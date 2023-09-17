Ярость дня. Дзюба разорвал на себе футболку
Как Халк. Получился плащ – почти Супермена.
Артем Дзюба вышел из себя и разорвал на себе футболку в первом тайме матча «Локо» с «Оренбургом».
Точнее дорвал, потому что огромная дыра появилась органическим путем: после единоборства с Михаилом Сиваковым в центре поля на 31-й минуте.
Артем сразу обратил внимание судьи, к чему привел контакт с защитником, побежал показывать судье Артему Федорову, когда соперник развивал атаку. Через полминуты возникла пауза, и эта футболка оказалась в центре внимания.
Артем хотел донести до арбитра, что при таком повреждении формы нужен как минимум фол.
Быстро понял, что с судьей такое обсуждать уже бессмысленно и решил закончить то, что начал соперник.
Это ярость.
Настоящая ярость – как у Халка, который превращается из человека в зверя на фоне эмоций.
Правда, в итоге получилось жалкое подобие супергеройского плаща.
Артем быстро снял его, чтобы надеть новенькую майку и вернуться на поле.
А там его уже оберегали.
Через десять минут, при единоборстве с Матиасом Пересом на фланге, судья Федоров прикрикнул оренбуржцу – «Не трогай его! Не трогай, у него второй майки нет!»
А что, может и правда больше нет.
Лучший момент в игре.
От всего остального хотелось блювать.