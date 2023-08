Сборная звезд «Спартака» и «Зенита»: в атаке Квинси и Соболев, ниже – Клаудиньо и Барриос

Чьих игроков больше?

«Спартак» и «Зенит» существенно трансформировались после прошлого сезона и по-разному удивили на старте.

Если раньше выбор единой символической сборной двух клубов не имел большого смысла из-за превосходства петербуржцев, то сейчас не все так однозначно.

Оцените выбор футбольной редакции Sports.ru. Кого бы убрали? А кого добавили? И почему?

Михаил Кержаков, «Зенит»

Абаскаль вынужденно чередует вратарей: Селихов восстанавливается после травмы, Максименко провел только три игры (заразился вирусной инфекцией), Свинов не убедил против «Урала». Кержаков же выиграл конкуренцию в «Зените», стабилен и начал сезон без явных провалов. Бонус – выигранная серия пенальти в Суперкубке.

Илья Васильев (телеграм-канал)

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Одна из самых спорных позиций в составах. Караваев после покупки Марио Фернандеса – условный крайний защитник, так как приходится отрабатывать в тройке центральных. Но Караваев даст больше качества в четверке, чем Денисов: успевает за вингерами, неплохо давит, умеет врываться в финальную треть, а в тройке подключается на фланг, чтобы «Зенит» перегружал зону (пример – матч с «Факелом»).

Илья Васильев

Руслан Литвинов, «Спартак

Один из лучших молодых футболистов РПЛ, единственный игрок лиги, кто бы мог одновременно качественно закрывать и позицию ЦЗ, и позицию опорника. 17 голосов против 2 (у Эраковича) в нашем внутреннем опросе.

Глеб Чернявский (телеграм-канал)

Роберт Ренан, «Зенит»

Возможно, самая слабая позиция в этой команде – левый центральный защитник. Алип в целом не соответствует уровню даже нынешнего российского топ-клуба, Дуарте плох при игре 1-в-1, Джикия совсем разучился держать линию и уже реже это компенсирует скоростью, а Ренан в любой момент может привезти.

Кажется, при составлении сборной Sports.ru оказался в роли «Монако»: готовы платить за перспективу. Первый пас Ренана прекрасен (ошибка в матче с «Динамо» – исключение), но позиционные ошибки и уязвимость против простейших финтов дико смущают. Но даже при такой характеристике у нас нет сомнений, что он сильнее Джикии, Дуарте и Алипа.

Александр Дорский (телеграм-канал)

Дуглас Сантос, «Зенит»

Самый совершенный левый защитник лиги. Явно сильнее Хлусевича с Классеном, а Рябчук еще себя не показал. В таком проблемном «Зените» возросла важность Дугласа: выходит из-под прессинга вместе с Ренаном, комбинирует слева, заходит в середину, обыгрывает, отдает короткие и длинные передачи.

Илья Васильев

Вильмар Барриос, «Зенит»

Ни один из респондентов не проголосовал за опорников «Спартака» (Мартинс, Умяров). Это скорее показатель качества игры команды Абаскаля перед своей штрафной, но уверен, Барриос выиграл бы и в опросе на лучшего опорника всей лиги.

На протяжении четырех с половиной лет Вильмар позволяет «Зениту» атаковать, не сильно задумываясь о действиях при потере мяча, ведь он перекроет все освободившееся пространство. Возможно, в этом сезоне таких зон станет еще больше – место дисциплинированного Кузяева занял Клаудиньо.

Худший отрезок «Зенита» в прошлом сезоне наступил сразу после травмы Барриоса: ни Кузяев, ни Вендел, ни Дуглас Сантос не смогли его полноценно заменить. На прошлой неделе против «Факела» «Зенит» тоже обошелся без Вильмара: и панически отбивался в конце матча с командой с последнего места.

Александр Дорский

Клаудиньо, «Зенит»

Клаудиньо может все: выходит из-под прессинга через пас и дриблинг, творит магию выше, отрабатывает на своей половине. В новом сезоне его постоянно бьют и провоцируют, чтобы снизить КПД. Отчасти получается (0+0), однако с возвращением Вендела он станет полезнее и вариативнее на чужой половине. В «Спартаке» на этой позиции пока не хватает стабильности: Мозес шикарен впереди, но пассивен при обороне, а Зобнин не в состоянии так мощно влиять на атакующий потенциал.

Илья Васильев

Михаил Игнатов, «Спартак»

Главный джокер «Спартака», который вопреки всем покупкам стабильно выходит на замену и выглядит футбольном старта, стабильно усиляя игру. Осталось переучиться и стать восьмеркой. Наша сборная – первый шаг!

Глеб Чернявский

Квинси Промес, «Спартак»

Вряд ли здесь нужны детали. Все еще самый топовый атакующий игрок лиги. После отъезда Малкома вообще стал главной звездой совместной сборной.

Глеб Чернявский

Тео Бонгонда, «Спартак»

Тео Бонгонда после отъезда тоже без конкурентов. В «Зените» просто нет человека, который был бы интереснее на правом фланге атаки. С этим же никто не будет спорить?

Глеб Чернявский

Александр Соболев, «Спартак»

Давайте абстрагируемся от поведения Соболева и признаем: Александр – топ-нападающий, который умеет практически все. Игра спиной к чужим воротам, верховые единоборства, выбор позиции в штрафной, подыгрыш.

Соболев никогда не любил сравнения с Дзюбой, но, пожалуй, это наиболее близкие по стилю топ-форварды РПЛ последних десяти лет. Наверное, разница – лишь в одном: Соболев гораздо раньше научился остро пасовать.

На старте этого сезона физическая форма Соболева смущала: кажется, из-за нее Александр провалил второй тайм против «Балтики». Дальше все пришло в норму: сейчас Соболев эффективен на протяжении всего матча.

Александр Дорский

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Сергей Пивоваров, Александр Гальперин, Павел Лисицын, Алексей Даничев; fc-zenit.ru; Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press