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🤩 Эта пяточка Чалова принесла ЦСКА победу в дерби! Мухин добил «Локо» дублем и стендапом в интервью

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Федор Чалов Федор Чалов
Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Футбол Футбол

Забил в два раза больше, чем до этого в РПЛ.

ЦСКА разгромил «Локо» в центральном матче третьего тура Мир РПЛ: 4:1 сложились в первую очередь благодаря Федору Чалову и Максиму Мухину.

Чалов забил еще один пенальти и сделал победный мяч пасом пяткой. Полностью осознанным!

Чалов – главная фигура в нынешнем ЦСКА.

Ну как минимум в атаке, потому что есть Игорь Акинфеев. Лучший момент дерби с «Локомотивом» команда Владимира Федотова создала с помощью их обоих.

В середине первого тайма ЦСКА уже вел, потому что на Чалове нарушил в штрафной Илья Самошников, а сам форвард реализовал пенальти. Буквально через пару минут с длинного паса вратаря началась шикарная голевая комбинация.

Акинфеев из штрафной отдал длинный пас точно на Антона Заболотного, большой нападающий обработал головой и запустил розыгрыш на чужой половине. В итоге ЦСКА быстро дошел до штрафной, а там Чалов разобрался.

Он глянул за спину и оценил: Милан Гайич врывается в свободную зону, а Наир Тикнизян за ним не успевает (мы предупреждали).

Чалов нашел идеальный способ этим воспользоваться.

Отдал пяткой ровно туда, куда было удобно Гайичу.

«Максим Мухин увидел меня, а я увидел, почувствовал что Милан забегает, – объяснил Чалов в интервью на бровке сразу после игры в эфире «Матч ТВ». – Понимал, что на спине висит защитник, что нужно убрать его в сторону и после этого покатить. Это было самое быстрое решение». 

Один агрессивный крайний защитник убежал от другого и реализовал момент.

Очень красиво!

Большим игровым преимуществом ЦСКА не владел, но за две минуты подчинил этот матч себе. В итоге гол Гайича стал победным.

Мухин зажег в интервью после дубля. Забил в два раза больше, чем за все время в РПЛ

Во втором тайме два мяча добавил Максим Мухин.

Он в этом сезоне играет намного выше, вместо привычной опорной зоны постоянно мелькает у чужой штрафной или даже внутри. Тут сначала воспользовался ошибкой защитника «Локо» Марио Митая и попал в дальний угол с линии штрафной, а через восемь минут идеально сыграл головой.

– В принципе, ничего необычного. Ожидал, что такое может случиться. И это случилось! – отреагировал он в интервью на «Матче» как лучший игрок.

– Вы были опорником, сейчас вы крайний нападающий. Какая позиция для вас самая правильная на поле? – спросил Тимур Журавель.

– Самая правильная – вратарь наверно. Думаю, вот там лучше всего у меня получится.

– А если кроме шуток?

– А, кроме шуток, да? В принципе, я сам еще не разобрался. Мне комфортно и в полузащите, и в нападении. Везде рад играть.

– Ваня Обляков, которого вы подменили по позиции, впервые в сезоне был в заявке. Что вы ему скажете?

– Давай, говорю, чтобы не трясло тебя сильно. В принципе, можешь еще выиграть у меня конкуренцию. Так что давай, у тебя все впереди.

– Пока вы лучше Облякова.

– Ни в коем случае. Ванька всегда лучше меня.

Хорошо, что этот стендап зафиксирован на видео.

У Мухина до этого дня в 55 матчах РПЛ был всего один гол. Теперь, на новой позиции, сразу такой прорыв. Причем в игре против бывшей команды.

У ЦСКА третья победа подряд. Чалов – лидер гонки бомбардиров

Армейцы исправляются после грустного начала.

ЦСКА выиграл третий матч подряд после стартовых поражений в Суперкубке и первом туре РПЛ. Пока армейцы пятые, их опережают идеальные «Спартак» с «Краснодаром», а также «Крылья Советов» и «Урал».

• Армейцы прервали серию «Локо» без поражений, она тянулась с апреля, когда проигрывали «Зениту». Михаил Галактионов как главный тренер «Локомотива» вообще проиграл лишь второй раз.

