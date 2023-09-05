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Мощное фото: Акинфеев не жмет руку Марио Фернандесу. Но на самом деле рукопожатие было

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Легко доказать.

В воскресенье ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью – 1:1. Одной из интриг было возвращение на стадион армейцев Марио Фернандеса, чей портрет перед матчем убрали из подтрибунки

Утром понедельника в личном телеграм-канале сюжет продолжил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. «Капитан 🧤♥️ Великое фото. История, взгляд, язык тела» – такими словами Брейдо подписал фотографию, на которой Марио протягивает руку Игорю Акинфееву.

По кадру можно решить, что вратарь ЦСКА не отвечает бразильцу взаимностью.

Но вот другое фото. Акинфеев приветствует Фернандеса – все с таким же серьезным выражением лица.

Василий Уткин отреагировал у себя в телеграме: «Честно скажу, как по мне – Марио Фернандес здесь самый живой. А Игорь похож на советского туриста, который в теплоходном круизе встретил на прогулке по Неаполю ровесника, еврея эмигранта из своего двора».

Фернандес поздоровался со всеми игроками ЦСКА – видео из официального телеграм-канала РПЛ.

Акинфеев же подчеркивал, что не осуждает Марио за переход в «Зенит».

«К счастью, у меня никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе. В каких-то моментах я могу понять футболиста. В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека. Хотя у нас все любят рассказывать – все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно, у меня есть своя жизнь. Марио Фернандес – это Марио Фернандес, у него своя голова на плечах. Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Агент ему сказал или не агент – это никого не касается», – говорил Игорь в интервью ютуб-каналу «Шоу Известъ».

А затем закрепил свою позицию в разговоре с «Матч ТВ»: «Фернандес сделал свой выбор, дай Бог ему здоровья и удачи! Сделал выбор – и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал!»

Игорь и Марио вместе играли за ЦСКА 10 лет, трижды взяв чемпионство.

Фото: pfc-cska.com/Попов Н.

91 комментарий

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Боевой Бурят Путина
Не согласен с Уткиным, все наоборот. Это именно Марио ведет себя как будто ничего не произошло. Может быть, реально не понимает, а может ему так проще
+180
-34
+146
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Чемпион Людей
очень странный наброс. по Игорю видно, что он крайне сосредоточен на предстоящей игре, вот и морда кирпичом. в матче отыграл соответствующе. без Игоря могли бы и 3-4 вынуть без проблем
+107
-4
+103
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Заборостроитель
Фейкомет Брейдо
+106
-15
+91
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Павел Мельников
Ответ Owen_the_Simple
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Игрок перешел из одного клуба в другой, у кого-то поломались ожидания и на этом решили сделать эмоциональную трагедию. Ничего нового для футбола.
+104
-32
+72
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Mihei4
Ответ achrustalev
Вот реально не понимаю, в чем проблема. Ну, перешел Фернандес из ЦСКА в «Зенит». И что? Люди и из «Барсы» в «Реал» переходили, и наоборот. В футболе куча принципиальных соперников и много футболистов, которые играли и за тех, и за других. И никто вроде бы не умер. Дело в том, что Фернандес 10 лет отдал армейскому клубу и теперь, типа, предатель? Или если бы он перешел в условный «Спартак» или «Локомотив», то никто бы и слова не сказал, потому что проблема в «Зените»? Типа, пошел за баблом. Так любой человек с большой долей вероятности ушел бы в другую компанию, если бы ему предложили более высокую зарплату за те же обязанности.
Проблема в том, что его по человечески отпустили в Бразилию и не препятствовали игре за местный клуб, который внезапно потребовал за него деньги с ЦСКА. И вдруг Марио переходит в Зенит, хотя человек не бедный, мог бы и сам заплатить бразильцам и вернуться в ЦСКА. Победило бабло, глупость Марио и хитрожопый агент.
+69
-9
+60
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idemidov
Капец, как с Рубиалесом, хайпожоры выдумали какой-то бредовый контекст, когда по видео всё просто и понятно. Игорь сосредоточенно готовится как обычно (он прямо скажем не самый весельчак, тем более в день игры). Подходит поздоровавшийся со всеми Фернандес:
- Здорово!
- Что? А, здорово!
Всё, конец истории.

