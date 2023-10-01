0:4 от «Крыльев» – еще один разгром «Спартака». Вспоминаем другие катастрофы

Главные кошмары – «Зенит», ЦСКА и «Ливерпуль».

«Спартак» влетел в Самаре «Крыльям Советов» – суровые 0:4 и пятое место в таблице.

Грустный повод вспомнить другие разгромы красно-белых (учитываем только с разницей от четырех мячей).

Ноябрь 1987-го: «Вердер» – «Спартак» – 6:2

В далеком 1987 году «Спартак» играл в Кубке УЕФА и проводил ответный матч 1/16 финала против «Вердера». В Германию команда приехала с комфортными 4:1, но в этом матче все развалилось. Надежду «Спартаку» подарил только гол Федора Черенкова уже при счете 0:3. Но «Вердер» сначала перевел игру в овертайм, а затем смял красно-белых.

Март 1994-го: «Барселона» – «Спартак» – 5:1

Тогда «Спартаку» попало от нынешнего тренера «Барсы» Роналда Кумана – защитник настрелял дубль. Тот розыгрыш ЛЧ «Спартак» все-таки закончил приятно – домашней ничьей с «Монако» и выездной победой над «Галатасараем». Но дальше все равно пошла «Барса» – навстречу знаменитым 0:4 от «Милана».

Октябрь 2001-го: «Бавария» – «Спартак» – 5:1

В 2001 году «Спартак» все еще боялись в Европе, но дело медленно шло к закату, разгром от «Баварии» – яркое подтверждение. У мюнхенцев тогда собрался отличный состав во главе с Оливером Каном. В Москве немцы тоже победили – правда, только 3:1. А дома забили на два мяча больше. Гол престижа оформил Владимир Бесчастных.

Октябрь 2002-го: «Ливерпуль» – «Спартак» – 5:0

«Спартак» ужасно провел групповой этап Лиги чемпионов-2002, закончив его с разницей мячей 1:18. «Ливерпуль» тоже испытывал проблемы (не пробился в плей-офф ЛЧ), но дома отправил в ворота Станислава Черчесова пять безответных голов – но даже это не сравнится с кошмаром из 2017-го.

Сентябрь 2006-го: «Бавария» – «Спартак» – 4:0

В Мюнхене «Спартак» потерпел еще один разгром. «Бавария» оформила все голы во втором тайме, а тогдашний тренер красно-белых Владимир Федотов заявил: «Для выступления в Лиге чемпионов необходимы опыт и мастерство – у нас не было ни того, ни другого. У «Баварии» было шесть моментов – они забили четыре мяча, у нас пять – мы ни одного».

Июль 2008-го: «Спартак» – ЦСКА – 1:5

«Спартак» подходил к дерби с 7-летней серией без побед. Выиграть у ЦСКА не получилось и в этот раз. Героем встречи стал Вагнер Лав, который только вернулся из дубля – Валерий Газзаев отправил его туда за недостойное поведение и неуважение к партнерам. Бразилец все понял: отблагодарил тренера хет-треком уже в первом тайме.

Март 2011 года: «Ростов» – «Спартак» – 4:0

Это поражение «Спартак» потерпел в первом же туре переходного чемпионата, который длился полтора года. Тогда Валерий Карпин приберег одного из лидеров команды Алекса – бразилец готовился к ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Аякса». Но без него «Спартак» не справился: получил разгром от «Ростова», хотя в начале матча Андрей Дикань отразил удар Романа Адамова с пенальти. Правда, через минуту нападающий все-таки отличился, а затем «Ростов» забил еще три мяча.

Сентябрь 2011-го: «Порту» – «Спартак» – 5:1

Валерий Карпин против Андре Виллаш-Боаша в четвертьфинале Лиге Европы. В двух матчах «Порту» забил 10 голов, чуть эффектнее получилось в домашнем: хет-трик Фалькао, голы Варелы и Роке Майкона, итоговые 5:1. В «Лужниках» красно-белые справились чуть лучше – забили два (Дзюба и Ари). После этого состоялся знаменитый диалог Карпина с фанатами.

