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0:4 от «Крыльев» – еще один разгром «Спартака». Вспоминаем другие катастрофы

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Главные кошмары – «Зенит», ЦСКА и «Ливерпуль».

«Спартак» влетел в Самаре «Крыльям Советов» – суровые 0:4 и пятое место в таблице.

Грустный повод вспомнить другие разгромы красно-белых (учитываем только с разницей от четырех мячей).

Ноябрь 1987-го: «Вердер» – «Спартак» – 6:2

В далеком 1987 году «Спартак» играл в Кубке УЕФА и проводил ответный матч 1/16 финала против «Вердера». В Германию команда приехала с комфортными 4:1, но в этом матче все развалилось. Надежду «Спартаку» подарил только гол Федора Черенкова уже при счете 0:3. Но «Вердер» сначала перевел игру в овертайм, а затем смял красно-белых.

Март 1994-го: «Барселона» – «Спартак» – 5:1

Тогда «Спартаку» попало от нынешнего тренера «Барсы» Роналда Кумана – защитник настрелял дубль. Тот розыгрыш ЛЧ «Спартак» все-таки закончил приятно – домашней ничьей с «Монако» и выездной победой над «Галатасараем». Но дальше все равно пошла «Барса» – навстречу знаменитым 0:4 от «Милана».

Октябрь 2001-го: «Бавария» – «Спартак» – 5:1

В 2001 году «Спартак» все еще боялись в Европе, но дело медленно шло к закату, разгром от «Баварии» – яркое подтверждение. У мюнхенцев тогда собрался отличный состав во главе с Оливером Каном. В Москве немцы тоже победили – правда, только 3:1. А дома забили на два мяча больше. Гол престижа оформил Владимир Бесчастных.

Октябрь 2002-го: «Ливерпуль» – «Спартак» – 5:0

«Спартак» ужасно провел групповой этап Лиги чемпионов-2002, закончив его с разницей мячей 1:18. «Ливерпуль» тоже испытывал проблемы (не пробился в плей-офф ЛЧ), но дома отправил в ворота Станислава Черчесова пять безответных голов – но даже это не сравнится с кошмаром из 2017-го.

Сентябрь 2006-го: «Бавария» – «Спартак» – 4:0

В Мюнхене «Спартак» потерпел еще один разгром. «Бавария» оформила все голы во втором тайме, а тогдашний тренер красно-белых Владимир Федотов заявил: «Для выступления в Лиге чемпионов необходимы опыт и мастерство – у нас не было ни того, ни другого. У «Баварии» было шесть моментов – они забили четыре мяча, у нас пять – мы ни одного».

Июль 2008-го: «Спартак» – ЦСКА – 1:5

«Спартак» подходил к дерби с 7-летней серией без побед. Выиграть у ЦСКА не получилось и в этот раз. Героем встречи стал Вагнер Лав, который только вернулся из дубля – Валерий Газзаев отправил его туда за недостойное поведение и неуважение к партнерам. Бразилец все понял: отблагодарил тренера хет-треком уже в первом тайме.

Март 2011 года: «Ростов» – «Спартак» – 4:0

Это поражение «Спартак» потерпел в первом же туре переходного чемпионата, который длился полтора года. Тогда Валерий Карпин приберег одного из лидеров команды Алекса – бразилец готовился к ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Аякса». Но без него «Спартак» не справился: получил разгром от «Ростова», хотя в начале матча Андрей Дикань отразил удар Романа Адамова с пенальти. Правда, через минуту нападающий все-таки отличился, а затем «Ростов» забил еще три мяча.

Сентябрь 2011-го: «Порту» – «Спартак» – 5:1

Валерий Карпин против Андре Виллаш-Боаша в четвертьфинале Лиге Европы. В двух матчах «Порту» забил 10 голов, чуть эффектнее получилось в домашнем: хет-трик Фалькао, голы Варелы и Роке Майкона, итоговые 5:1. В «Лужниках» красно-белые справились чуть лучше – забили два (Дзюба и Ари). После этого состоялся знаменитый диалог Карпина с фанатами. 

