в концовках в последних матчах, забивая не совсем логичные голы, за сегодняшний результат не так обидно
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Григорий Лоншаков
Забивать надо свои моменты которые были по игре, Локо наиграл на 4:1 даже может на 5:1. Фол был однозначно. и красная фол последний надежды.
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JohnnyMulka
Ответ Двестик Двестик
ВАР-то в этом моменте чем удивляет? Фолы вне штрафной они на предмет штрафного удара не пересматривают. Могут пересмотреть, ели речь идёт о красной карточке. Но вы сами признаёте, что её тут нет.
А нафига вводить вообще систему за много миллионов долларов, если она даже видя явную ошибку судьи не реагирует?
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