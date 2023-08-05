🤩 Эта пяточка Чалова принесла ЦСКА победу в дерби! Мухин добил «Локо» дублем и стендапом в интервью
Забил в два раза больше, чем до этого в РПЛ.
ЦСКА разгромил «Локо» в центральном матче третьего тура Мир РПЛ: 4:1 сложились в первую очередь благодаря Федору Чалову и Максиму Мухину.
Чалов забил еще один пенальти и сделал победный мяч пасом пяткой. Полностью осознанным!
Чалов – главная фигура в нынешнем ЦСКА.
Ну как минимум в атаке, потому что есть Игорь Акинфеев. Лучший момент дерби с «Локомотивом» команда Владимира Федотова создала с помощью их обоих.
В середине первого тайма ЦСКА уже вел, потому что на Чалове нарушил в штрафной Илья Самошников, а сам форвард реализовал пенальти. Буквально через пару минут с длинного паса вратаря началась шикарная голевая комбинация.
Акинфеев из штрафной отдал длинный пас точно на Антона Заболотного, большой нападающий обработал головой и запустил розыгрыш на чужой половине. В итоге ЦСКА быстро дошел до штрафной, а там Чалов разобрался.
Он глянул за спину и оценил: Милан Гайич врывается в свободную зону, а Наир Тикнизян за ним не успевает (мы предупреждали).
Чалов нашел идеальный способ этим воспользоваться.
Отдал пяткой ровно туда, куда было удобно Гайичу.
«Максим Мухин увидел меня, а я увидел, почувствовал что Милан забегает, – объяснил Чалов в интервью на бровке сразу после игры в эфире «Матч ТВ». – Понимал, что на спине висит защитник, что нужно убрать его в сторону и после этого покатить. Это было самое быстрое решение».
Один агрессивный крайний защитник убежал от другого и реализовал момент.
Очень красиво!
Большим игровым преимуществом ЦСКА не владел, но за две минуты подчинил этот матч себе. В итоге гол Гайича стал победным.
Мухин зажег в интервью после дубля. Забил в два раза больше, чем за все время в РПЛ
Во втором тайме два мяча добавил Максим Мухин.
Он в этом сезоне играет намного выше, вместо привычной опорной зоны постоянно мелькает у чужой штрафной или даже внутри. Тут сначала воспользовался ошибкой защитника «Локо» Марио Митая и попал в дальний угол с линии штрафной, а через восемь минут идеально сыграл головой.
– В принципе, ничего необычного. Ожидал, что такое может случиться. И это случилось! – отреагировал он в интервью на «Матче» как лучший игрок.
– Вы были опорником, сейчас вы крайний нападающий. Какая позиция для вас самая правильная на поле? – спросил Тимур Журавель.
– Самая правильная – вратарь наверно. Думаю, вот там лучше всего у меня получится.
– А если кроме шуток?
– А, кроме шуток, да? В принципе, я сам еще не разобрался. Мне комфортно и в полузащите, и в нападении. Везде рад играть.
– Ваня Обляков, которого вы подменили по позиции, впервые в сезоне был в заявке. Что вы ему скажете?
– Давай, говорю, чтобы не трясло тебя сильно. В принципе, можешь еще выиграть у меня конкуренцию. Так что давай, у тебя все впереди.
– Пока вы лучше Облякова.
– Ни в коем случае. Ванька всегда лучше меня.
Хорошо, что этот стендап зафиксирован на видео.
У Мухина до этого дня в 55 матчах РПЛ был всего один гол. Теперь, на новой позиции, сразу такой прорыв. Причем в игре против бывшей команды.
У ЦСКА третья победа подряд. Чалов – лидер гонки бомбардиров
Армейцы исправляются после грустного начала.
• ЦСКА выиграл третий матч подряд после стартовых поражений в Суперкубке и первом туре РПЛ. Пока армейцы пятые, их опережают идеальные «Спартак» с «Краснодаром», а также «Крылья Советов» и «Урал».
• Армейцы прервали серию «Локо» без поражений, она тянулась с апреля, когда проигрывали «Зениту». Михаил Галактионов как главный тренер «Локомотива» вообще проиграл лишь второй раз.
• У Чалова четыре мяча в трех первых турах сезона – все с пенальти. После хет-трика в Грозном реализовал новый 11-метровый. Вместе с кубковым голом «Оренбургу» у форварда уже пять в трех последних матчах.
• Чалов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ: у Наира Тикнизяна и Матео Кассьерры по три мяча, зенитовец в третьем туре еще сыграет. Прошлый сезон был для Федора самым результативным в карьере, он забил 19 мячей и стал третьим бомбардиром лиги после Малкома (23 гола) и Квинси Промеса (20). Зенитовского бразильца уже нет, спартаковский голландец забил пока два.
• С начала мая у Федора бешеная статистика: девять мячей и три ассиста в восьми матчах РПЛ. Ближайший – как раз Промес, у него восемь голевых действий (пять мячей и три голевых). За это время у Чалова уже третий заработанный пенальти, чаще 11-метровые в РПЛ не провоцирует никто.
ЦСКА дальше играть дома с «Уралом» – все шансы продлить удачную серию.
- Дата проведения
- 5 августа, 20.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Гайич, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша, Зайнутдинов (Рядно, 35), Кучаев (Здьелар, 46), Мендес, Мухин (Арбузов, 88), Заболотный (Гайч, 88), Чалов (Ермаков, 79).
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Локомотив –
Лантратов, Самошников (Ненахов, 56), Кузьмичев, Погостнов, Митай, Тикнизян (Изидор, 56), Баринов, Карпукас, Глушенков (Миранчук, 60), Пиняев (Рыбчинский, 56), Дзюба (Сарвели, 60).
- Предупреждение:
- Баринов (12).
У «Спартака» лучший старт за 10 лет! Впервые с провальных сезонов Карпина и Эмери
Фото: vk.com/pfc_cska
Откуда вы такие берётесь, готовые круглые сутки превозносить любую иностранную фигню и унижать и оскорблять своё родное...
Сегодня понравились только Карпукас и Пиняев (больше всех что-то старался сделать). У Наира традиционно много желания было. Но увы.
во втором тайме Федотов грамотно дожал. К Мухину на атакующей позиции просто никто не был готов в штабе.
Коней с победой