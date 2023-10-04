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Остросюжетный «Шахтер» в ЛЧ: 3:2 из 0:2 за тайм. Дубль Сикана, гол Ракицкого и промах Тоби с пенальти на 97-й!

Артюр Вермерен Артюр Вермерен
Даниил Сикан Даниил Сикан
Мишель-Анж Баликвиша Мишель-Анж Баликвиша
Футбол Футбол

Кино.

«Шахтер» устроил шикарный сценарий в гостях у алмазного «Антверпена»! Выиграли 3:2, хотя ничего не располагало, а в конце победа подвисла из-за пенальти.

Голливудский сценарий: три мяча за полчаса, незабитый пенальти на седьмой добавленной

«Антверпен» забил дважды за полчаса, ассисты на оба гола отдал 18-летний воспитанник Артюр Вермерен, и вообще после первого тайма для «Шахтера» все выглядело совсем грустно.

Но вот во втором!

Запустили камбэк сразу же, через три минуты после выхода. 40 секунд беспрерывно нагружали бельгийскую штрафную, попали по ходу атаки в перекладину, мяч взмывал над вратарской так, что кипер терял ориентацию, а в итоге Даниил Сикан добил головой. Смог сделать так, чтобы никто из толпы полевых на линии не коснулся.

Глубинный мозг этого «Шахтера» – Ярослав Ракицкий, его умение начинать атаки на месте и в его 34 года, поводы для восторга были уже в первом туре. А тут защитник забил сам!

Со штрафного, с помощью рикошета.

Вот такой вальяжной подставки от Мишеля-Анжа Баликвиша, автора второго гола.

Он стоял чуть в стороне от стенки, Ракицкий вообще-то бил во вратарский угол, но атакующий игрок зачем-то развернулся спиной, чуть вытянул ногу и переправил в другую сторону.

Без шансов для вратаря. Отменил эффект своего же гола.

Через пять минут – новый эпизод шоу. Виктор Зубков с финтами врывался в штрафную, упал после контакта, и кажется, что даже игроки «Антверпена» сразу подумали про пенальти. Потому что остановились.

Но судья присмотрелся, не свистнул, а Егор Назарина не выключался – он подлетел к лицевой, отдал в касание к центру штрафной, опередив вратаря, чтобы Сикан бил уже в пустые ворота. Три мяча за 31 минуту второго тайма!

Все могло быть не так эффектно, потому что на шестой из шести добавленных «Шахтер» получил пенальти в свои ворота. Когда Тарас Степаненко зря отставил руку: он заблокировал удар головой, но от нее мяч прилетел в очень неестественно расположенную кисть.

Простил Тоби Айдервейрелд.

Он бил 11-метровый уже на последних секундах седьмой добавленной минуты – получилось в стиле Мауро Икарди из вторничного матча с «МЮ». Тоже чуть левее створа.

Только у Икарди еще было время исправиться, и он успел забить победный.

А вот Тоби просто запорол шанс на ничью, и «Антверпен» снова проиграл.

Кто такой Даниил Сикан? Яркий форвард с опытом в Германии

Даниил Сикан – 22-летний украинский центрфорвард. Для него дубль против «Антверпена» – первые голы в Лиге чемпионов. 

Хотя забить мог еще в прошлом году. Тогда в матче против «Селтика» Михаил Мудрик отдал Даниилу на пустые – нападающий умудрился промазать из вот такого положения.

А в первом туре этого розыгрыша ЛЧ выдал голевую сопернику – с паса Сикана забил Галено из «Порту». 

Сикан – воспитанник «Карпат», там его присмотрели скауты европейских клубов. Даниил ездил на стажировку в «Вильярреал» и «ПСЖ» – парижане до этого не звали на просмотры игроков из Восточной Европы. Но в итоге в 18 лет Сикан перебрался в «Шахтер».

Даниил прошел через все молодежные сборные Украины, взял серебряную бутсу ЧМ-U20, который выиграла украинская молодежка. В 2021-м дебютировал и в главной сборной – в первой же игре забил Казахстану на 93-й минуте. Правда, этот мяч до сих пор единственный.

В январе 2022-го Даниил уехал в аренду в немецкую «Ганзу», но сильно переживал из-за событий на родине. Тем же летом вернулся в «Шахтер», а на сборах в Турции в отеле подрался с туристом из России.

В этом сезоне у Сикана до этого вечера в ЛЧ было туговато с голами: в Премьер-лиге забил лишь раз. Но как же вовремя вспыхнул в Лиге чемпионов!

Антверпен Бельгия – Шахтер Украина 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
4 октября, 19.45, «Босейль»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Муя, 2:0 – 33 Баликвиша, 2:1 – 48 Сикан, 2:2 – 71 Ракицкий, 2:3 – 76 Сикан.
АнтверпенБюте, Батай, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал (Иленикена, 83), Эккеленкамп (Валенсия, 74), Кейта (Юсуф, 83), Вермерен, Муя (ван ден Босх, 88), Баликвиша, Янссен.
ШахтерРизнык, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Назарина, Крыськив, Судаков, Сикан (Швед, 87).
Предупреждения:
Кейта (12), Конопля (36), Янссен (37), Ракицкий (66), Сикан (82), Алдервейрелд (90).

Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency, IMAGO/Vincent Kalut/Global Look Press; East News/BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP

61 комментарий

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narkotik87
Шахтер- единственный пример на постсоветском пространстве, как можно успешно развить частный клуб. Умная скаутская политика. Плюс сейчас играет очень много воспитанников школы. Зениту на заметку)
+75
-19
+56
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максим дмитриев
Это было феерично, хотя и стоило мне кучу спаленных нервов. Раньше в спортивной прессе бытовало такое выражение - шахтёрский характер, вот это наверное он и есть. Шахтёр не играет дома по не зависящим от него причинам, болельщиков команды разбросало по всему миру, состав по сути из вчерашних дублёров и при всем при этом с 2014 года Шахтёр только раз не вышел в весну и при этом два раза вышел в плов ЛЧ и два раза в полуфинал ЛЕ. Спасибо большое вам, хлопцы, за игру и за характeр и лично мне вы очень помогаете жить .
+51
-9
+42
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Deathember
Ответ Динозавр которому платит Озил
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Где ты там русских увидел? Украинские хлопцы и горстка легионеров.
+20
-3
+17
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Сим Сим
Рад что Ракицкий ещё теме. Удачи ему и Шахтёру.
+20
-3
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Олнг Волков
Тимощук, был бы ты верен тому флагу, что на плечах постоянно таскал, мог бы вместе с ними радоваться, а так удел, сидеть в загнивающей рпл у Газпрома на подсосе.
+30
-19
+11
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BarcelonaForeverIsTheBest
Слава Украине!
+31
-21
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Илья Савчук
Ответ Боддисатва13
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тебя, вроде, никто на главную пока не запихивал!
+10
0
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manhuntrock
Ответ Андрей Румянцев
Прямо сейчас нынешний Зенит вынесет этот Шахтер от +3. Скаутская политика и топ-продажи были у Донецкого Шахтера , а не у этого польского недоразумения. Но, глядя на твой ник я не удивлён . И ведь кто-то это лайкает((
Прямо сейчас нынешний зенит отсосо у Оренбурга. Никакой ДОНЕЦКИЙ Шахтер он никуда не вынесет.
+6
-1
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Никита Давыдов
Ответ vaccarri
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Но минусуют тебе, животное))) Впрочем, что это я животных оскорбляю?
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Max Kolimbos
Ответ Андрей Аксютин
Комментарий удален модератором
сказочный
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K Investor
Ответ narkotik87
Шахтер- единственный пример на постсоветском пространстве, как можно успешно развить частный клуб. Умная скаутская политика. Плюс сейчас играет очень много воспитанников школы. Зениту на заметку)
Там такая история, что чтобы Зениту снова попасть в еврокубки его спонсор может, эм, подсдуться так скажем. Скорее уж Краснодар.
+7
-3
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ДнепрЧемпион1983
Только со стадио. Вот Это Матч!! Это я удачно съездил! Честно говоря я не помню чтобы в лиге чемпионов наши когда либо такое устраивали. Первый тайм паника и два привоза у шахтера голевых. Я уже подумал будет повтор мартовского Фейеноорда. Но правда обнадежило что у шахтера видно было что они хотят делать и это иногда проходило но без голов. А второй тайм- просто раздавили Антверпен к восторгу забитого гостевого. И незабитый пеналь в добавленное время- как вишенка на тортике! Такой игры я не припомню! Красавцы!
+5
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Deathember
Ответ Серж Поровозиков
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Вылезай из маняфантазий
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narkotik87
Ответ sintenced
Зачем им это на заметку? В РФ может кончиться газ?
Газ не скоро закончится, но и футбол в РФ не скоро восстанет)
+4
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roni11
Шахтер красавцы. Болеею за Украинские клубы. Как и болел бы за Российские. Жаль война
+7
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karlsson27
Конечно во всех забитых мячах была доля фарта, но как говорят: везет сильнейшим!
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zar_1927
Ответ Андрей Румянцев
Прямо сейчас нынешний Зенит вынесет этот Шахтер от +3. Скаутская политика и топ-продажи были у Донецкого Шахтера , а не у этого польского недоразумения. Но, глядя на твой ник я не удивлён . И ведь кто-то это лайкает((
под горает))
+2
0
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Андрей Беликов
Ответ narkotik87
Шахтер- единственный пример на постсоветском пространстве, как можно успешно развить частный клуб. Умная скаутская политика. Плюс сейчас играет очень много воспитанников школы. Зениту на заметку)
Удивительно-адекватные комментарии, не смотря на геополитическую ситуацию.
Сложно представить,что бы в Украине так обсуждали российский клуб.Всем мира.
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Дмитрий Рабко
Ответ atelos
на украине
на Удмуртии.
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Avdeev Vladislav
Ответ vaccarri
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у антверпена 18 летний парень больше всего состава балтики стоит если что)
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Roman Gerasimov
молодцы поляки
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Андрей Кумиров
сколько налетело клопов из 4О4, ужас
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zenit_team
Ответ Олнг Волков
Тимощук, был бы ты верен тому флагу, что на плечах постоянно таскал, мог бы вместе с ними радоваться, а так удел, сидеть в загнивающей рпл у Газпрома на подсосе.
Тот флаг- часть нашей истории,а то , что сейчас- часть «объединенной европы» из времен одного мзвестного художника, причем современные герои соседа лишь это подтверждают))
+8
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Андрей Михайленко
Виктор Зубков?)) Было два Зубкова на поле...Спортс, исправь. Зубков Саша же
+1
-1
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БолельщикСоСтажем
Ответ ДнепрЧемпион1983
Только со стадио. Вот Это Матч!! Это я удачно съездил! Честно говоря я не помню чтобы в лиге чемпионов наши когда либо такое устраивали. Первый тайм паника и два привоза у шахтера голевых. Я уже подумал будет повтор мартовского Фейеноорда. Но правда обнадежило что у шахтера видно было что они хотят делать и это иногда проходило но без голов. А второй тайм- просто раздавили Антверпен к восторгу забитого гостевого. И незабитый пеналь в добавленное время- как вишенка на тортике! Такой игры я не припомню! Красавцы!
А Днепр с Шахтером разве друзья?
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