ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Ураган «Спартака»: 4:0 за 24 минуты! Кубковый разнос «Динамо» после кризиса

Данил Пруцев Данил Пруцев
Срджан Бабич Срджан Бабич
Динамо Москва Динамо Москва
Александр Соболев Александр Соболев
Марцел Личка Марцел Личка
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Спартак Спартак
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Футбол Футбол

В дерби Фонбет Кубка России против динамовцев «Спартак» оказался неожиданно ярким.

Просто смели соперника на старте матча.

Гильермо Абаскаль вернул в основу Руслана Литвинова и Данила Пруцева, поставил премьеру защитника Срджана Бабича, вышел без Квинси Промеса и Тео Бонгонда – и мы увидели летящий «Спартак».

Как же легко спартаковцы разбирались с обороной «Динамо». Запустил разгром Александр Соболев, четко пробил головой после паса Даниила Денисова с фланга.

Срджан Бабич добавил своей головой на 15-й, Соболев сделал дубль благодаря прострелу и замыканию на дальней штанге уже на 18-й.

У Александра Соболева теперь четыре гола в четырех последних матчах: он же забивал в проигранных матчах РПЛ «Уралу» и «Зенита». Теперь контекст гораздо приятнее.

А вот таким красивым пасом Пруцев вывел Антона Зиньковского один на один.

Чтобы он добил четвертым уже к середине первого тайма. Хватило шести ударов в створ.

Очевидно, кофигурация с Литвиновым в опорной зоне и Пруцевым в полузащите повыше сработала – а ведь это люди, которых Абаскаль, похоже, в воспитательных целях (с пояснениями о высокой конкуренции) не ставил в основу сам.

Теперь любопытно, каким будет старт против лидирующего в чемпионате «Краснодара» – матч гостевой, уже в субботу.

***

Когда вообще вы предыдущий раз видели настолько мощный разгром с такой скоростью? А настолько яркий «Спартак»?

Марцелу Личке пришлось делать двойную замену сразу после четвертого гола.

Что-то, это игра против команды, которая набрала одно очко за три последних тура чемпионата и казалась кризисной?

Этот «Спартак» – невероятное приключение.

Спартак – Динамо 4:1 (второй тайм)
Дата проведения
29 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Соболев, 2:0 – 15 Бабич, 3:0 – 18 Соболев, 4:0 – 24 Зиньковский, 4:1 – 65 Нгамале.
СпартакМаксименко, Чернов, Бабич, Медина, Зиньковский, Пруцев, Игнатов, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Соболев.
ДинамоЛещук, Паршивлюк, Скопинцев, Фернандес, Кутицкий, Фомин, Лесовой, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Гладышев.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Вот что значит без жёлтой карточки на десятой минуте!!! Спартак, с возвращением!!!
+45
-4
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
реально, в центр с Пруцевым и Литвиновым, в Хлусевича даже слева, и в Зиньковского в старте верится сильно больше, чем в другой вариант состава. Эти мужики реально готовы бороться

