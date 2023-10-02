Один игрок из «Зенита», вызов Джикии. Новый состав сборной России – близкий к основе

Плюс два новичка.

Сборная России объявила состав на октябрьский сбор. Он пройдет с 9 по 16 октября.

На этот раз главный тренер Валерий Карпин вызвал всего 29 футболистов.

● В сборной два новичка – Юрий Горшков из «Крыльев Советов», только-только забивший дубль «Спартаку», и защитник «Ахмата» Евгений Харин.

● В заявке Алексей Миранчук, Александр Головин и Далер Кузяев. Арсен Захарян остается в Испании – он заболел коронавирусом и пропустил четыре матча «Сосьедада» подряд.

● Лидер по вызванным игрокам – «Локомотив» (7). По три вызвано из ЦСКА (Мухин, Обляков, Чалов) и «Крыльев» (Горшков, Евгеньев, Солдатенков). Из «Спартака» – Джикия и Соболев, от «Зенита» едет только Иван Сергеев.

Состав выглядит близким к оптимальному. А как считает Валерий Карпин?

«Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так – это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Кубка России и РПЛ, а у легионеров – игры в еврокубках и национальных чемпионатах», – отметил Карпин.

Когда играют? А где?

Сначала на «ВТБ-Арене» 12 октябре Россия встретится с одной из сильнейших команд Африки – Камеруном.

Важно: по словам РФС, результат матча будет учтен в рейтинге ФИФА. Сейчас Россия на 39-м месте, Камерун – 41-м.

А уже 16 октября сборная встретится с Кенией – на стадионе турецкого отеля. Все согласовано.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев