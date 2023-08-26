Этих двух суперголов в меньшинстве «Динамо» не хватило для камбэка. Команда Лички – гарантия нервов

«Динамо» почти перевернуло игру с «Рубином» двумя шедеврами в меньшинстве: Денис Макаров исправился за нелепые промахи в игре с ЦСКА, а потом супергол положил Дмитрий Скопинцев – без 30 секунд победный.

«Нужно бить, бить, бить». Скопинцев и Макаров забили издали – порадовали Личку

Первый час матча «Динамо» лучше не вспоминать: на 45+1 пропустили от Мирлинда Даку с пенальти, на 56-й Николас Маричаль, фоливший на 11-метровый, схватил вторую желтую, снова на Даку.

А следом наконец-то вернулась магия Дениса Макарова: он повернул корпус и с радиуса штрафной, не давая мячу опуститься, приложился – вратарь коснулся, но при такой силе и резкости не спас.

Похоже, Денису проще класть такую красоту, чем реализовывать более простые моменты. Чуть раньше он попал в штангу после выхода один на один (выяснилось, что был офсайд, но сам факт). В прошлом матче против ЦСКА с правой он несколько раз бил из штрафной, но все мимо.

Меньшинство только спровоцировали «Динамо» на шикарные эпизоды.

Дмитрий Скопинцев юркнул между двоих соперников, подобрался к штрафной и пробил в девятку правой ногой. Шикарное смещение в центр левого защитника.

«Я пару раз в цикл тренирую такие моменты, чтобы быть более непредсказуемым, – рассказал Скопинцев в эфире «Матча». – Ждал такой момент, количество перешло в качество. Рад, что забил».

Любопытно, что «Динамо» до выезда в Казань вообще не забивало дальними ударами в этом сезоне, а теперь сразу два. Кстати, у «Оренбурга» Марцела Лички в прошлом чемпионате за весь сезон набралось только три гола издали – из 58, меньше за сезон из-за штрафной забивали только три команды. У «Динамо» в прошлом сезоне было девять.

После игры Личка отметил героев и призвал чаще бить издали: «Макаров умеет очень хорошо бить с дистанции, очень красивый гол. Приходите на тренировки, он умеет это делать. Так же и Скопинцев. Когда видишь, что есть свободная зона, 20 метров от ворот, почему не попробовать? Нужно бить, бить, бить, это может принести успех».

До волевой победы «Динамо» оставалось меньше минуты, но на 95-й вышедший на замену Джоэл Фамейе продавил Диего Лаксальта и сравнял – 2:2 с яркой концовкой.

«Динамо» Лички – поставщик нервов. Голы на последних минутах постоянно

Сюжеты у «Динамо» каждый раз – шик. Телеграм-канал «Derby | Футбольная аналитика» подсчитал и суммировал:

• Три победных гола после 80-й минуты: на 96-й «Зениту» (РПЛ) и «Краснодару» (Кубок), на 83-й – ЦСКА (волевая победа в РПЛ).

• Три пропущенных, начиная с 90-й: «Крылья» на 91-й (ничья в РПЛ), «Зенит» на 90-й, после которого вырвали победу, и нынешний «Рубин»

Итого четыре матча с решающими голами на 90+ и все четыре – где «Динамо» вело, но по ходу упускало преимущество.

Динамовцы пока на четвертом месте в РПЛ, до лидирующего «Краснодара» три очка. Дальше – кубковое дерби со «Спартаком» и выезд к «Ростову» в последнем матче перед паузой на сборные.

Фото: vk.com/fcdm_official