Август 2012-го: «Зенит» – «Спартак» – 5:0

До этого самое крупное поражение в чемпионатах России «Спартак» тоже терпел от «Зенита» – и тоже в Санкт-Петербурге. Команда под руководством Унаи Эмери запомнилась только эпизодом с пенальти и почти ничего не создала у ворот Вячеслава Малафеева. Выстрел Динияра Билялетдинова с точки вратарь потащил, а «Зенит» отправился забивать – особенно эффектным получился гол Романа Широкова.

Ноябрь 2012-го: «Спартак» – «Динамо» – 1:5

И снова разгром имени Унаи Эмери – на этот раз пять пропустили от «Динамо», в котором разрывал молодой Александр Кокорин. Валерий Карпин тогда работал спортивным директором клуба и после матча заявил, что Эмери отправлен в отставку.

Март 2014-го: «Краснодар» – «Спартак» – 4:0

«Спартаком» рулил Дмитрий Гунько, команду одолел кризис. Москвичи шли на шестом месте в чемпионате, матч с «Краснодаром» снова испортил настроение. А еще и победу южан в том матче оформил экс-спартаковец Ари, оформивший хет-трик.

Май 2015-го: «Спартак» – ЦСКА – 0:4

«Спартак» под руководством Мурата Якина тоже получил погром – от ЦСКА. Дубль Романа Еременко и отставание в три мяча к 30-й минуте – потом красно-белые так и не проснулись, а только получили четвертый гол от Ахмеда Мусы.

Декабрь 2016-го: «Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0

А это самое крупное поражение Массимо Карреры и главная неожиданность в чемпионском сезоне-2016/17. «Спартак» летел к золоту, а самарцы боролись за выживание – но в этой игре все перевернулось. «Спартак» вышел основой, но это команде не помогло – правда, это фиаско не оставило «Спартак» без долгожданного чемпионства.

Август 2017-го: «Зенит» – «Спартак» – 5:1

Статус действующего чемпиона не помешал «Зениту» снова отправить в его ворота пять голов. Тогда питерцев возглавил Роберто Манчини, а «Спартак» на старте сезоне не радовал и после золота не мог вернуться к прежней форме. Красно-белые получили разгром на новой арене, а Манчини триумфально залетел в РПЛ.

Декабрь 2017-го: «Ливерпуль» – «Спартак» – 7:0

Плавно подошли к самому крупному поражению в истории «Спартака». Москвичей разнес «Ливерпуль», хотя в первой игре красно-белые отстояли ничью 1:1. В гостевом матче фарт отказывался вставать на сторону «Спартака», а нападение англичан резвилось по полной программе: еще блистал Коутиньо (хет-трик), уже тащили Мане (дубль) и Салах.

Октябрь 2021-го: «Зенит» – «Спартак» – 7:1

«Спартак» снова получил семь уже через четыре года – перестарался «Зенит» на «Газпром Арене». Матч пропускал ключевой защитник москвичей Самуэль Жиго, зато после небольшой травмы вернулся Квинси Промес. Впрочем, не помог и он – кошмарные 0:4 на табло уже к исходу первого тайма, а во второй половине добавились еще три. «Спартак» впервые в истории проиграл в чемпионате России в шесть мячей.

Июль 2022-го: «Зенит» – «Спартак» – 4:0

Через девять месяцев новый разгром от «Зенита», теперь в Суперкубке России. В решающем матче москвичи пропустили по два в каждом из таймов от Ивана Сергеева, Малкома, Вендела и Матео Кассьерры. Это был дебют Гильермо Абаскаля – стартовал не очень, но потом набрал обороты.

В чемпионатах СССР «Спартак» пять раз уступал с разницей в пять мячей – дважды сгорал «Торпедо», по разу – «Динамо», «Зениту» и СКА.

Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов, Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Clive Brunskill; globallookpress.com/Maksim Konstantinov; ПФК «Крылья Советов»