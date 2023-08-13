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Евсеев уже две игры проводит на стуле – отдельно от штаба. Что случилось?

Вадим Евсеев Вадим Евсеев
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Уже стал героем нового мерча.

За двумя матчами «Факела» на неделе Вадим Евсеев наблюдал, сидя на стуле – отдельно от тренерского штаба. Вот как это выглядит:

Что случилось?

Все из-за травмы

Неделю назад в Калининграде в матче 3-го тура против «Балтики» Евсеев руководил в обычном режиме – стоя в технической зоне.

А спустя несколько дней в гостевой игре против ЦСКА мы заметили его на стуле неподалеку от своей скамейки.

Хотя на командном фото после игры он стоял.

Необычная картина, поэтому на пресс-конференции его спросили об этом. Но тренер не захотел отвечать на вопрос.

«Мы же не в Медиалиге, – сказал Евсеев. – Теперь у вас стул на первом месте. Были причины, почему был стул. Не хочу говорить на эту тему. Связано со здоровьем».

«Просто [нога] болит. Порвал на тренировке», – это уже слова Евсеева передал телеграм-канал «Футбольный биги».

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири не знал, что происходит с тренером: «Евсеев провел матч, как Марсело Бьелса? Может, решил на фарт что-то поменять. Он не объяснял, почему сидел на стуле. Отдельно хотел посидеть, подумать. Я увидел, когда мы вышли. Сперва думали, что он выйдет, но не вышел. Мы ждали его на поле».

Конечно, в соцсетях припоминали Бьелсу, хотя тот любил больше не стулья, а морозильные камеры.

На игре против «Зенита» ситуация повторилась. Евсеев снова был на стуле – отдельно от тренерского штаба и ближе к полю.

Видимо, травма еще не прошла.

Теперь можно носить такой мерч!

Официальный телеграм Кубка России даже задумал сменить логотип:

 

Но главная идея принадлежит Елене Канапухиной из Воронежа – вот дизайн футболки «Эволюция побед «Факела», где пятым изображен сидящий на стуле человек.

Кстати, именно Елена запустила популярный мерч «Наглецы из Воронежа». В одном из матчей «Факела» наглецами игроков клуба назвал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель. Муж Елены попросил у нее футболку с такой надписью, запостил в соцсетях – так и начался ажиотаж. За один вечер пришло 58 заказов, а однажды вообще была очередь в 250 заказов.

«Первые недели я работала с восьми утра до полпервого ночи – печатала по 50-60 футболок. Муж взял на себя детей, семья меня практически не видела», – рассказывала она в интервью moe-online.ru.

А еще замечала людей на стадионах в этих футболках: «И некоторые из них тебя узнают, подходят поздороваться, а один парень попросил сфотографироваться вместе. Я чуть не расплакалась от избытка чувств. Кто бы мог подумать, что все так обернется?»

Футболка – не единственный товар. Панаму выше вы уже видели, а еще есть полотенца и даже набор мыла.

Получается, любая претендующая на мем фраза или картинка, связанная с «Факелом», точно не исчезнет бесследно. И наверняка это не последний креатив, который связан с Вадимом Евсеевым.

100 великих мемов российского футбола

Фото: ФК «Факел»; vk.com/lis_suvenir; Panoramic/Global Look Press

14 комментариев

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Faust Doc
Попукивает, отсадили
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Andrei Shprenhel
А где второй стул?
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Младший лейтенант
Жаль, что не два стула...
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Остужающий
Ответ Артем Галкин
Скорее всего гиморой.
Я не эксперт, но вроде там обратные симптомы
+1
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PsichoEscape
На Тухеля насмотрелся, когда у того была нога сломана
0
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Aberdinus
Может гемморой вылез, что вы так
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сбг fish
Странно, там так то довольно удобные кресла на скамейках
0
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BET3P
Полтора матча.
0
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ОЛЛС1911
геморрой это не шутка
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Данко Лазович
Ответ Faust Doc
Попукивает, отсадили
аахаахах)))
+3
-3
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Helge
Ответ Andrei Shprenhel
А где второй стул?
его забрали Мамаев с Кокориным
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Helge
Ответ Младший лейтенант
Жаль, что не два стула...
он выбрал один из них
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