на Бабича ещё нужно посмотреть, конечно
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rus1973
приятно было бы видеть и дальше на лавке Джикию,Зобнина,Умярова
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
diversant
Промеса на лавку! Пусть покурит пока
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Чемпион
сейчас журналюги будут писать, кубок у спартака
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Ну, Антохе, действительно стоит задуматься. Его неприкосновенность и гарантированное место в составе, играет и против него и против команды. Сегодня Абаскаль опять удивил. На этот раз, адекватностью состава. Ну, и видно желание играть у всех, кто вышел на поле. Пока всё нравится.)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амин Мирзоев
Красавцы,всегда бы так
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Алексей Иванов
Вот что значит без жёлтой карточки на десятой минуте!!! Спартак, с возвращением!!!
Лучший коммент 😂😂
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мой Спартак
Ответ Разрушающий мифы
Завтра Ловчев опять скажет, что у Спартака ураганная атака и он основной претендент на чемпионство в этом сезоне.
Рябчук и Джикия - в кубковый состав, а Бабич, Хлусевич в основной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тёкин
Это уже прогресс или ещё регресс? Ау, вы где, специалисты по Спартаку и Абаскалю?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor
Да за такое расстрелять мало Сталина на личку нет, кого ты выпустил что за бей вперед игра прийдет???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-6 AlexanderX
Ответ Ganibale
Ихних)
Как мне жить теперь с этим? Спасибо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мой Спартак
Ответ Разрушающий мифы
Завтра Ловчев опять скажет, что у Спартака ураганная атака и он основной претендент на чемпионство в этом сезоне.
Медина тоже не для основы. Для Кубка пойдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Victor
Да что тут анализировать слил конкретный идет, следующем туре все вернется
Да хоть один два для приличия надо забить, тëзка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Мой Спартак
Хлусевич разгонял левый фланг, давал атаку. Поставили Рябчука, и левый фланг умер. И про Промеса стали говорить, что он прячется. При этом, в адрес Хлусевича читаю в комментариях практически проклятия. Привозит, ошибается. А Рябчук? Рябчук лучше? С Рябчуком два поражения и ничья. И мертвый левый фланг. Ничего не пойму. С Краснодаром опять выйдет Рябчук, Джикия и всё. Мертвый левый фланг. Что в обороне, что в атаке. Вот, мол, Хлусевич даже не может правильно заблокировать удар Вендела. Да с Зенитом никто ничего не мог. Потому что команда была фаворитом, а тренер не поставил Бонгонду, Зобнина и Литвинова и нахимичил с расстановкой. Прибил команду тренер. И еще и не признал за собой вины. Команда потеряла веру в тренера. Рябчуку нужно потренироваться. Как и Джикии. А играть должны Дуарте, Бабич, Хлусевич в обороне. И не Литвинов.
Вы что то погоречились, от чувстсв наверное? три комета подряд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Makar Tert
штанга в конце тайма убила интригу)
Да, она не прогнулась как у Хатабыча.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ganibale
Ответ N-6 AlexanderX
На "Динамо" можно хату поставить, что в определенный момент они начнут тупить. Спасибо руководству(лимит-кам) клуба, что они хотя на этом помогают подзаработать. А со Спартаком это у них врожденное при ихних встречах. Соболеву Зарему с победой.
Ихних)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor
2 тайм точно забьем и не один 2или3 точно!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor
Забьем по-любому счёт не по игре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мой Спартак
Хлусевич разгонял левый фланг, давал атаку. Поставили Рябчука, и левый фланг умер. И про Промеса стали говорить, что он прячется. При этом, в адрес Хлусевича читаю в комментариях практически проклятия. Привозит, ошибается. А Рябчук? Рябчук лучше? С Рябчуком два поражения и ничья. И мертвый левый фланг. Ничего не пойму. С Краснодаром опять выйдет Рябчук, Джикия и всё. Мертвый левый фланг. Что в обороне, что в атаке. Вот, мол, Хлусевич даже не может правильно заблокировать удар Вендела. Да с Зенитом никто ничего не мог. Потому что команда была фаворитом, а тренер не поставил Бонгонду, Зобнина и Литвинова и нахимичил с расстановкой. Прибил команду тренер. И еще и не признал за собой вины. Команда потеряла веру в тренера. Рябчуку нужно потренироваться. Как и Джикии. А играть должны Дуарте, Бабич, Хлусевич в обороне. И не Литвинов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Викинг Вигинг
Да уж...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor
Да что тут анализировать слил конкретный идет, следующем туре все вернется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Карабах
Глебчик, ждем как можно быстрее послематчевую аналитику. Интересно, сильно ли повлиял на сформировавшуюся позицию один матч, а то и один тайм. Хотя чего уж там, целых 24 минуты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Мой Спартак
Да не сразу уходит и непонятно уйдёт или пропадает комментарий. 😀
Да это понятно, у меня также, ну что с победой? давайте уж быков тормозить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makar Tert
штанга в конце тайма убила интригу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий