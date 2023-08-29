Ураган «Спартака»: 4:0 за 24 минуты! Кубковый разнос «Динамо» после кризиса
В дерби Фонбет Кубка России против динамовцев «Спартак» оказался неожиданно ярким.
Просто смели соперника на старте матча.
Гильермо Абаскаль вернул в основу Руслана Литвинова и Данила Пруцева, поставил премьеру защитника Срджана Бабича, вышел без Квинси Промеса и Тео Бонгонда – и мы увидели летящий «Спартак».
Как же легко спартаковцы разбирались с обороной «Динамо». Запустил разгром Александр Соболев, четко пробил головой после паса Даниила Денисова с фланга.
Срджан Бабич добавил своей головой на 15-й, Соболев сделал дубль благодаря прострелу и замыканию на дальней штанге уже на 18-й.
У Александра Соболева теперь четыре гола в четырех последних матчах: он же забивал в проигранных матчах РПЛ «Уралу» и «Зенита». Теперь контекст гораздо приятнее.
А вот таким красивым пасом Пруцев вывел Антона Зиньковского один на один.
Чтобы он добил четвертым уже к середине первого тайма. Хватило шести ударов в створ.
Очевидно, кофигурация с Литвиновым в опорной зоне и Пруцевым в полузащите повыше сработала – а ведь это люди, которых Абаскаль, похоже, в воспитательных целях (с пояснениями о высокой конкуренции) не ставил в основу сам.
Теперь любопытно, каким будет старт против лидирующего в чемпионате «Краснодара» – матч гостевой, уже в субботу.
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Когда вообще вы предыдущий раз видели настолько мощный разгром с такой скоростью? А настолько яркий «Спартак»?
Марцелу Личке пришлось делать двойную замену сразу после четвертого гола.
Что-то, это игра против команды, которая набрала одно очко за три последних тура чемпионата и казалась кризисной?
Этот «Спартак» – невероятное приключение.
- Дата проведения
- 29 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 1:0 – 6 Соболев, 2:0 – 15 Бабич, 3:0 – 18 Соболев, 4:0 – 24 Зиньковский, 4:1 – 65 Нгамале.
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Спартак –
Максименко, Чернов, Бабич, Медина, Зиньковский, Пруцев, Игнатов, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Соболев.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
на Бабича ещё нужно посмотреть, конечно