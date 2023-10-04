Остросюжетный «Шахтер» в ЛЧ: 3:2 из 0:2 за тайм. Дубль Сикана, гол Ракицкого и промах Тоби с пенальти на 97-й!

Кино.

«Шахтер» устроил шикарный сценарий в гостях у алмазного «Антверпена»! Выиграли 3:2, хотя ничего не располагало, а в конце победа подвисла из-за пенальти.

Голливудский сценарий: три мяча за полчаса, незабитый пенальти на седьмой добавленной

«Антверпен» забил дважды за полчаса, ассисты на оба гола отдал 18-летний воспитанник Артюр Вермерен, и вообще после первого тайма для «Шахтера» все выглядело совсем грустно.

Но вот во втором!

Запустили камбэк сразу же, через три минуты после выхода. 40 секунд беспрерывно нагружали бельгийскую штрафную, попали по ходу атаки в перекладину, мяч взмывал над вратарской так, что кипер терял ориентацию, а в итоге Даниил Сикан добил головой. Смог сделать так, чтобы никто из толпы полевых на линии не коснулся.

Глубинный мозг этого «Шахтера» – Ярослав Ракицкий, его умение начинать атаки на месте и в его 34 года, поводы для восторга были уже в первом туре. А тут защитник забил сам!

Со штрафного, с помощью рикошета.

Вот такой вальяжной подставки от Мишеля-Анжа Баликвиша, автора второго гола.

Он стоял чуть в стороне от стенки, Ракицкий вообще-то бил во вратарский угол, но атакующий игрок зачем-то развернулся спиной, чуть вытянул ногу и переправил в другую сторону.

Без шансов для вратаря. Отменил эффект своего же гола.

Через пять минут – новый эпизод шоу. Виктор Зубков с финтами врывался в штрафную, упал после контакта, и кажется, что даже игроки «Антверпена» сразу подумали про пенальти. Потому что остановились.

Но судья присмотрелся, не свистнул, а Егор Назарина не выключался – он подлетел к лицевой, отдал в касание к центру штрафной, опередив вратаря, чтобы Сикан бил уже в пустые ворота. Три мяча за 31 минуту второго тайма!

Все могло быть не так эффектно, потому что на шестой из шести добавленных «Шахтер» получил пенальти в свои ворота. Когда Тарас Степаненко зря отставил руку: он заблокировал удар головой, но от нее мяч прилетел в очень неестественно расположенную кисть.

Простил Тоби Айдервейрелд.

Он бил 11-метровый уже на последних секундах седьмой добавленной минуты – получилось в стиле Мауро Икарди из вторничного матча с «МЮ». Тоже чуть левее створа.

Только у Икарди еще было время исправиться, и он успел забить победный.

А вот Тоби просто запорол шанс на ничью, и «Антверпен» снова проиграл.

Кто такой Даниил Сикан? Яркий форвард с опытом в Германии

Даниил Сикан – 22-летний украинский центрфорвард. Для него дубль против «Антверпена» – первые голы в Лиге чемпионов.

Хотя забить мог еще в прошлом году. Тогда в матче против «Селтика» Михаил Мудрик отдал Даниилу на пустые – нападающий умудрился промазать из вот такого положения.

А в первом туре этого розыгрыша ЛЧ выдал голевую сопернику – с паса Сикана забил Галено из «Порту».

Сикан – воспитанник «Карпат», там его присмотрели скауты европейских клубов. Даниил ездил на стажировку в «Вильярреал» и «ПСЖ» – парижане до этого не звали на просмотры игроков из Восточной Европы. Но в итоге в 18 лет Сикан перебрался в «Шахтер».

Даниил прошел через все молодежные сборные Украины, взял серебряную бутсу ЧМ-U20, который выиграла украинская молодежка. В 2021-м дебютировал и в главной сборной – в первой же игре забил Казахстану на 93-й минуте. Правда, этот мяч до сих пор единственный.

В январе 2022-го Даниил уехал в аренду в немецкую «Ганзу», но сильно переживал из-за событий на родине. Тем же летом вернулся в «Шахтер», а на сборах в Турции в отеле подрался с туристом из России.

В этом сезоне у Сикана до этого вечера в ЛЧ было туговато с голами: в Премьер-лиге забил лишь раз. Но как же вовремя вспыхнул в Лиге чемпионов!

Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency, IMAGO/Vincent Kalut/Global Look Press; East News/BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP