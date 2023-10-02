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Россия-2023
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Один игрок из «Зенита», вызов Джикии. Новый состав сборной России – близкий к основе

Валерий Карпин Валерий Карпин
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Плюс два новичка.

Сборная России объявила состав на октябрьский сбор. Он пройдет с 9 по 16 октября.

На этот раз главный тренер Валерий Карпин вызвал всего 29 футболистов.

● В сборной два новичка – Юрий Горшков из «Крыльев Советов», только-только забивший дубль «Спартаку», и защитник «Ахмата» Евгений Харин.

● В заявке Алексей Миранчук, Александр Головин и Далер Кузяев. Арсен Захарян остается в Испании – он заболел коронавирусом и пропустил четыре матча «Сосьедада» подряд.

● Лидер по вызванным игрокам – «Локомотив» (7). По три вызвано из ЦСКА (Мухин, Обляков, Чалов) и «Крыльев» (Горшков, Евгеньев, Солдатенков). Из «Спартака» – Джикия и Соболев, от «Зенита» едет только Иван Сергеев.

Состав выглядит близким к оптимальному. А как считает Валерий Карпин?

«Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так – это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Кубка России и РПЛ, а у легионеров – игры в еврокубках и национальных чемпионатах», – отметил Карпин. 

Когда играют? А где?

Сначала на «ВТБ-Арене» 12 октябре Россия встретится с одной из сильнейших команд Африки – Камеруном.

Важно: по словам РФС, результат матча будет учтен в рейтинге ФИФА. Сейчас Россия на 39-м месте, Камерун – 41-м.

А уже 16 октября сборная встретится с Кенией – на стадионе турецкого отеля. Все согласовано.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

15 комментариев

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Дрищ тим
Ответ ericssons
Почему Карпин до сих пор тренер сборной? Надоело смотреть и слушать его немотивированное на эту работу хлебало.
Да наверно тебя забыли спросить , почему Валера тренер сборной .
+9
-2
+7
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doctor3010
Вроде бы нормальный состав. Я бы ещё Тюкавина добавил.
+7
-1
+6
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Вечно в бане
Ответ ericssons
Почему Карпин до сих пор тренер сборной? Надоело смотреть и слушать его немотивированное на эту работу хлебало.
Можешь Терюшкова послушать. Или Хамзаева. У тех мотивации словоблудить достаточно.
+5
-2
+3
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Severfan
многовато спартаковцев в сборной.. как минимум, Джикию и соболева всё-таки не нужно было вызывать
+3
-2
+1
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Всё знаю
А кого ещё из зенита вызывать?
Там Русских раз два в составе и обчёлся.
рассеянцев я не беру в расчёт.
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dedushka
Ответ prus_3
"Одна из сильнейших команд Африки..." Тридцать лет назад болел за них на ЧМ в Италии как за команду-неожиданность, некий курьез. Болел, потому что сопереживал слабому. А теперь вона как!
а я уже не помню, из-за чего болел. кажется, из-за непомнящего)
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sokolglazov
Ответ Всё знаю
А кого ещё из зенита вызывать? Там Русских раз два в составе и обчёлся. рассеянцев я не беру в расчёт.
Караваев , Мостовой . оба травмированы но и мост не в форме еще
+1
0
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prus_3
"Одна из сильнейших команд Африки..." Тридцать лет назад болел за них на ЧМ в Италии как за команду-неожиданность, некий курьез. Болел, потому что сопереживал слабому. А теперь вона как!
0
0
0
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Andrey Yaroslavtsev
Сборная встретится с Ксенией?
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dedushka
тюкавин, пруцев и литвинов не убедили? странно
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Pilgui 1970
Нет Тюкавина,это неправильно.....
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Доктор Верховцев
Кому всё это надо? И так нынче сборная — бессмысленная тусовка, а Валера над ней ещё и глумится.
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Евгений Заботин
Ответ ericssons
Почему Карпин до сих пор тренер сборной? Надоело смотреть и слушать его немотивированное на эту работу хлебало.
Ну а назови хоть одну мотивацию? Типа: "честь тренировать сборную" - это можешь бабушкам у подъезда рассказывать. Какая мотивация, когда ты играешь товарняки с второсортными сборными, а самое главное никаких перспектив. За победы не дают ни рейтинговых очков, не попадешь ни на какой турнир. Смысл? Просто поломаться игрокам в абсолютно не значащих матчах?
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