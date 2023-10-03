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«Балтика» сыграла в гетрах «Зенита». Чтобы не сливаться!

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Футбол Футбол

Cоперник дал перед матчем.

Удивительная деталь из Фонбет Кубка России: калининградская «Балтика» сыграла против «Зенита» в гетрах петербуржцев.

Об этом в трансляции рассказал комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов, традиционно работающий у бровки.

По его словам, все дело в цветах: такое решение нашли, чтобы гетры – и тогда в целом ноги – соперников не сливались для судей.

У «Балтики» не было других – и гетрами поделился «Зенит». Пришлось заклеить на них спонсора

Пока неясно, в какой момент вскрылась проблема – как правило, такие вопросы обсуждают утром в день матча на совещании с участием клубов, судей и делегата.

Вероятно, выяснилось, что «Балтика» намерена играть полностью в черном.

Калининградцы не выкладывали в соцсетях полный комплект, показывали только черные футболки, но, например, в прошлых кубковых матчах гетры были такими же черными, как верх и шорты.

Так как все произошло в день игры, нашли быстрое и элегантное решение: «Зенит» поделился белыми гетрами из своего второго комплекта. Цвет футболок и трусов, очевидно, судей устроил: они у зенитовцев намного светлее, поэтому с чисто черной «Балтикой» точно не спутать.

Единственное – «Балтике» пришлось заклеить на всех гетрах логотип компании Joma, экипировку которой использует «Зенит». Потому что калининградцы сотрудничают с Jako, чужой бренд явно был бы нарушением контракта.

Почему «Балтику» заставили менять форму? Тут регламент: приоритет в цветах у домашней команды

В восьмой статье регламента Кубка России, посвященной условиям проведения матча, есть 26-й пункт, где оговорено, как должна выглядеть экипировка.

В предыдущем абзаце речь идет, например, про фамилии игроков, а этот посвящен конкретно цветам. Там зафиксировано, что «выбор цветов формы осуществляется клубами заблаговременно с предоставлением сведений о цвете сопернику» – но не указано, что именно понимается под словом «заблаговременно».

А дальше ключевое: «приоритет в выборе цвета формы футболистов отдается принимающему клубу». Именно поэтому менять цвет гетр пришлось именно «Балтике».

Из любопытного в этом пункте – порядок приоритетов по цветам. После формы хозяев и гостей выбирают, как будет выглядеть судейская, а затем вратарские цвета принимающей и приезжающей команд.

Фото: vk/fcbaltika

Зенит – Балтика 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
3 октября, 17.15, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 18 Сергеев, 1:1 – 24 Бистрович, 2:1 – 63 Кейрос.

9 комментариев

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ЛексЛютый
Ответ Glamm
Ничего не понял. Черные гетры Балтики сливались бы с синими гетрами Зенита? Или Балтика к черной форме добавила синие гетры? Или это снова забота о владельцах черно-белых телевизоров?
Или заговор против Спартака
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Dissident Aggressor
бывает
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Иван Есев
В итоге всё равно слились
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Юрий Костыгин
Прям мастера каламбуров.
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Mechanix
вот это новость
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Pol Belov
вот так новость!... думаю еще раз пять надо таких запустить на главной, а то одной мало... событие-то не ординарное...
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Sentinel SPb
странно, что это заранее не учли
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Oleg Pepel
Cоперник дал перед матчем. ..
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