• У Чалова четыре мяча в трех первых турах сезона – все с пенальти. После хет-трика в Грозном реализовал новый 11-метровый. Вместе с кубковым голом «Оренбургу» у форварда уже пять в трех последних матчах.

• Чалов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ: у Наира Тикнизяна и Матео Кассьерры по три мяча, зенитовец в третьем туре еще сыграет. Прошлый сезон был для Федора самым результативным в карьере, он забил 19 мячей и стал третьим бомбардиром лиги после Малкома (23 гола) и Квинси Промеса (20). Зенитовского бразильца уже нет, спартаковский голландец забил пока два.

• С начала мая у Федора бешеная статистика: девять мячей и три ассиста в восьми матчах РПЛ. Ближайший – как раз Промес, у него восемь голевых действий (пять мячей и три голевых). За это время у Чалова уже третий заработанный пенальти, чаще 11-метровые в РПЛ не провоцирует никто.

ЦСКА дальше играть дома с «Уралом» – все шансы продлить удачную серию.

ЦСКА – Локомотив 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
5 августа, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29, пенальти Чалов, 2:0 – 31 Гайич, 3:0 – 55 Мухин, 3:1 – 61 Погостнов, 4:1 – 63 Мухин.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша, Зайнутдинов (Рядно, 35), Кучаев (Здьелар, 46), Мендес, Мухин (Арбузов, 88), Заболотный (Гайч, 88), Чалов (Ермаков, 79).
ЛокомотивЛантратов, Самошников (Ненахов, 56), Кузьмичев, Погостнов, Митай, Тикнизян (Изидор, 56), Баринов, Карпукас, Глушенков (Миранчук, 60), Пиняев (Рыбчинский, 56), Дзюба (Сарвели, 60).
Предупреждение:
Баринов (12).

У «Спартака» лучший старт за 10 лет! Впервые с провальных сезонов Карпина и Эмери

Фото: vk.com/pfc_cska

17 комментариев

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Явно командировка в Швейцарию пошла на пользу.
+24
-4
+20
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Какие передачи выдаёт Федя - это простое произведение искусства, при чём на любое расстояние.
+21
-1
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русский Бензема
+15
-1
+14
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Ответ воен
Какие передачи выдаёт Федя - это простое произведение искусства, при чём на любое расстояние.
Да. И он это делает так много лет, что странно, что это кого-то удивляет
+5
0
+5
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Это просто шик, блеск, красота 🤩🤩🤩.
+4
0
+4
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Ответ Кржемилик
Явно командировка в Швейцарию пошла на пользу.
Он и до того подобное делал.
+4
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Ответ Кржемилик
Явно командировка в Швейцарию пошла на пользу.
Карпин всё равно в сборную не возьмет
+4
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почему ухо покусано, Суарез на поле?
+4
-1
+3
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Ответ Кржемилик
Явно командировка в Швейцарию пошла на пользу.
Причём тут Швейцария, Чалов ещё до всяких Швейцарий выделялся креативом и интеллектом.

Откуда вы такие берётесь, готовые круглые сутки превозносить любую иностранную фигню и унижать и оскорблять своё родное...
+4
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Рядно отлично также вышел, возил Пиняева без шансов
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интересный чемпионат намечается надеюсь в этом году за 1 место
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В защите проходной двор. Пара Кузьмичев - Погостнов совсем не вызывает ощущения надежности. Нужен ЦЗ, причем опытный.
Сегодня понравились только Карпукас и Пиняев (больше всех что-то старался сделать). У Наира традиционно много желания было. Но увы.

во втором тайме Федотов грамотно дожал. К Мухину на атакующей позиции просто никто не был готов в штабе.

Коней с победой
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Федор Карнаухов)
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Ответ Чумасик
Причём тут Швейцария, Чалов ещё до всяких Швейцарий выделялся креативом и интеллектом. Откуда вы такие берётесь, готовые круглые сутки превозносить любую иностранную фигню и унижать и оскорблять своё родное...
Поездка в аренду и правда его хорошо перезарядила. В первую очередь в психологическом плане
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Ответ Tima_Milan
почему ухо покусано, Суарез на поле?
Баринов.
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-1
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