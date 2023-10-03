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Пеп уволен из «Торпедо». Провалился и в РПЛ, и в Первой лиге за полгода

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Юрий Журавлев Юрий Журавлев
Пеп Клотет
Футбол Футбол

Со скандалами из-за улыбок.

Испанский тренер Пеп Клотет больше не работает в «Торпедо».

Его назначили в марте, чтобы спасаться в РПЛ, но вот он потонул уже в Первой лиге, и от него избавились.

К следующему матчу против «Тюмени» команду будет готовить экс-тренер «Енисея» и «Пари НН» Артем Горлов, который был в штабе испанца.

«Торпедо» при Клотете: вылет из РПЛ и уже -7 от зоны прямого возвращения

За 10 туров до конца прошлого сезона «Торпедо» находилось на последнем месте, отставая на семь очков от зоны стыков. С Клотетом команда только победила «Факел», а еще девять матчей проиграла. На этом отрезке не было никого хуже москвичей, они и пропустили больше всех.

Последнее место и вылет выглядели заслуженными, отставание от зоны стыков доросло тогда до 17 очков. А Клотет заявил: «Несмотря ни на что, я хочу оставаться с командой и помогать ей двигаться вперед. Мы уходим с высоко поднятой головой и извлечем все уроки, которые преподнес нам сезон».

Еще в мае, как сообщал Metaratings.ru, «Торпедо» получило бан на покупку новичков из-за большой кредиторской задолженности. Позже запрет сняли – в межсезонье клуб отпустил почти два десятка игроков, примерно столько же приехало на замену. Среди них – экс-защитник «Краснодара» Сергей Бородин и бывший форвард «Ростова» Дмитрий Полоз.

Всего клуб потратил 2,5 миллиона евро, для Первой лиги это размах. Судя по инсайдам, зарплаты в клубе тоже космические по меркам турнира.

Клотет остался, «Торпедо» на старте Первой лиги выиграло два матча: у лидирующего сейчас махачкалинского «Динамо» и тоже вылетевшими «Химками». Но в следующих десяти – пять поражений, команда откатилась на десятое место: семь очков до прямого выхода, два – до стыков.

Заодно – вылет из Кубка России по пенальти от «Уфы» из Второй лиги.

Скандалы Клотета в «Торпедо»: дисквалификации, отстранения из-за улыбок

Клотет запомнился не только результатами. И не только эффектным прыжком на трибуны после удаления в матче со «Спартаком» с цитатой про «клоуна» в адрес судьи.

Тогда, в середине апреля, за тайм «Торпедо» получило в свои ворота три пенальти. Клотета удалили за реакцию – говорили о плевке, оскорбительном жесте и нелицеприятных выражениях. В итоге – двухматчевая дисквалификация.

Следующая игра была важнейшей – против «Химок», она прошла без Клотета. Там «Торпедо» вело, но пропустило три гола за восемь минут и проиграло 2:4.

Потом от тренировок отстранили Равиля Нетфуллина, Илью Кутепов и Юрия Журавлева – за улыбки. «Матч ТВ» сообщал, что, по мнению Клотета, персонал плохо влияет на атмосферу и дисциплину в команде – слишком много шуток и улыбок, так что и общаться с игроками нужно меньше. Тренер решил закрывать команду на базе за несколько дней перед матчами.

О ситуации Клотет высказался в августе в интервью Sport24: «То, как Кутепов, Журавлев и Нетфуллин относились к делу, не соответствует моим ценностям. Эти трое дали ясно понять, что не хотят быть частью нашей команды. Что до версии, что мне просто не понравились их шутки, – она очень далека от правды. Как у меня может не быть чувства юмора? Я же испанец! Мы любим фиесту и сиесту».

Кстати, в Первой лиге Клотет вернул Журавлева, он даже забил победный «Енисею».

В августе ситуация повторилась. По данным журналиста Сергея Ильева, Клотет не включил в заявку Руслана Червякова: не понравилось, что игрок с улыбкой жонглировал мячом на предматчевой тренировке. Если и были сомнения, развеял их в интервью «СЭ» экс-игрок «Торпедо» Илья Кухарчук: «Тренер реально отстраняет игроков за улыбку».

В начале сентября из состава выведели Артема Самсонова и Евгения Шлякова – без объяснения причин, но внутренняя формулировка звучала так: «разлагают коллектив». Позже оба футболиста покинули «Торпедо». Клотет пояснил: «Они не играли достаточное количество времени, хотели играть больше. Каждый волен искать то, что он хочет».

Еще он сказал, что многие люди хотят дестабилизировать обстановку в клубе, а президент московского «Торпедо» Ярослав Савин пояснил «РБ Спорту»: «Кто этот человек? Мне бы тоже хотелось знать. Если бы знал, хотел бы с ним поговорить. Мы знаем конкретный телеграм-канал, который любит о нас писать гадости – то про зарплаты, то про отстранения игроков, то еще про что-нибудь».

Намекали, очевидно, на канал «ФНЛ с Ильевым», где было много инсайдов из команды.

Любопытно, что Самсонов, отыгравший 200+ матчей за «Торпедо», сыграл против команды в Кубке за «Уфу» – и победил.

«Принципиальность была в том, что меня убрали из клуба, за который я болел сердцем и душой. А кто убрал, кто расторг контракт – наверное, все знают. Для меня это была принципиальная игра в плане тренера и руководства», – сказал он для Metaratings.ru.

Еще детали о жизни Клотета. Полет на частном самолете, тренировки по два часа и утром в день игры

Что еще писал Сергей Ильев:

● В день игры против «Сокола» Клотет устроил игрокам «Торпедо» утреннюю тренировку. Результат – 0:1. Оказалось, это не впервые: «Один из бывших торпедовцев рассказывал мне, что чуть с ума не сошел: ему постоянно приходилось выезжать на утренние тренировки в «Лужники» из дома в 8 утра».

Нагрузки вообще существенные – некоторые тренировки длились больше двух часов, и это в жару.

● На матч против «Алании» (0:2) «Торпедо» прилетело на частном самолете – с финансами полный порядок. Например, у Йорди Рейны, Дмитрия Полоза и Георгия Гонгадзе на троих зарплата в 8,3 млн рублей в месяц.

● Клотет попросил в свой штаб еще двух испанских специалистов, которые будут работать на удаленке, чтобы помочь с аналитикой.

Совет директоров поддерживал Клотета, к тому же при увольнении «Торпедо» должно выплачивать тренеру неустойку до конца контракта – договор был до конца сезона-2024/25. Но поражение 2:3 от новичка Первой лиги «Ленинградца» стало последним матчем испанца. За полгода историй вокруг «Торпедо» и Клотета было много.

Савин пояснил отставку: «Клуб и тренер поддерживали друг друга до последнего, понимая, что всем нам нужно время привыкнуть друг к другу. К сожалению, последние результаты команды заставили нас принять очень непростое решение. Всем нам была необходима встряска, чтобы остановиться, сделать выводы и стать еще лучше».

А еще охарактеризовал Клотета: «Сильный профессионал и замечательный человек. Смело встречался с болельщиками и всегда смотрел в лицо сложным задачам. За все время работы с Пепом у нас почти не возникало разногласий. Его преданность своему делу и фанатичность в работе заставляли нас всех становиться лучше и стараться искать в себе новые дополнительные ресурсы».

Теперь новые ресурсы нужно найти «Торпедо», чтобы приблизиться к РПЛ. С такими вложениями невыход обратно будет огромным провалом.