Август 2012-го: «Зенит» – «Спартак» – 5:0

До этого самое крупное поражение в чемпионатах России «Спартак» тоже терпел от «Зенита» – и тоже в Санкт-Петербурге. Команда под руководством Унаи Эмери запомнилась только эпизодом с пенальти и почти ничего не создала у ворот Вячеслава Малафеева. Выстрел Динияра Билялетдинова с точки вратарь потащил, а «Зенит» отправился забивать – особенно эффектным получился гол Романа Широкова.

Ноябрь 2012-го: «Спартак» – «Динамо» – 1:5

И снова разгром имени Унаи Эмери – на этот раз пять пропустили от «Динамо», в котором разрывал молодой Александр Кокорин. Валерий Карпин тогда работал спортивным директором клуба и после матча заявил, что Эмери отправлен в отставку.

Март 2014-го: «Краснодар» – «Спартак» – 4:0

«Спартаком» рулил Дмитрий Гунько, команду одолел кризис. Москвичи шли на шестом месте в чемпионате, матч с «Краснодаром» снова испортил настроение. А еще и победу южан в том матче оформил экс-спартаковец Ари, оформивший хет-трик.

Май 2015-го: «Спартак» – ЦСКА – 0:4

«Спартак» под руководством Мурата Якина тоже получил погром – от ЦСКА. Дубль Романа Еременко и отставание в три мяча к 30-й минуте – потом красно-белые так и не проснулись, а только получили четвертый гол от Ахмеда Мусы.

Декабрь 2016-го: «Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0

А это самое крупное поражение Массимо Карреры и главная неожиданность в чемпионском сезоне-2016/17. «Спартак» летел к золоту, а самарцы боролись за выживание – но в этой игре все перевернулось. «Спартак» вышел основой, но это команде не помогло – правда, это фиаско не оставило «Спартак» без долгожданного чемпионства.

Август 2017-го: «Зенит» – «Спартак» – 5:1

Статус действующего чемпиона не помешал «Зениту» снова отправить в его ворота пять голов. Тогда питерцев возглавил Роберто Манчини, а «Спартак» на старте сезоне не радовал и после золота не мог вернуться к прежней форме. Красно-белые получили разгром на новой арене, а Манчини триумфально залетел в РПЛ.

Декабрь 2017-го: «Ливерпуль» – «Спартак» – 7:0

Плавно подошли к самому крупному поражению в истории «Спартака». Москвичей разнес «Ливерпуль», хотя в первой игре красно-белые отстояли ничью 1:1. В гостевом матче фарт отказывался вставать на сторону «Спартака», а нападение англичан резвилось по полной программе: еще блистал Коутиньо (хет-трик), уже тащили Мане (дубль) и Салах.

Октябрь 2021-го: «Зенит» – «Спартак» – 7:1

«Спартак» снова получил семь уже через четыре года – перестарался «Зенит» на «Газпром Арене». Матч пропускал ключевой защитник москвичей Самуэль Жиго, зато после небольшой травмы вернулся Квинси Промес. Впрочем, не помог и он – кошмарные 0:4 на табло уже к исходу первого тайма, а во второй половине добавились еще три. «Спартак» впервые в истории проиграл в чемпионате России в шесть мячей.

Июль 2022-го: «Зенит» – «Спартак» – 4:0

Через девять месяцев новый разгром от «Зенита», теперь в Суперкубке России. В решающем матче москвичи пропустили по два в каждом из таймов от Ивана Сергеева, Малкома, Вендела и Матео Кассьерры. Это был дебют Гильермо Абаскаля – стартовал не очень, но потом набрал обороты.

В чемпионатах СССР «Спартак» пять раз уступал с разницей в пять мячей – дважды сгорал «Торпедо», по разу – «Динамо», «Зениту» и СКА.

«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов, Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Clive Brunskill; globallookpress.com/Maksim Konstantinov; ПФК «Крылья Советов»

31 комментарий

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semtch
>Грустный повод вспомнить другие разгромы красно-белых
Эээ...Грустный?
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ЛоуренсАравийский
>В 2001 году Спартак всё ещё боялись в Европе.

