Ярость дня. Дзюба разорвал на себе футболку

Как Халк. Получился плащ – почти Супермена.

Артем Дзюба вышел из себя и разорвал на себе футболку в первом тайме матча «Локо» с «Оренбургом».

Точнее дорвал, потому что огромная дыра появилась органическим путем: после единоборства с Михаилом Сиваковым в центре поля на 31-й минуте.

Артем сразу обратил внимание судьи, к чему привел контакт с защитником, побежал показывать судье Артему Федорову, когда соперник развивал атаку. Через полминуты возникла пауза, и эта футболка оказалась в центре внимания.

Артем хотел донести до арбитра, что при таком повреждении формы нужен как минимум фол.

Быстро понял, что с судьей такое обсуждать уже бессмысленно и решил закончить то, что начал соперник.

Это ярость.

Настоящая ярость – как у Халка, который превращается из человека в зверя на фоне эмоций.

Правда, в итоге получилось жалкое подобие супергеройского плаща.

Артем быстро снял его, чтобы надеть новенькую майку и вернуться на поле.

А там его уже оберегали.

Через десять минут, при единоборстве с Матиасом Пересом на фланге, судья Федоров прикрикнул оренбуржцу – «Не трогай его! Не трогай, у него второй майки нет!»

А что, может и правда больше нет.