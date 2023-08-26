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Этих двух суперголов в меньшинстве «Динамо» не хватило для камбэка. Команда Лички – гарантия нервов

Мирлинд Даку Мирлинд Даку
Николас Маричаль Николас Маричаль
Джоэл Фамейе Джоэл Фамейе
Денис Макаров Денис Макаров
Дмитрий Скопинцев Дмитрий Скопинцев
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Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
Марцел Личка Марцел Личка
Футбол Футбол

«Динамо» почти перевернуло игру с «Рубином» двумя шедеврами в меньшинстве: Денис Макаров исправился за нелепые промахи в игре с ЦСКА, а потом супергол положил Дмитрий Скопинцев – без 30 секунд победный.

«Нужно бить, бить, бить». Скопинцев и Макаров забили издали – порадовали Личку

Первый час матча «Динамо» лучше не вспоминать: на 45+1 пропустили от Мирлинда Даку с пенальти, на 56-й Николас Маричаль, фоливший на 11-метровый, схватил вторую желтую, снова на Даку.

А следом наконец-то вернулась магия Дениса Макарова: он повернул корпус и с радиуса штрафной, не давая мячу опуститься, приложился – вратарь коснулся, но при такой силе и резкости не спас.

Похоже, Денису проще класть такую красоту, чем реализовывать более простые моменты. Чуть раньше он попал в штангу после выхода один на один (выяснилось, что был офсайд, но сам факт). В прошлом матче против ЦСКА с правой он несколько раз бил из штрафной, но все мимо.

Меньшинство только спровоцировали «Динамо» на шикарные эпизоды.

Дмитрий Скопинцев юркнул между двоих соперников, подобрался к штрафной и пробил в девятку правой ногой. Шикарное смещение в центр левого защитника.

«Я пару раз в цикл тренирую такие моменты, чтобы быть более непредсказуемым, – рассказал Скопинцев в эфире «Матча». – Ждал такой момент, количество перешло в качество. Рад, что забил».

Любопытно, что «Динамо» до выезда в Казань вообще не забивало дальними ударами в этом сезоне, а теперь сразу два. Кстати, у «Оренбурга» Марцела Лички в прошлом чемпионате за весь сезон набралось только три гола издали – из 58, меньше за сезон из-за штрафной забивали только три команды. У «Динамо» в прошлом сезоне было девять.

После игры Личка отметил героев и призвал чаще бить издали: «Макаров умеет очень хорошо бить с дистанции, очень красивый гол. Приходите на тренировки, он умеет это делать. Так же и Скопинцев. Когда видишь, что есть свободная зона, 20 метров от ворот, почему не попробовать? Нужно бить, бить, бить, это может принести успех».

До волевой победы «Динамо» оставалось меньше минуты, но на 95-й вышедший на замену Джоэл Фамейе продавил Диего Лаксальта и сравнял – 2:2 с яркой концовкой.

«Динамо» Лички – поставщик нервов. Голы на последних минутах постоянно

Сюжеты у «Динамо» каждый раз – шик. Телеграм-канал «Derby | Футбольная аналитика» подсчитал и суммировал:

• Три победных гола после 80-й минуты: на 96-й «Зениту» (РПЛ) и «Краснодару» (Кубок), на 83-й – ЦСКА (волевая победа в РПЛ).

• Три пропущенных, начиная с 90-й: «Крылья» на 91-й (ничья в РПЛ), «Зенит» на 90-й, после которого вырвали победу, и нынешний «Рубин»

Итого четыре матча с решающими голами на 90+ и все четыре – где «Динамо» вело, но по ходу упускало преимущество.

Динамовцы пока на четвертом месте в РПЛ, до лидирующего «Краснодара» три очка. Дальше – кубковое дерби со «Спартаком» и выезд к «Ростову» в последнем матче перед паузой на сборные.

Рубин – Динамо 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
26 августа, 17.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45, пенальти Даку, 1:1 – 59 Макаров, 1:2 – 74 Скопинцев, 2:2 – 90 Фамейе.
РубинДюпин, Кабутов, Мартынович (Лисакович, 82), Вуячич, Грицаенко, Ломовицкий, Зотов (Иванов, 82), Иву, Рахмоналиев (Апшацев, 70), Кузнецов (Фамейе, 70), Даку.
ДинамоШунин, Даса, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Макаров (Кутицкий, 73), Нгамале (Паршивлюк, 81), Смолов (Грулев, 72), Тюкавин (Сазонов, 64).
Предупреждения:
Маричаль (44), Лаксальт (45), Макаров (63), Вуячич (90).
Удаление:
Маричаль (56).

Привоз Помазуна с «Зенитом» – ночной кошмар кипера. И это еще не все – его дважды обводили и забивали в пустые

Фото: vk.com/fcdm_official

5 комментариев

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denimo21
Какой же рубин дно. Это что то. Играя в большинстве пропустить 2 гола, потом еле еле затолкать бедный мячик на последней минуте и радоваться словно лч выиграли… ну хз.
P.S. Зачем фан Айди вводили? Я был на трибуне, ниже меня парой рядов сидел мужик с семьей(!) и ребёнком и скандировал (внимание цитата): «Динамо - мусора , дебилы» (конец цитаты)
Че изменилось то??
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Гамарджоба Генацвале
При голе Макара есть вина Дюпина, должен был отбивать.Гол Скопинцева вообще шедевр. Оба гола получились красивыми. Рубин кроме навесов в атаке больше предложить ничего и не может.
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a2wai
Вдесятером всегда тяжелее удержать счет.

Но вообще у Динамо есть не очень приятная тенденция в какой-то момент времени просто садиться под конец матча, и пытаться на удержание сыграть. За такое тоже наказывают - тот же Зенит это с удовольствием сделал когда сравнял. Вот только удержать ничью они не смогли.
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GooseG
Ответ denimo21
Какой же рубин дно. Это что то. Играя в большинстве пропустить 2 гола, потом еле еле затолкать бедный мячик на последней минуте и радоваться словно лч выиграли… ну хз. P.S. Зачем фан Айди вводили? Я был на трибуне, ниже меня парой рядов сидел мужик с семьей(!) и ребёнком и скандировал (внимание цитата): «Динамо - мусора , дебилы» (конец цитаты) Че изменилось то??
однако, так «донному» рубину, динамо умудрилось сыграть вничью.
и не надо писать про красную и пенку, у динамо банально на три головы состав лучше, каждая позиция превосходит.
да и голы у динамо были вопреки, а не благодаря.
что Макаров, что Скопинцев такие мячи раз за сезон забьют, не больше.
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