Фото: vk/torpedomoscowfc

 

 

18 комментариев

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Krizex
Жестокий мир футбола - в мае берешь требл с Сити, а в октябре тебя уже увольняют из Торпедо…
+12
0
+12
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johnnyplank
Не лысый, но шарлатан)
+7
-1
+6
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Ярик01
> Один из бывших торпедовцев рассказывал мне, что чуть с ума не сошел: ему постоянно приходилось выезжать на утренние тренировки в «Лужники» из дома в 8 утра».

99% россиян: бедняга, это нереально))
+6
0
+6
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R Air
Кто объяснит, откуда у Торпедо деньги?
+6
-1
+5
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Hilperico
Ну шарлатан же.
+5
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Алексей Агеев
Где и зачем они вообще этого гастролера выискали?
+4
0
+4
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Dooomer
"приходилось выезжать на утренние тренировки из дома в 8 утра" - подскажИте, кто знает, для футболистов тренировки в 9-10 утра, это что-то из ряда вон?
+4
0
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ R Air
Кто объяснит, откуда у Торпедо деньги?
Роман Авдеев, МКБ (Московский кредитный банк) и девелопер INGRAD.
+3
0
+3
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Алексей Подволоцкий
Как бы эти вложения потом в какое-нибудь "банкротство" не превратились
+2
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Greenwhite
А теперь посмотрим, что президент ФК Торпедо Ярослав Савин говорил про Клотета в последние полгода. Всегда было интересно, почему в таких случаях за тренером не отправляется в отставку тот, кто его нанял.

«Команда у Талалаева, как говорил один его бывший футболист, живет в условиях стресса. Можно ли сказать такое про Клотета? Нет, это далеко от него. Жозеп другой».

«Мы вдохновлены согласием Жозепа принять предложение возглавить «Торпедо». У нового тренера большой опыт работы в Англии, Италии и Испании. Он умеет успешно развивать игроков, выстраивать зрелищный и эффективный футбол, обладает глубокими всесторонними знаниями»

«Жозеп пришел не на сезон, а надолго. Рады, что такой человек с таким опытом возглавил наш клуб».

«Он максимальный профессионал, выполняет все обязанности. Он погружён в работу практически 24 часа в сутки».

«Если задуматься, что кто-то говорит про наказания за шутки и улыбки... Это уже подтверждение того, какая до того была ситуация… Чтобы Жозеп с его европейским менталитетом такое сказал... Он очень хорошо понимает и степень своей ответственности, и важность установления контакта с игроками».

«К сожалению, команда сменила много тренеров за сезон. Это повлияло на результаты, потому что у каждого специалиста были свои требования и желания. Только сейчас команда стала привыкать к новому специалисту, игроки начали понимать, что от них требуется. Изменения в команде после прихода нового тренера всем видны, не только мне».

«Когда мы вели переговоры с Клотетом, он понимал, что команда идёт на вылет. Он выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ. «Торпедо» обязательно вернётся в РПЛ уже в следующем сезоне».

«Жозеп наш тренер, мы ему полностью доверяем — как доверяли и в конце прошлого сезона. Он показывает своей работой, что это правильный выбор».
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igor 123
Ответ Алексей Агеев
Где и зачем они вообще этого гастролера выискали?
По имени выбирали.
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Politruk
Вот это заголовок! В лучших традициях спортс.ру!
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Igorsm
а почему в заголовке его имя а не фамилия? Когда Карпина уволят будет "Валеру уволили?"
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Никита Самарин
Уже очевидно, что Торпедо в текущем сезоне в РПЛ не выйдет (по крайней мере напрямую). Основные претенденты - это Алания, Химки и (сюрприз сезона) Динамо Махачкала.
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Helge
улыбок тебе пеп
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Vadim Gordeev
Ответ Ярик01
> Один из бывших торпедовцев рассказывал мне, что чуть с ума не сошел: ему постоянно приходилось выезжать на утренние тренировки в «Лужники» из дома в 8 утра». 99% россиян: бедняга, это нереально))
оффигеть я выезжаю в 2.20 и не бурчу)))
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