Карасев на матче Роналду – реально благодаря новому договору между РФС и саудовцами

Арбитры из Саудовской Аравии залетят в РПЛ.

Приятная новость для российских арбитров: теперь они будут работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии, пишет телеграм-канал «Шеф-поVAR». Саудовцы, в свою очередь, наберутся европейского опыта в РПЛ. Все благодаря договору обмена арбитрами между РФС и Саудовской Аравией.

Возможно, скоро мы увидим новую встречу Сергея Карасева и Криштиану Роналду.

«Если Роналду будет заслуживать удаления, я его удалю». Карасев уже судил матч с Криштиану в ЛЧ-2013/14

Сергей отработал всего один матч с участием Роналду – «Реал» и «Шальке» встретились в 1/8 финала ЛЧ-2013/14. Испанцы убили интригу еще в первой игре (6:1), во второй лишь подтвердили суперкласс – 3:1 с дублем Роналду и голом Мораты. Карасев показал только по одной желтой: Асьеру Ильярраменди и Кирьякосу Пападопулосу.

Сергей мог встретиться с Криштиану еще дважды, но Криш не появился на поле.

В октябре 2018-го Карасев отработал игру Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Янг Бойз» (3:0). Роналду в это время отбывал дисквалификацию.

Через полтора месяца Карасев уже отсудил матч Португалии с Польшей в Лиге нацией (1:1). Криштиану тогда не вызвали в сборную – шумело расследование о возможном изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Летом 2019-го дело в отношении Роналду закрыли.

Карасев перед Евро-2016 отмечал, что не будет терпеть грубость даже от Криштиану: «Игроки должны заниматься своим делом, их авторитет не должен влиять на арбитров. Поэтому если Роналду будет заслуживать удаления, я его удалю. И стесняться здесь нечего».

Карасев уже работал в Саудовской Про-лиге: ехал по пустыне, на матче невыносимые +35

Сергей не первый раз поедет в Саудовскую Аравию: работал на матче «Аль-Насра» еще зимой 2015-го. Всего отсудил пять игр: «Аль-Наср» при нем дважды проиграл. Но тогда Роналду и других звезд в лиге еще не было. Саудовцы доверяют иностранным арбитрам от одного до трех матчей в туре, в зависимости от статуса и сложности встречи.

Последний раз Карасев летал на Ближний Восток в мае 2022-го. Вот несколько впечатлений из интервью «Матч ТВ».

● Добирался сначала на самолете, а потом на машине через пустыню: «Из Москвы можно улететь только иностранными авиакомпаниями. Одной из них добрались до Дубая, оттуда рейс в Эр-Рияд. Прибыли в столицу Саудовской Аравии в пять утра, отдохнули в гостинице до обеда. Затем 350 километров на машине в город Бурайду, где должна была состояться игра. По хорошей дороге, через пустыню. Заночевали, на следующий день отсудили, двинулись обратно таким же путем».

● Главная проблема в работе – невыносимая жара: «Как в сауне. Все настолько прогрелось за день, что дышать нечем, нужно привыкать. Отбегал вроде нормально, но семь потов сошло. Ветерок и тот горячий, словно феном обдает. На момент начала матча, если не ошибаюсь, было 35 градусов. Днем 42. Котел».

● Иногда саудовцы нарушают из-за недостатка в классе: «Несутся, идут в стык, не думают о последствиях. Нельзя сказать, что намеренно: хотят сыграть в мяч, просто не всегда успевают, скорость превращается в карточку. Самое частое нарушение в моих матчах – наступают на ногу сопернику, причем плотно, с усилием».

● В Саудовской Аравии меньше тактики и больше эмоций: «Топ-клубы вполне соответствуют командам первой восьмерки РПЛ, а парочка и в пятерке могла бы шороху навести. Но сам футбол у них другой. Команды не слишком заточены на тактику: бегут вперед, обыгрывают, бьют по воротам, после мелких столкновений падают, кричат, что-то просят у судьи. Чувствуются эмоции и нерв».

И это еще без звезд, которые подняли уровень лиги.

Фото: East News/Ali Al-HAJI / AFP; РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Denis Doyle