Ураган «Спартака»: 4:0 за 24 минуты! Кубковый разнос «Динамо» после кризиса

В дерби Фонбет Кубка России против динамовцев «Спартак» оказался неожиданно ярким.

Просто смели соперника на старте матча.

Гильермо Абаскаль вернул в основу Руслана Литвинова и Данила Пруцева, поставил премьеру защитника Срджана Бабича, вышел без Квинси Промеса и Тео Бонгонда – и мы увидели летящий «Спартак».

Как же легко спартаковцы разбирались с обороной «Динамо». Запустил разгром Александр Соболев, четко пробил головой после паса Даниила Денисова с фланга.

Срджан Бабич добавил своей головой на 15-й, Соболев сделал дубль благодаря прострелу и замыканию на дальней штанге уже на 18-й.

У Александра Соболева теперь четыре гола в четырех последних матчах: он же забивал в проигранных матчах РПЛ «Уралу» и «Зенита». Теперь контекст гораздо приятнее.

А вот таким красивым пасом Пруцев вывел Антона Зиньковского один на один.

Чтобы он добил четвертым уже к середине первого тайма. Хватило шести ударов в створ.

Очевидно, кофигурация с Литвиновым в опорной зоне и Пруцевым в полузащите повыше сработала – а ведь это люди, которых Абаскаль, похоже, в воспитательных целях (с пояснениями о высокой конкуренции) не ставил в основу сам .

Теперь любопытно, каким будет старт против лидирующего в чемпионате «Краснодара» – матч гостевой, уже в субботу.

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Когда вообще вы предыдущий раз видели настолько мощный разгром с такой скоростью? А настолько яркий «Спартак»?

Марцелу Личке пришлось делать двойную замену сразу после четвертого гола.

Что-то, это игра против команды, которая набрала одно очко за три последних тура чемпионата и казалась кризисной?

Этот «Спартак» – невероятное приключение.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов