Мощное фото: Акинфеев не жмет руку Марио Фернандесу. Но на самом деле рукопожатие было

Легко доказать.

В воскресенье ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью – 1:1. Одной из интриг было возвращение на стадион армейцев Марио Фернандеса, чей портрет перед матчем убрали из подтрибунки.

Утром понедельника в личном телеграм-канале сюжет продолжил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. «Капитан 🧤♥️ Великое фото. История, взгляд, язык тела» – такими словами Брейдо подписал фотографию, на которой Марио протягивает руку Игорю Акинфееву.

По кадру можно решить, что вратарь ЦСКА не отвечает бразильцу взаимностью.

Но вот другое фото. Акинфеев приветствует Фернандеса – все с таким же серьезным выражением лица.

Василий Уткин отреагировал у себя в телеграме: «Честно скажу, как по мне – Марио Фернандес здесь самый живой. А Игорь похож на советского туриста, который в теплоходном круизе встретил на прогулке по Неаполю ровесника, еврея эмигранта из своего двора».

Фернандес поздоровался со всеми игроками ЦСКА – видео из официального телеграм-канала РПЛ.

Акинфеев же подчеркивал, что не осуждает Марио за переход в «Зенит».

«К счастью, у меня никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе. В каких-то моментах я могу понять футболиста. В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека. Хотя у нас все любят рассказывать – все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно, у меня есть своя жизнь. Марио Фернандес – это Марио Фернандес, у него своя голова на плечах. Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Агент ему сказал или не агент – это никого не касается», – говорил Игорь в интервью ютуб-каналу «Шоу Известъ».

А затем закрепил свою позицию в разговоре с «Матч ТВ»: «Фернандес сделал свой выбор, дай Бог ему здоровья и удачи! Сделал выбор – и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал!»

Игорь и Марио вместе играли за ЦСКА 10 лет, трижды взяв чемпионство.

Фото: pfc-cska.com/Попов Н.