Ну для Уткина набросы на вентилятор старое занятие, что касается Брейдо, тут можно вспомнить старое "Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать!".
+35
-1
+34
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Misha Stepanenko
Игорь прав - ни чего не произошло. В истерике только кони бьются, но от истерике ни одного коня ещё не умерло.
+50
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Фёдор Кузнецов
Ответ Заборостроитель
Фейкомет Брейдо
Брейдо стал Заремой от ЦСКА
+30
-4
+26
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Aleksey Yashin
Ответ achrustalev
Вот реально не понимаю, в чем проблема. Ну, перешел Фернандес из ЦСКА в «Зенит». И что? Люди и из «Барсы» в «Реал» переходили, и наоборот. В футболе куча принципиальных соперников и много футболистов, которые играли и за тех, и за других. И никто вроде бы не умер. Дело в том, что Фернандес 10 лет отдал армейскому клубу и теперь, типа, предатель? Или если бы он перешел в условный «Спартак» или «Локомотив», то никто бы и слова не сказал, потому что проблема в «Зените»? Типа, пошел за баблом. Так любой человек с большой долей вероятности ушел бы в другую компанию, если бы ему предложили более высокую зарплату за те же обязанности.
Проблема в том что Фернандес заявлял, что ни за кого в России, кроме ЦСКА, играть не будет. И в Зенит не перейдёт.
Потом ЦСКА пошёл навстречу Фернандесу, когда тот попросил отпустить его в Бразилию при действующем контракте.
Далее Фернандес без согласования с ЦСКА подписывает контракт с бразильским клубом.
И как вишенка на торте, ЦСКА летом пытался вернуть Марио, но его агент запросил дикую комиссию, затягивал переговоры, ведя двойную игру с Зенитом.
Хейт за то, что не сдержал слово, вёл грязную игру при переговорах и в итоге ушёл только из-за денег к принципиальному сопернику.
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Георгий Яценко
Наброс на вентилятор.
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ЕгориЙ
Ответ Заборостроитель
Фейкомет Брейдо
Уже и в ЦСКА прочувствовали что это за персонаж. Болельщики Локо отлично знают этого лицемера.
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teddy10
По видео сложилось впечатление, что Акинфеев просто настраивался перед игрой, поэтому был так сосредоточен. Думаю, что дело не в Марио. Это как, если ты едешь на работе в лифте, погруженный в свои мысли, и внезапно на этаже встречаешь коллегу, инстинктивно приветствуешь и идешь дальше по делам. Фото, которое поставил Брейдо, классическое вырывание из контекста
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justbored
Абсолютно естественная в обстоятельствах холодность. Ну и уж не Уткину про отношения с бывшими коллегами рассказывать. Насмотрелись давеча.
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fil_spb
Ответ Боевой Бурят Путина
Не согласен с Уткиным, все наоборот. Это именно Марио ведет себя как будто ничего не произошло. Может быть, реально не понимает, а может ему так проще
А ничего и не произошло. Марио по ряду обстоятельств сменил место работы. Он это реально понимает и воспринимает адекватно. В отличие от.
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Mihei4
Ответ Павел Мельников
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В том, что клуб его мог и не отпускать. Есть контракт - выполняй свои проф. обязанности и не ной, что ты устал. Но коли тебе пошли навстречу, не веди себя как проститутка.
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fil_spb
«Капитан 🧤♥️ Великое фото. История, взгляд, язык тела» – такими словами Брейдо подписал фотографию, на которой Марио протягивает руку Игорю Акинфееву.

Что тут скажешь? Брейдо пафосный 🤡
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Илья Анатольевич
Человек сменил работодателя. При чем не сразу, а через третью команду. Он у вас в ЦСКА в рабстве что-ли был?
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luu
Забавно как пытаются раздуть ситуацию с Марио, аж кдк подключили, тем самым прикрыть позорные косяки Кукуяна, эй спортс, будет разбор по спорным моментам?
+13
-5
+8
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achrustalev
Вот реально не понимаю, в чем проблема. Ну, перешел Фернандес из ЦСКА в «Зенит». И что? Люди и из «Барсы» в «Реал» переходили, и наоборот. В футболе куча принципиальных соперников и много футболистов, которые играли и за тех, и за других. И никто вроде бы не умер. Дело в том, что Фернандес 10 лет отдал армейскому клубу и теперь, типа, предатель? Или если бы он перешел в условный «Спартак» или «Локомотив», то никто бы и слова не сказал, потому что проблема в «Зените»? Типа, пошел за баблом. Так любой человек с большой долей вероятности ушел бы в другую компанию, если бы ему предложили более высокую зарплату за те же обязанности.
+35
-27
+8
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Alex Vieri
Ответ xoms
Взрослые люди с головой на плечах, давно уже поняли что руководство клуба далеко не ангелы, а патриотичности у них меньше чем у Фернадеса, всей этой котовасии изнутри, нам никто не скажет, разве что Фернадес когда нибудь напишет биографию, и поведует почему именно так произошло
Он уже поведал. Они со своим агентом уже такого наговорили, причем по нескольким моментам прямо противореча друг другу. И Фернандес уже неоднократно высказался и по суперкубку и вчера продемонстрировал в очередной раз свое отношение к клубу. К клубу, который неоднократно шел ему навстречу, по человечески отнеся когда Марио просил отпустить его в Бразилию по семейным причинам. Чем ответил в качестве благодарности этот футболист все в курсе. Верить этому человеку - себя неуважать. Для меня как болельщика ЦСКА он своим последним поведением и языком уже перечеркнул 10 лет в клубе. Для меня как футболист он умер. И полностью поддерживаю позицию клуба стереть его изображение со стадиона. Он там быть не достоин.
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+7
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10ABH10
Ответ Боевой Бурят Путина
Не согласен с Уткиным, все наоборот. Это именно Марио ведет себя как будто ничего не произошло. Может быть, реально не понимает, а может ему так проще
А что он должен был сделать ? Не здороваться с бывшими одноклубниками ? Или пройти мимо ?
Ты же с бывшей , здороваешься
+11
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+7
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Алешка Терминатор
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Ответ Павел Мельников
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Васятка Отвёрткин попал в точку в том плане, что родил цветистый по форме и бессмысленный по содержанию пассаж. Он это хорошо умеет, и местным детям такое нравится. А чтобы в пассаже была ещё и суть - это Васятка не умеет, потому что он - не очень умный гуманитарий. Но местным детям суть не важна, они форму ценят.
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Алексей Кузин
Очень не понравилось ликование Марио по поводу забитого гола Зенита. Так игрок проигавший в ЦСКА 10 лет, так себя вести не должен. Где уважение к бывшему клубу? Стыдно было смотреть...
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Любитель побеждать
Да Игорян для виду пятюню отбил, видно же
+7
-1
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КраснопольИваныч
Ответ luu
Забавно как пытаются раздуть ситуацию с Марио, аж кдк подключили, тем самым прикрыть позорные косяки Кукуяна, эй спортс, будет разбор по спорным моментам?
Правды ждать от этих лицемеров-грантоедов? )))
+8
-2
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