Какая хорошая метаирония
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PinkVibe
Ответ Russian Horse
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Всё знаю
Ответ Заборостроитель
Я
никогда
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Russian Horse
Ответ Всё знаю
никогда
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Заборостроитель
Я
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balander09
хотя бы редактировали статью)
нынешний тренер Барселоны Куман
с Порту играли весной 2011
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Buharoid
Пост, согревающий сердце:3
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RomkiN
Ответ Алешка Терминатор
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конечно не важно, особенно когда выиграть удаётся разок
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Шурик Шурик
Ответ PinkVibe
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Alex Metallov
Ну в общем для Спартака разгромы привычное дело, так что этому особо и никто не удивляется. В том числе и болельщики Спартака
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Алексей Кузнецов
Ответ Алешка Терминатор
Частота побед в данном случае роли не играет. Поскольку Зенит нами не воспринимается как хоть сколько-то значимый соперник. ЦСКА - да, это прям самое главное. А Зенит - то же самое, что Шинник или Текстильщик. Просто игра за три очка, не более.
Всё бы хорошо в твоём комментарии, но количество зрителей посетивших домашний матч с "Зенитом" в этом сезоне наглядно показывает насколько чемпионы "не воспринимается как хоть сколько значимый соперник".
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Lux_Vid Александров
Ответ Алешка Терминатор
Не поэтому. А потому что ЦСКА - это важный и принципиальный соперник. А Зенит - локальная, провинциальная команда без истории. Которая очень пыжится и топорщится, чтобы взяли в принципиальные соперники. Прям ну очень хочет, аж из штанов выпрыгивает. Но на эти потуги мы смотрим с весёлым недоумением. И всё что можем посоветовать - возродить Петротрест и с ним дерби проводить. Что касается нас - "согласие есть продукт при полном непротивлении сторон". А вы - слишком мелкие, чтобы мы вас всерьёз воспринимали.
ахахах, команда без истории ведёт по еврокубковым трофеям 2:0 у великих 🤣🤣🤣🤣🤣
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Дмитрий Воронцов
Их регулярно унижают все кому не лень. Зачем из этого делать статью?? Я вот щас пойду поем, но не делаю же никуда пост об этом.
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Голубой лев
Во всем чемпион! Бгг))
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Alexeiarsars
Ответ Заборостроитель
Я
Не
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Салауат Нуралиев
,,Спартак одолел кризис"
Так написали как будто для них это что-то из ряда вон выходящее😂
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Trebuchety
Краснодар в 2014 два раза по 4:0 побеждал дома, так привык, что в 2015 удивился, что другой счет
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Инна Навская
Да сливают Абаскаля , видно же...Возможно Джикия
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Локоть Артеста
В 2008 году мы с друзьями хотели поехать на дерби в Москву, но не получилось. Зато посмотрели матч затарившись основательно) Отпраздновали разгром Спартачка. Трибуна Б уходит первой!
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Виктор Никитин
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COPIUM
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Мистер Уайт
В общем, я так понял, что это всё Вердер виноват, с него началось. Не проиграй Вердеру, может и Крыльям бы сегодня не проиграли.
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Как дела на заводе
Идеальные выходные для авторов статей на спортс ру))
Проиграл любимый тут многими Ливерпуль и Спартак))
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Мистер Уайт
5:0 от Ливера в 2002-ом как сейчас помню - старый Черчесов там знатно начудил:)
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Иван Есев
Ответ Алешка Терминатор
Не поэтому. А потому что ЦСКА - это важный и принципиальный соперник. А Зенит - локальная, провинциальная команда без истории. Которая очень пыжится и топорщится, чтобы взяли в принципиальные соперники. Прям ну очень хочет, аж из штанов выпрыгивает. Но на эти потуги мы смотрим с весёлым недоумением. И всё что можем посоветовать - возродить Петротрест и с ним дерби проводить. Что касается нас - "согласие есть продукт при полном непротивлении сторон". А вы - слишком мелкие, чтобы мы вас всерьёз воспринимали.
Зениту почти 100 лет, единственный российский клуб выигравший суперкубок УЕФА, и вы нам будете говорить про мелкий клуб? Не смешите))
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