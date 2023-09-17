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Россия-2023
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Ярость дня. Дзюба разорвал на себе футболку

Оренбург Оренбург
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Артем Дзюба Артем Дзюба
Артем Федоров
Локомотив Локомотив
Футбол Футбол

Как Халк. Получился плащ – почти Супермена.

Артем Дзюба вышел из себя и разорвал на себе футболку в первом тайме матча «Локо» с «Оренбургом».

Точнее дорвал, потому что огромная дыра появилась органическим путем: после единоборства с Михаилом Сиваковым в центре поля на 31-й минуте.

Артем сразу обратил внимание судьи, к чему привел контакт с защитником, побежал показывать судье Артему Федорову, когда соперник развивал атаку. Через полминуты возникла пауза, и эта футболка оказалась в центре внимания.

Артем хотел донести до арбитра, что при таком повреждении формы нужен как минимум фол.

Быстро понял, что с судьей такое обсуждать уже бессмысленно и решил закончить то, что начал соперник.

Это ярость.

Настоящая ярость – как у Халка, который превращается из человека в зверя на фоне эмоций.

Правда, в итоге получилось жалкое подобие супергеройского плаща.

Артем быстро снял его, чтобы надеть новенькую майку и вернуться на поле.

А там его уже оберегали.

Через десять минут, при единоборстве с Матиасом Пересом на фланге, судья Федоров прикрикнул оренбуржцу – «Не трогай его! Не трогай, у него второй майки нет!»

А что, может и правда больше нет.

42 комментария

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bevooch
♂Дзюба♂ разорвал на себе футболку после ♂единоборства♂ с Михаилом Сиваковым.
+51
-1
+50
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Jan Paskel
если бы Дзюба не существовал, его следовало бы придумать
+39
0
+39
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Atsuktuvas
Футболка не пропадет - пойдет как наволочка в РЖД
+33
-9
+24
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Alex1104
Ответ Atsuktuvas
Футболка не пропадет - пойдет как наволочка в РЖД
Вы давно не ездили на поездах РЖД. Тут Вам давно не зализница, и не дойчебан с вечными опозданиями
+20
-4
+16
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teo_heel
Ответ Lina ninnen
Вот бы локо с ним контракт разорвал,было бы интереснее
А зачем Локомотиву рвать контракт с одним из лучших игроков в этом календарном году?
+25
-9
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Григорий Иванченко
пузо наел)
+9
0
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Lina ninnen
Вот бы локо с ним контракт разорвал,было бы интереснее
+14
-7
+7
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Элдор ШоуУродов
Ответ bevooch
♂Дзюба♂ разорвал на себе футболку после ♂единоборства♂ с Михаилом Сиваковым.
♂Semen♂ковым 🌚
+8
-1
+7
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jam.football
спокойно, Дзюб, это не постановка, это не сценарий фильмов для взрослых. Не надо расчехляться
+8
-2
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Nameless Uan
RIP Billy Herrington
+7
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interested
Хватит устраиват балаган! (
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кулибали
И откуда взялось столько силы в руках(с)
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Lina ninnen
Ответ teo_heel
А зачем Локомотиву рвать контракт с одним из лучших игроков в этом календарном году?
Чтобы построить команду на перспективу а не еще одни химки со стариками в команде?
+5
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Санни Робот
Как Халк , только Дзюба
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Anime Power
что за лев этот тигр)
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Дмитрий Рабко
Наглядная иллюстрация к популярному присловью из нашего подросткового лексикона 80-х "Дам звезды - порву рубашку".
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Tima_Milan
хотел оголить сосок как Жигич когда-то, но не вышло, уперся в бюстгальтер
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johnnyplank
Супергерой нашего времени...
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teo_heel
Ответ Lina ninnen
Чтобы построить команду на перспективу а не еще одни химки со стариками в команде?
А кто кроме Дзюбы возрастной в Локомотиве? Гильерме, который толком не играет? Больше никого на уму нет. У них и так по сути молодняк.
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Helge
Ответ Jan Paskel
если бы Дзюба не существовал, его следовало бы придумать
по сути его и придумали, так как в качестве футболиста он никогда ничего выдающегося из себя не представлял
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Novak
Ответ Lina ninnen
Чтобы построить команду на перспективу а не еще одни химки со стариками в команде?
Локомотив - одна из самых молодых команд РПЛ.
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Всё знаю
Не трогай его! Не трогай, у него второй майки нет!(с)
Лучший момент в игре.
От всего остального хотелось блювать.
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goleodor
Не только игра гнилая, но и форма
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ractorosan527@gmail.com
дурака кусок лучше бы доказывал своё я на игре
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Axmat Cecenov
Ответ Andrew Balyberdin
Судья АРТУР Федоров, а не Артем. Исправьте, пожалуста! https://premierliga.ru/rfpl/arbitr/arbitr_4038.html
Это ещё ничего. Тут Черданцев в программе После футбола, что кричал там резервный судья, а не основной. Хоть действия произошло на другой стороне поля
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