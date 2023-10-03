«Балтика» сыграла в гетрах «Зенита». Чтобы не сливаться!

Cоперник дал перед матчем.

Удивительная деталь из Фонбет Кубка России: калининградская «Балтика» сыграла против «Зенита» в гетрах петербуржцев.

Об этом в трансляции рассказал комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов, традиционно работающий у бровки.

По его словам, все дело в цветах: такое решение нашли, чтобы гетры – и тогда в целом ноги – соперников не сливались для судей.

У «Балтики» не было других – и гетрами поделился «Зенит». Пришлось заклеить на них спонсора

Пока неясно, в какой момент вскрылась проблема – как правило, такие вопросы обсуждают утром в день матча на совещании с участием клубов, судей и делегата.

Вероятно, выяснилось, что «Балтика» намерена играть полностью в черном.

Калининградцы не выкладывали в соцсетях полный комплект, показывали только черные футболки, но, например, в прошлых кубковых матчах гетры были такими же черными, как верх и шорты.

Так как все произошло в день игры, нашли быстрое и элегантное решение: «Зенит» поделился белыми гетрами из своего второго комплекта. Цвет футболок и трусов, очевидно, судей устроил: они у зенитовцев намного светлее, поэтому с чисто черной «Балтикой» точно не спутать.

Единственное – «Балтике» пришлось заклеить на всех гетрах логотип компании Joma, экипировку которой использует «Зенит». Потому что калининградцы сотрудничают с Jako, чужой бренд явно был бы нарушением контракта.

Почему «Балтику» заставили менять форму? Тут регламент: приоритет в цветах у домашней команды

В восьмой статье регламента Кубка России, посвященной условиям проведения матча, есть 26-й пункт, где оговорено, как должна выглядеть экипировка.

В предыдущем абзаце речь идет, например, про фамилии игроков, а этот посвящен конкретно цветам. Там зафиксировано, что «выбор цветов формы осуществляется клубами заблаговременно с предоставлением сведений о цвете сопернику» – но не указано, что именно понимается под словом «заблаговременно».

А дальше ключевое: «приоритет в выборе цвета формы футболистов отдается принимающему клубу». Именно поэтому менять цвет гетр пришлось именно «Балтике».

Из любопытного в этом пункте – порядок приоритетов по цветам. После формы хозяев и гостей выбирают, как будет выглядеть судейская, а затем вратарские цвета принимающей и приезжающей команд.

Фото: vk/fcbaltika