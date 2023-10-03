Пеп уволен из «Торпедо». Провалился и в РПЛ, и в Первой лиге за полгода

Со скандалами из-за улыбок.

Испанский тренер Пеп Клотет больше не работает в «Торпедо».

Его назначили в марте, чтобы спасаться в РПЛ, но вот он потонул уже в Первой лиге, и от него избавились.

К следующему матчу против «Тюмени» команду будет готовить экс-тренер «Енисея» и «Пари НН» Артем Горлов, который был в штабе испанца.

«Торпедо» при Клотете: вылет из РПЛ и уже -7 от зоны прямого возвращения

За 10 туров до конца прошлого сезона «Торпедо» находилось на последнем месте, отставая на семь очков от зоны стыков. С Клотетом команда только победила «Факел», а еще девять матчей проиграла. На этом отрезке не было никого хуже москвичей, они и пропустили больше всех.

Последнее место и вылет выглядели заслуженными, отставание от зоны стыков доросло тогда до 17 очков. А Клотет заявил: «Несмотря ни на что, я хочу оставаться с командой и помогать ей двигаться вперед. Мы уходим с высоко поднятой головой и извлечем все уроки, которые преподнес нам сезон».

Еще в мае, как сообщал Metaratings.ru, «Торпедо» получило бан на покупку новичков из-за большой кредиторской задолженности. Позже запрет сняли – в межсезонье клуб отпустил почти два десятка игроков, примерно столько же приехало на замену. Среди них – экс-защитник «Краснодара» Сергей Бородин и бывший форвард «Ростова» Дмитрий Полоз.

Всего клуб потратил 2,5 миллиона евро, для Первой лиги это размах. Судя по инсайдам, зарплаты в клубе тоже космические по меркам турнира.

Клотет остался, «Торпедо» на старте Первой лиги выиграло два матча: у лидирующего сейчас махачкалинского «Динамо» и тоже вылетевшими «Химками». Но в следующих десяти – пять поражений, команда откатилась на десятое место: семь очков до прямого выхода, два – до стыков.

Заодно – вылет из Кубка России по пенальти от «Уфы» из Второй лиги.

Скандалы Клотета в «Торпедо»: дисквалификации, отстранения из-за улыбок

Клотет запомнился не только результатами. И не только эффектным прыжком на трибуны после удаления в матче со «Спартаком» с цитатой про «клоуна» в адрес судьи.

Тогда, в середине апреля, за тайм «Торпедо» получило в свои ворота три пенальти. Клотета удалили за реакцию – говорили о плевке, оскорбительном жесте и нелицеприятных выражениях. В итоге – двухматчевая дисквалификация.

Следующая игра была важнейшей – против «Химок», она прошла без Клотета. Там «Торпедо» вело, но пропустило три гола за восемь минут и проиграло 2:4.

Потом от тренировок отстранили Равиля Нетфуллина, Илью Кутепов и Юрия Журавлева – за улыбки. «Матч ТВ» сообщал, что, по мнению Клотета, персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину в команде – слишком много шуток и улыбок, так что и общаться с игроками нужно меньше . Тренер решил закрывать команду на базе за несколько дней перед матчами.

О ситуации Клотет высказался в августе в интервью Sport24: «То, как Кутепов, Журавлев и Нетфуллин относились к делу, не соответствует моим ценностям. Эти трое дали ясно понять, что не хотят быть частью нашей команды. Что до версии, что мне просто не понравились их шутки, – она очень далека от правды. Как у меня может не быть чувства юмора? Я же испанец! Мы любим фиесту и сиесту».

Кстати, в Первой лиге Клотет вернул Журавлева, он даже забил победный «Енисею».

В августе ситуация повторилась. По данным журналиста Сергея Ильева, Клотет не включил в заявку Руслана Червякова: не понравилось, что игрок с улыбкой жонглировал мячом на предматчевой тренировке . Если и были сомнения, развеял их в интервью «СЭ» экс-игрок «Торпедо» Илья Кухарчук: «Тренер реально отстраняет игроков за улыбку».

В начале сентября из состава выведели Артема Самсонова и Евгения Шлякова – без объяснения причин, но внутренняя формулировка звучала так: «разлагают коллектив». Позже оба футболиста покинули «Торпедо». Клотет пояснил: «Они не играли достаточное количество времени, хотели играть больше. Каждый волен искать то, что он хочет».

Еще он сказал, что многие люди хотят дестабилизировать обстановку в клубе, а президент московского «Торпедо» Ярослав Савин пояснил «РБ Спорту»: «Кто этот человек? Мне бы тоже хотелось знать. Если бы знал, хотел бы с ним поговорить. Мы знаем конкретный телеграм-канал, который любит о нас писать гадости – то про зарплаты, то про отстранения игроков, то еще про что-нибудь».

Намекали, очевидно, на канал «ФНЛ с Ильевым», где было много инсайдов из команды.

Любопытно, что Самсонов, отыгравший 200+ матчей за «Торпедо», сыграл против команды в Кубке за «Уфу» – и победил.

«Принципиальность была в том, что меня убрали из клуба, за который я болел сердцем и душой. А кто убрал, кто расторг контракт – наверное, все знают. Для меня это была принципиальная игра в плане тренера и руководства», – сказал он для Metaratings.ru.

Еще детали о жизни Клотета. Полет на частном самолете, тренировки по два часа и утром в день игры

Что еще писал Сергей Ильев:

● В день игры против «Сокола» Клотет устроил игрокам «Торпедо» утреннюю тренировку. Результат – 0:1. Оказалось, это не впервые: «Один из бывших торпедовцев рассказывал мне, что чуть с ума не сошел: ему постоянно приходилось выезжать на утренние тренировки в «Лужники» из дома в 8 утра».

Нагрузки вообще существенные – некоторые тренировки длились больше двух часов, и это в жару.

● На матч против «Алании» (0:2) «Торпедо» прилетело на частном самолете – с финансами полный порядок. Например, у Йорди Рейны, Дмитрия Полоза и Георгия Гонгадзе на троих зарплата в 8,3 млн рублей в месяц.

● Клотет попросил в свой штаб еще двух испанских специалистов, которые будут работать на удаленке, чтобы помочь с аналитикой.

Совет директоров поддерживал Клотета, к тому же при увольнении «Торпедо» должно выплачивать тренеру неустойку до конца контракта – договор был до конца сезона-2024/25. Но поражение 2:3 от новичка Первой лиги «Ленинградца» стало последним матчем испанца. За полгода историй вокруг «Торпедо» и Клотета было много.

Савин пояснил отставку: «Клуб и тренер поддерживали друг друга до последнего, понимая, что всем нам нужно время привыкнуть друг к другу. К сожалению, последние результаты команды заставили нас принять очень непростое решение. Всем нам была необходима встряска, чтобы остановиться, сделать выводы и стать еще лучше».

А еще охарактеризовал Клотета: «Сильный профессионал и замечательный человек. Смело встречался с болельщиками и всегда смотрел в лицо сложным задачам. За все время работы с Пепом у нас почти не возникало разногласий. Его преданность своему делу и фанатичность в работе заставляли нас всех становиться лучше и стараться искать в себе новые дополнительные ресурсы».

Теперь новые ресурсы нужно найти «Торпедо», чтобы приблизиться к РПЛ. С такими вложениями невыход обратно будет огромным провалом.

Фото: vk/torpedomoscowfc