«Краснодар» – без поражений в РПЛ. А кто в России хотя бы приближался к сезону непобедимых?

Рекорды – у «Локо» и «Спартака».

РПЛ-2023/24 удивляет – «Зенит» не первый, лидирует «Краснодар», «Крылья Советов» наверху.

Краснодарцы хороши еще тем, что пока ни разу не проиграли.

Лидер чемпионата первый и по действующей беспроигрышной серии в лиге: команда Владимира Ивича единственная не проиграла ни разу в сезоне. Серии ЦСКА и «Локомотива» намного скромнее, там больше ничьих.

Конечно, пока рано говорить про полный сезон без поражений, но ориентиры-то знать полезно.

Самая длинная беспроигрышная серия – у «Локо». В топ-5 «Зенит» и другие московские клубы

Вот так выглядят лучшие серии без поражений в истории чемпионатов России. У «Краснодара», если брать и концовку прошлого сезона – уже 18 матчей.

● Рекорд установил «Локомотив» в 2004-2005-м. Московская команда не проигрывала в чемпионате практически год – 27 матчей с сентября 2004-го по август 2005-го (18 побед и девять ничьих).

В сезоне-2004 «Локо» Юрия Семина забрал золото, но защитить титул не получилось: финишировали третьими, отстав на шесть очков от ЦСКА. Во многом помешала проваленная концовка: лишь две победы в девяти матчах и сразу шесть ничьих уже при Владимире Эштрекове, принявшем команду после ухода Семина в сборную России.

● «Зенит» – единственный, кто подбирался к рекорду дважды, один раз вплотную: не проигрывал 26 матчей с ноября 2009-го по октябрь 2010-го. Причем в сезоне-2010 поражений не было почти весь чемпионат – оба случились в последних семи турах. Это не помешало взять лигу с отрывом в шесть очков от ЦСКА, а беспроигрышная серия из 17 матчей с начала сезона – до сих пор рекорд чемпионата.

С октября 2019-го по август 2020-го уже при Сергее Семаке петербуржцы выдали еще одну: между поражениями от «Локомотива» и «Динамо» в Москве прошло 23 матча РПЛ.

● «Спартак» в сезоне-1993 проиграл первый матч «Ростсельмашу», а потом шел без поражений до 28-го тура, получили от «Ротора» в Волгограде (это тот самый матч, трансляцию которого прервал захват Останкино). Остальные – 17 побед и 11 ничьих.

● До второго захода «Зенита» самым актуальным был 21 матч без поражений у ЦСКА Леонида Слуцкого. Серия затронула два сезона: началась во втором круге РПЛ-2014/15 и завершилась в последнем туре первого круга сезона-2015/16. Причем с первого по седьмой тур нового сезона команда и вообще только побеждала – запнулись на «Зените» дома, но серию сохранили. Она оборвалась через шесть матчей против «Краснодара»: 1:2 в гостях и конец рекордной беспроигрышной серии в истории клуба.

А вот расклады по клубам.

В компанию «Локомотива», «Спартака», «Зенита» и ЦСКА влез «Динамо», который не проигрывал 18 матчей подряд в 1993-1994-м. В серию вошли 10 побед и восемь ничьих, команда Константина Бескова после двух побед и ничьей в концовке чемпионата-1993 продержалась без поражений еще 15 туров с начала сезона-1994.

Меньше всех поражений в сезоне у золотого «Спартака»-1994 – одно. От «Спартака» из Владикавказа

Два поражения «Зенита»-2010 – не рекорд России. Потому что его установил «Спартак» Олега Романцева, когда проиграл лишь один (!) матч в сезоне-1994. Московская команда оформила золотой дубль – третья подряд лига и первый в истории Кубок России с победой над ЦСКА в финале.

При этом команду до этого несколько раз обескровили: перед началом сезона лишились Станислава Черчесова, Дмитрия Радченко и Дмитрия Попова, а после ЧМ-1994 в США ушли Валерий Карпин, Игорь Ледяхов и Владимир Бесчастных. Плюс сам Романцев с лета совмещал работу в клубе и сборной России.

Однако список игроков, ставших легендарными, все равно поражал: даже учитывая летние уходы, в команде оставались Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь, Виктор Онопко, Валерий Кечинов, Сергей Родионов, Юрий Никифоров, Андрей Пятницкий, Гинтарас Стауче. Людей, сомневавшихся в победе москвичей в чемпионате, не было – одно поражение за весь сезон подчеркнуло превосходство.

Это были гостевые 0:1 от «Спартака» из Владикавказа с победным голом Бахвы Тедеева. Оно случилось в 13-м туре, но с первого места, конечно, спартаковцы не упали. Они лидировали вообще весь чемпионат, до владикавказской поездки в 12 матчах устроили пять разгромов.

По итогам сезона-1994 «Спартак» выдал монструозную разницу мячей 73:21, из них 29 забили за 10 стартовых матчей. У ближайшего преследователя – «Динамо» Константина Бескова – было 55:35 за весь сезон. Чемпионство гарантировали за три тура до конца.

Тот сезон стал первым в составе «Спартака» для 21-летнего Дмитрия Аленичева – он только пришел из «Локомотива» и сходу ворвался в основу, забил пять мячей и сделал три ассиста.

«Зенит» все равно будет чемпионом, говорят расчеты Opta. Вот такой видят финальную таблицу

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; /Alexandr Fedorov